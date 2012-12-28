Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября

Подозреваемый в убийстве с 2010 года работает гендиректором Липецкого обособленного подразделения ООО «Национальный фумигационный центр» и хорошо характеризуется по месту работы и по месту жительства.





Защитник Олега Смыкова просил выбрать в качестве меры пресечения домашний арест, ссылаясь на неосторожность своего доверителя при произошедшем. Задержан он был непосредственно на месте совершения преступления: он туда подошел, когда на месте уже были полицейские. Еще одним аргументом в пользу домашнего ареста было желание помогать семье погибшего, у которого осталось двое детей.