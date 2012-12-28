Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
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Происшествия
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23 минуты назад
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Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Адвокат подозреваемого утверждал, что роковой выстрел совершен по ошибке.
Подозреваемый в убийстве с 2010 года работает гендиректором Липецкого обособленного подразделения ООО «Национальный фумигационный центр» и хорошо характеризуется по месту работы и по месту жительства.
Защитник Олега Смыкова просил выбрать в качестве меры пресечения домашний арест, ссылаясь на неосторожность своего доверителя при произошедшем. Задержан он был непосредственно на месте совершения преступления: он туда подошел, когда на месте уже были полицейские. Еще одним аргументом в пользу домашнего ареста было желание помогать семье погибшего, у которого осталось двое детей.
Адвокат также настаивал, что если бы у подзащитного было желание кого-то убить, он воспользовался другим оружием, а не «воздушкой». Олег Смыков увлекается охотой и дома, помимо пневматики, хранил еще два более мощных ружья. Мол, мужчина просто смотрел в прицел винтовки, и нечаянно выстрелил.
Тем не менее, преступление, в котором подозревают мужчину, относится к категории тяжких. И по решению суда подозреваемый арестован до 16 сентября.
Напомним, Сергея Коротаева убили около полудня 16 июля выстрелом из пневматического ружья: он умер от пулевого ранения живота. Следствие полагает, что стреляли из дома №23 по улице Индустриальной.
По поводу резонансного убийства сегодня даже высказался губернатор Игорь Артамонов.
«Это невозможно понять. Два дня назад в Липецке был застрелен человек, который просто выполнял свою работу – готовил теплотрассы города к зиме. Казалось бы, такого не может быть в цивилизованном обществе. Вот так среди белого дня в мирном городе взять убить человека. Без отца остались двое детей. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», – написал Игорь Артамонов в своём Телеграм-канале.
СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).
В рамках расследования уголовного дела изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Уже прошли обыски по месту жительства подозреваемого, в загородном доме которого в селе Горицы была обнаружена спрятанная винтовка, из который и был произведена выстрел. Причем подозреваемый сам указал на ее местонахождение в ходе обыска. Назначены судебные экспертизы.
Но есть и вторая версия произошедшего: у слесаря и подозреваемого был конфликт из-за проведения коммунальных работ во дворе — раскопки мешали проезду, а машина Смыкова мешала замене теплотрассы. Слесарь и Смыков из-за этого сначала поругались на словах, а потом последовало продолжение разборок.
Напомним, Сергея Коротаева убили около полудня 16 июля выстрелом из пневматического ружья: он умер от пулевого ранения живота. Следствие полагает, что стреляли из дома №23 по улице Индустриальной.
По поводу резонансного убийства сегодня даже высказался губернатор Игорь Артамонов.
«Это невозможно понять. Два дня назад в Липецке был застрелен человек, который просто выполнял свою работу – готовил теплотрассы города к зиме. Казалось бы, такого не может быть в цивилизованном обществе. Вот так среди белого дня в мирном городе взять убить человека. Без отца остались двое детей. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», – написал Игорь Артамонов в своём Телеграм-канале.
СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).
В рамках расследования уголовного дела изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Уже прошли обыски по месту жительства подозреваемого, в загородном доме которого в селе Горицы была обнаружена спрятанная винтовка, из который и был произведена выстрел. Причем подозреваемый сам указал на ее местонахождение в ходе обыска. Назначены судебные экспертизы.
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