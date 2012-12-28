Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Силовики задержали убийцу слесаря
Происшествия
Еще один человек утонул в Липецкой области – второй за день
Происшествия
В Лебедяни «Нива» заехала в реку
Общество
Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
Общество
На улице Катукова сбили 54-летнюю женщину
Происшествия
Липецкие пляжи закрыли для купания
Общество
В Липецке 12-летний мальчик облился бензином и загорелся
Происшествия
Суд обязал владельца убрать с берега реки домик, забор и беседку
Общество
К вечеру в Липецкой области ожидаются гроза, дождь и град
Происшествия
Печальная статистика растет: в Липецкой области 22-й утонувший
Происшествия
Читать все
Суд обязал владельца убрать с берега реки домик, забор и беседку
Общество
В Липецке 12-летний мальчик облился бензином и загорелся
Происшествия
«Ради ваших улыбок и смеха хочется жить, хочется трудиться»
Общество
Статистика: рост цен на бензин не прекращается в Липецкой области
Общество
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Общество
Ремонт трамвайных путей внесет еще ряд ограничений движения транспорта
Общество
«Дорожное агентство Липецкой области» расторгло контракт с недобросовестным подрядчиком
Общество
20-летний парень украл у 85-летней пенсионерки продукты и лекарства
Общество
Предприятие взыскало деньги за обучение с уволившегося сотрудника
Общество
1-ю Воронежскую и 3-го Сентября перекроют на неделю
Общество
Читать все
Происшествия
607
23 минуты назад
7

Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября

Адвокат подозреваемого утверждал, что роковой выстрел совершен по ошибке.

В Октябрьском районном суде Липецка избрали меру пресечения 43-летнему липчанину Олегу Смыкову, подозреваемому в убийстве 40-летнего Сергея Коротаева – слесаря ООО «Теплосфера» (подрядной организации «Квадры») во время работ по замене теплосети у дома №42 по улице Индустриальной. 

Подозреваемый в убийстве с 2010 года работает гендиректором Липецкого обособленного подразделения ООО «Национальный фумигационный центр» и хорошо характеризуется по месту работы и по месту жительства. 

Защитник Олега Смыкова просил выбрать в качестве меры пресечения домашний арест, ссылаясь на неосторожность своего доверителя при произошедшем. Задержан он был непосредственно на месте совершения преступления: он туда подошел, когда на месте уже были полицейские. Еще одним аргументом в пользу домашнего ареста было желание помогать семье погибшего, у которого осталось двое детей. 

669937770d394_f15667ca-4a58-4e2a-b3d4-0325a857ede8.jpg

Адвокат также настаивал, что если бы у подзащитного было желание кого-то убить, он воспользовался другим оружием, а не «воздушкой». Олег Смыков увлекается охотой и дома, помимо пневматики, хранил еще два более мощных ружья. Мол, мужчина просто смотрел в прицел винтовки, и нечаянно выстрелил.

Но есть и вторая версия произошедшего: у слесаря и подозреваемого был конфликт из-за проведения коммунальных работ во дворе — раскопки мешали проезду, а машина Смыкова мешала замене теплотрассы. Слесарь и Смыков из-за этого сначала поругались на словах, а потом последовало продолжение разборок. 

Тем не менее, преступление, в котором подозревают мужчину, относится к категории тяжких. И по решению суда подозреваемый арестован до 16 сентября. 

Напомним, Сергея Коротаева убили около полудня 16 июля выстрелом из пневматического ружья: он умер от пулевого ранения живота. Следствие полагает, что стреляли из дома №23 по улице Индустриальной. 

По поводу резонансного убийства сегодня даже высказался губернатор Игорь Артамонов.

«Это невозможно понять. Два дня назад в Липецке был застрелен человек, который просто выполнял свою работу – готовил теплотрассы города к зиме. Казалось бы, такого не может быть в цивилизованном обществе. Вот так среди белого дня в мирном городе взять убить человека. Без отца остались двое детей. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», – написал Игорь Артамонов в своём Телеграм-канале.

СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).

В рамках расследования уголовного дела изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Уже прошли обыски по месту жительства подозреваемого, в загородном доме которого в селе Горицы была обнаружена спрятанная винтовка, из который и был произведена выстрел.  Причем подозреваемый сам указал на ее местонахождение в ходе обыска. Назначены судебные экспертизы.

убийство
0
0
0
2
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Маша
3 минуты назад
Понять и простить,это же убийство по неосторожности.Ружье выстрелело случайно,умысла не было.Ну чего человеку жизнь ломать.Ничего уже не изменишь.
Ответить
житель
3 минуты назад
этот охотник наверно перепутал человека с лосем . таких директоров сажать минимум на 15 лет
Ответить
МАЛИНА ШИП
4 минуты назад
Жизнь ничего не стоит: захотел и убил. Захотел и оставил маленьких детей расти без папы. Всё на уровне детской непосредственности. И это у взрослого мужчины. Что тогда говорить про подростков с их стадными чувствами?
Ответить
Петя
5 минут назад
Какая подлость
Ответить
Гость
6 минут назад
Агрессия и ощущение вседозволенности. Психиаторы его проверяли? Посадить. Надолго. Иначе так и будет в людей стрелять, когда что-то не понравится.
Ответить
Сажать
11 минут назад
По полной , сам наверное какой организацией ,, руководит ,, такими делами занимается .
Ответить
Кузя
16 минут назад
Могу понять и принять, когда самозащита. Но вот так? Какое-то безумие..
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru