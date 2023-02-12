Неделя 48
21 минуту назад
Для командира важен голос. Для подчинённых – только слух
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#образование #Лилия Зегеева #Инесса Шуйкова #администрация Липецка #кадры #ОДН #ЖКХ #проституция #животные
Итоги недели.
В четверг случились большие перемены в региональном образовании. С них и начнем.
Ты уже не молод, я не молода –
школа забирает лучшие года
«Лилия Загеева ушла с должности начальника управления образования и науки». И в тот же день на заседании ученого совета ЛГТУ ее представили коллективу университета как и.о. ректора вуза. Избавиться от этой приставки она сможет в случае победы на выборах ректора. События последних лет дают стопроцентное основание считать, что так и случится - все и.о. в органах власти, как правило, до процедуры выборов успевают укрепить свое влияние в той области управления, где отработали хотя бы месяц до этой процедуры.
Прежний ректор вуза Павел Сараев займет должность профессора кафедры АСУ.
– Возглавлять технический вуз будет гуманитарий?! В страшном сне не приснится! Или вразрез всех тенденций по продвижению инженерных специальностей и техническому прогрессу наш техвуз решено развалить? – возмутился NN.
– Да были мужики-ректоры. Были. Все до единого. Результат налицо – полный развал. Пусть попробует молодая женщина. Тем более, весьма толковая, – ответил ему Дед Пихто.
Также с приставкой и.о. региональное управление образования и науки возглавила
Инесса Шуйкова. Учитель физики и математики по образованию, а до этого назначения – ректор Института развития образования Липецкой области, она известна липецкому педагогическому сообществу как энтузиаст дополнительных форм образования. В прошлом десятилетии Шуйкова возглавляла Центр дополнительного образования «Стратегия», создала первый в области детский технопарк «Кванториум».
– В Липецке буйным цветом процветает репетиторство и родительский плач не умолкает. Может быть, новый руководитель сделает правильный вывод? Больше образованных детей или максимум заработать на родителях? – такую дилемму перед Инессой Шуйковой поставил некий Гость.
А днем ранее, в среду, глава Липецка Евгения Уваркина попыталась найти союзников для решения другой проблемы в сфере образования – обновления сразу 52-х школ города в возрасте от 30 лет и выше. Мэр показала куратору федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» от Общественной палаты РФ Наталье Кравченко, директору Института развития образования АСОУ Игорю Барсукову и члену оргкомитета платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса «Лидеры России» Алене Август школу-новостройку «Global» и такой же детсад «Академия чудес» в микрорайоне «Европейский» как примеры концепций организации нескучных образовательных процессов. А Липецку на это нужны миллиарды, ведь в среднем переделка старой школы по новым лекалам обходится в 150-200 миллионов рублей.
И дело мастера боялось,
и мастер дела избегал
Одной из самых обсуждаемых новостей (может, потому что у людей в последние годы не очень-то интересуются их мнением) вдруг стало объявленное мэрией голосование на выбор название для нового микрорайона, который строится между «Звездным», кольцевой дорогой и Лебедянским шоссе. Чиновники предложили четыре варианта: «Взлетный», «Лебедянский», «Космический» и «Рапсодия» - от слов рапс и соя, которые выращивают неподалеку от Опытной станции.
Те, кому не приглянулись четыре варианта от мэрии, могут предложить свой. Комментаторы GOROD48 уже набросали множество предложений: «Заря», «Новая Зеландия», «Садовый», «Пригородный», «Ново-Опытная», «Тепличный», «Юность», «Радужный», «Околица», «Народный», «Тамбовский», «Детский», «Лучший», «Гагаринский» и даже «Ипотечный» (кажется, самый точный).
В среду, кстати, «Из мэрии ушла начальник управления архитектуры Липецка», 38-летняя Диана Полуэктова. В должности она проработала 3 года и 3 месяца назад. Планов у нее было много, и далеко не все, по ее словам, были реализованы.
– Реально компетентный специалист и неравнодушный человек, вникала в каждую мелочь. Очень жаль, со временем понимаешь - что чем дальше, тем страшнее. Посмотрите на возраст каждого нового менеджера-чиновника. Скоро со школьной скамьи набирать будут. Откуда там знания и опыт? – задался вопросом Андрей.
Кстати, 3 года и 3 месяца – это солидный срок для нынешней мэрии. Департамент, из которого ушла Диана Полуэктова, постоянно лихорадит. За последние четыре года в нем сменилось несколько руководителей: Татьяна Азова, Михаил Бушин, Виктория Катасонова, Александр Пушилин. Летом 2022 года ведомство возглавила Светлана Сурмий, бывший директор «Липецкгражданпроекта».
Кажется, лица в городской администрации не менялись с такой частотой никогда, как за несколько последних лет. Мы решили узнать, а как же сложилась судьба отставников городской администрации, и начали с бывших вице-мэров. В публикации «У нас была лучшая команда за всю историю мэрии» мы вспомнили Михаила Щербакова, Константина Вострикова, Евгения Павлова, Константина Власова, Галину Пономареву, Екатерину Белокопытову, Кирилла Рыжкова, Ольгу Углеву. Бьемся об заклад, что наши читатели не помнят и половины этих имен.
Кстати, единственный вип-чиновник, который смог войти в одну реку дважды, – вице-мэр Анна Шамаева. При мэре Михаиле Гулевском она курировала образование и территориальное самоуправление, управления и отделы аппарата администрации, при Сергее Иванове работала директором одного из городских рынков, а при Евгении Уваркиной курирует департаменты образования, развития территории, культуры и туризма, физической культуре и спорта, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства, отдел по работе с молодежью.
Самый же длинный срок полномочий в команде Евгении Уваркиной – у умницы и красавицы Татьяны Григоровой, которая возглавляет департамент финансов еще с 2016 года. Кстати, ее мать Тамара Фадеева руководила этим же департаментом 15 лет кряду! Кажется, это тот самый случай, когда по наследству передаются только положительные качества. Кто кого съедал в последние годы, читайте в публикации: «Карьерная лестница: в каких департаментах мэрии сменилось больше всего начальников».
Добавим, что в этом году число муниципальных служащих Липецка вырастет на пять человек, до 502-х. С учетом других сотрудников в городской администрации в начале 2023 года работает 644 человека. Фонд оплаты труда мэрии в 2023 году составил 590,2 млн рублей.
Ждут за труд ударный деньги и почёт.
Только есть проблема: неохота чёт
Есть в математике такое правило: при перемене мест слагаемых сумма не меняется. На так это только у царицы наук. В жизни все иначе. Смена одних управленцев на других проблемы горожан порой не решают. В 2019 году вице-мэр Михаил Щербаков сообщил GOROD48, что мэрия получила доступ к сетям находившейся тогда в процессе банкротства ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М», но, как выяснилось позже, на эти сети управление строительства мэрии почему-то посадило ясли, детсады и школу в микрорайоне «Европейский», а сами коммуникации попали в конкурсную массу обанкротившейся компании! В итоге вот уже несколько лет «Европейский» живет как на пороховой бочке – от одного коммунального ЧП до другого. Ведь «У конкурсного управляющего сетями «Европейского» не хватает денег на их безаварийное содержание». Этот самый управляющий Константин Ефимов вообще намерен продать подстанции и кабельные линии с торгов. И лишь в том случае, если на сети не найдется покупателей, это имущество как бесхозяйное отойдет мэрии.
– Согласно ФЗ о банкротстве, все социально-значимые объекты обязаны быть переданы мэрии, а не проданы. Торги нужно отменить, а это имущество исключить из конкурсной массы, – предложил выход из сложившейся коллизии один наш читатель.
Тем временем 20 УК не передали показания общедомовых счетчиков «Квадре». И теперь энергетики начислят январскую плату по нормативам за отопление и горячую воду жильцам тех домов, которые обслуживают эти компании. Скоро многим горожанам придут новые платежи за ОДН. В Госжилинспекции по Липецкой области предполагают, что при таком отношении УК к счетчикам возможны случаи, когда жильцы каких-то домов получат счета вернувшемуся платежу, исчисляемые тысячами рублей.
На этой GOROD48 узнал у гендиректора «ООО РВК-Липецк» Александра Шачнева, с чего же начнется предусмотренная концессией, под которую создана эта фирма, модернизация городских коммуникаций. В этом году «РВК-Липецк» начнет строить магистральный водопровод от проспекта Победы до улицы Индустриальной», обновит шесть километров старых сетей, несколько насосных станций и пробурит новые скважины. На эти работы концессионер потратит 250 млн рублей из обещанных на 49 лет 16 миллиардов.
Купить пуд соли и текилу лось попросил к столу лису,
и нализались дружно звери в лесу
Ночью 4 февраля в Задонском районе сотрудники областного управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов заметили подозрительную «Ниву-Шевроле». Машину в результате погони остановили и осмотрели. «У подозреваемых в незаконной охоте нашли оружие, более 50 патронов, оптический прицел, фонари и ножи». Водителю и пассажиру автомобиля грозит ответственность сразу по двум статьям Уголовного кодекса: за незаконную охоту и применение насилия в отношение представителей власти.
На стыке января и февраля браконьеры убили минимум трех крупных копытных животных: оленя в Задонском районе неподалеку от села Рогожино и двух лосей – в Грязинском и Добровском районах. По словам директора ОБУ «Охотничьи ресурсы» Виталия Чеботарева, «Косуль и лосей из лесов под ружья браконьеров манит рассыпанная на дорогах соль».
В последнее время, кстати, много новостей с участием животных. То енот сбежит от хозяев, то косуля в детский сад забредет, то коровью голову под окнами многоэтажки найдут. То собака укусит человека, то человек – человека. Да-да, «Липчанка укусила полицейского». Женщину раззадорили две бутылки ликера и ссора с бывшим мужем. А вот «В Добром прохожие спасли тонущую собаку». Барахтающегося в промоине пса заметили прохожие и проезжавшие мимо водители.
– Пусть ваше добро вернётся вам в стократном объеме! Спасибо за пёсика! – воспел осанну спасителям кто-то из наших неравнодушных читателей.
Ну и ну!
«В Ельце арестовали подозреваемого в организации занятия проституцией». Отца ранее арестованного начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ельцу Михаила Кузнецова. В Следственном комитете считают, что отец создал в сауне бордель, а сын покровительствовал ему по службе.
«Футбольным болельщикам из Афганистана не удалось оспорить отказ в предоставлении временного убежища». В областном суде решили, что истцы не предоставили фактов, свидетельствующих о наличии объективных причин для опасений за их жизнь при возвращении на родину, где правит Талибан (признанный террористической организацией в России). Эта новость совпала с другой: посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что практически все обещания, которые дали талибы после прихода к власти в Афганистане, в том числе по правам человека, ими не выполнены.
«Взявший в плен соседку мужчина заплатит ей полмиллиона рублей». 57-летний житель Станового заклеил рот 55-летней женщины скотчем, избил ее палкой и на ночь запер в своей квартире. Причина расправы – испорченный соседскими курами огород.
«Записи в базе данных сделали из многодетного липчанина алкоголика и эпилептика». Записи не удалили даже при наличии у него справок о том, что он – не алкоголик, и что не был в полиции в тот день, когда туда к нему якобы приезжала бригада скорой помощи.
Ты уже не молод, я не молода –
школа забирает лучшие года
«Лилия Загеева ушла с должности начальника управления образования и науки». И в тот же день на заседании ученого совета ЛГТУ ее представили коллективу университета как и.о. ректора вуза. Избавиться от этой приставки она сможет в случае победы на выборах ректора. События последних лет дают стопроцентное основание считать, что так и случится - все и.о. в органах власти, как правило, до процедуры выборов успевают укрепить свое влияние в той области управления, где отработали хотя бы месяц до этой процедуры.
Прежний ректор вуза Павел Сараев займет должность профессора кафедры АСУ.
– Возглавлять технический вуз будет гуманитарий?! В страшном сне не приснится! Или вразрез всех тенденций по продвижению инженерных специальностей и техническому прогрессу наш техвуз решено развалить? – возмутился NN.
– Да были мужики-ректоры. Были. Все до единого. Результат налицо – полный развал. Пусть попробует молодая женщина. Тем более, весьма толковая, – ответил ему Дед Пихто.
Также с приставкой и.о. региональное управление образования и науки возглавила
Инесса Шуйкова. Учитель физики и математики по образованию, а до этого назначения – ректор Института развития образования Липецкой области, она известна липецкому педагогическому сообществу как энтузиаст дополнительных форм образования. В прошлом десятилетии Шуйкова возглавляла Центр дополнительного образования «Стратегия», создала первый в области детский технопарк «Кванториум».
– В Липецке буйным цветом процветает репетиторство и родительский плач не умолкает. Может быть, новый руководитель сделает правильный вывод? Больше образованных детей или максимум заработать на родителях? – такую дилемму перед Инессой Шуйковой поставил некий Гость.
А днем ранее, в среду, глава Липецка Евгения Уваркина попыталась найти союзников для решения другой проблемы в сфере образования – обновления сразу 52-х школ города в возрасте от 30 лет и выше. Мэр показала куратору федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» от Общественной палаты РФ Наталье Кравченко, директору Института развития образования АСОУ Игорю Барсукову и члену оргкомитета платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса «Лидеры России» Алене Август школу-новостройку «Global» и такой же детсад «Академия чудес» в микрорайоне «Европейский» как примеры концепций организации нескучных образовательных процессов. А Липецку на это нужны миллиарды, ведь в среднем переделка старой школы по новым лекалам обходится в 150-200 миллионов рублей.
И дело мастера боялось,
и мастер дела избегал
Одной из самых обсуждаемых новостей (может, потому что у людей в последние годы не очень-то интересуются их мнением) вдруг стало объявленное мэрией голосование на выбор название для нового микрорайона, который строится между «Звездным», кольцевой дорогой и Лебедянским шоссе. Чиновники предложили четыре варианта: «Взлетный», «Лебедянский», «Космический» и «Рапсодия» - от слов рапс и соя, которые выращивают неподалеку от Опытной станции.
Те, кому не приглянулись четыре варианта от мэрии, могут предложить свой. Комментаторы GOROD48 уже набросали множество предложений: «Заря», «Новая Зеландия», «Садовый», «Пригородный», «Ново-Опытная», «Тепличный», «Юность», «Радужный», «Околица», «Народный», «Тамбовский», «Детский», «Лучший», «Гагаринский» и даже «Ипотечный» (кажется, самый точный).
В среду, кстати, «Из мэрии ушла начальник управления архитектуры Липецка», 38-летняя Диана Полуэктова. В должности она проработала 3 года и 3 месяца назад. Планов у нее было много, и далеко не все, по ее словам, были реализованы.
– Реально компетентный специалист и неравнодушный человек, вникала в каждую мелочь. Очень жаль, со временем понимаешь - что чем дальше, тем страшнее. Посмотрите на возраст каждого нового менеджера-чиновника. Скоро со школьной скамьи набирать будут. Откуда там знания и опыт? – задался вопросом Андрей.
Кстати, 3 года и 3 месяца – это солидный срок для нынешней мэрии. Департамент, из которого ушла Диана Полуэктова, постоянно лихорадит. За последние четыре года в нем сменилось несколько руководителей: Татьяна Азова, Михаил Бушин, Виктория Катасонова, Александр Пушилин. Летом 2022 года ведомство возглавила Светлана Сурмий, бывший директор «Липецкгражданпроекта».
Кажется, лица в городской администрации не менялись с такой частотой никогда, как за несколько последних лет. Мы решили узнать, а как же сложилась судьба отставников городской администрации, и начали с бывших вице-мэров. В публикации «У нас была лучшая команда за всю историю мэрии» мы вспомнили Михаила Щербакова, Константина Вострикова, Евгения Павлова, Константина Власова, Галину Пономареву, Екатерину Белокопытову, Кирилла Рыжкова, Ольгу Углеву. Бьемся об заклад, что наши читатели не помнят и половины этих имен.
Кстати, единственный вип-чиновник, который смог войти в одну реку дважды, – вице-мэр Анна Шамаева. При мэре Михаиле Гулевском она курировала образование и территориальное самоуправление, управления и отделы аппарата администрации, при Сергее Иванове работала директором одного из городских рынков, а при Евгении Уваркиной курирует департаменты образования, развития территории, культуры и туризма, физической культуре и спорта, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства, отдел по работе с молодежью.
Самый же длинный срок полномочий в команде Евгении Уваркиной – у умницы и красавицы Татьяны Григоровой, которая возглавляет департамент финансов еще с 2016 года. Кстати, ее мать Тамара Фадеева руководила этим же департаментом 15 лет кряду! Кажется, это тот самый случай, когда по наследству передаются только положительные качества. Кто кого съедал в последние годы, читайте в публикации: «Карьерная лестница: в каких департаментах мэрии сменилось больше всего начальников».
Добавим, что в этом году число муниципальных служащих Липецка вырастет на пять человек, до 502-х. С учетом других сотрудников в городской администрации в начале 2023 года работает 644 человека. Фонд оплаты труда мэрии в 2023 году составил 590,2 млн рублей.
Ждут за труд ударный деньги и почёт.
Только есть проблема: неохота чёт
Есть в математике такое правило: при перемене мест слагаемых сумма не меняется. На так это только у царицы наук. В жизни все иначе. Смена одних управленцев на других проблемы горожан порой не решают. В 2019 году вице-мэр Михаил Щербаков сообщил GOROD48, что мэрия получила доступ к сетям находившейся тогда в процессе банкротства ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М», но, как выяснилось позже, на эти сети управление строительства мэрии почему-то посадило ясли, детсады и школу в микрорайоне «Европейский», а сами коммуникации попали в конкурсную массу обанкротившейся компании! В итоге вот уже несколько лет «Европейский» живет как на пороховой бочке – от одного коммунального ЧП до другого. Ведь «У конкурсного управляющего сетями «Европейского» не хватает денег на их безаварийное содержание». Этот самый управляющий Константин Ефимов вообще намерен продать подстанции и кабельные линии с торгов. И лишь в том случае, если на сети не найдется покупателей, это имущество как бесхозяйное отойдет мэрии.
– Согласно ФЗ о банкротстве, все социально-значимые объекты обязаны быть переданы мэрии, а не проданы. Торги нужно отменить, а это имущество исключить из конкурсной массы, – предложил выход из сложившейся коллизии один наш читатель.
Тем временем 20 УК не передали показания общедомовых счетчиков «Квадре». И теперь энергетики начислят январскую плату по нормативам за отопление и горячую воду жильцам тех домов, которые обслуживают эти компании. Скоро многим горожанам придут новые платежи за ОДН. В Госжилинспекции по Липецкой области предполагают, что при таком отношении УК к счетчикам возможны случаи, когда жильцы каких-то домов получат счета вернувшемуся платежу, исчисляемые тысячами рублей.
На этой GOROD48 узнал у гендиректора «ООО РВК-Липецк» Александра Шачнева, с чего же начнется предусмотренная концессией, под которую создана эта фирма, модернизация городских коммуникаций. В этом году «РВК-Липецк» начнет строить магистральный водопровод от проспекта Победы до улицы Индустриальной», обновит шесть километров старых сетей, несколько насосных станций и пробурит новые скважины. На эти работы концессионер потратит 250 млн рублей из обещанных на 49 лет 16 миллиардов.
Купить пуд соли и текилу лось попросил к столу лису,
и нализались дружно звери в лесу
Ночью 4 февраля в Задонском районе сотрудники областного управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов заметили подозрительную «Ниву-Шевроле». Машину в результате погони остановили и осмотрели. «У подозреваемых в незаконной охоте нашли оружие, более 50 патронов, оптический прицел, фонари и ножи». Водителю и пассажиру автомобиля грозит ответственность сразу по двум статьям Уголовного кодекса: за незаконную охоту и применение насилия в отношение представителей власти.
На стыке января и февраля браконьеры убили минимум трех крупных копытных животных: оленя в Задонском районе неподалеку от села Рогожино и двух лосей – в Грязинском и Добровском районах. По словам директора ОБУ «Охотничьи ресурсы» Виталия Чеботарева, «Косуль и лосей из лесов под ружья браконьеров манит рассыпанная на дорогах соль».
В последнее время, кстати, много новостей с участием животных. То енот сбежит от хозяев, то косуля в детский сад забредет, то коровью голову под окнами многоэтажки найдут. То собака укусит человека, то человек – человека. Да-да, «Липчанка укусила полицейского». Женщину раззадорили две бутылки ликера и ссора с бывшим мужем. А вот «В Добром прохожие спасли тонущую собаку». Барахтающегося в промоине пса заметили прохожие и проезжавшие мимо водители.
– Пусть ваше добро вернётся вам в стократном объеме! Спасибо за пёсика! – воспел осанну спасителям кто-то из наших неравнодушных читателей.
Ну и ну!
«В Ельце арестовали подозреваемого в организации занятия проституцией». Отца ранее арестованного начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ельцу Михаила Кузнецова. В Следственном комитете считают, что отец создал в сауне бордель, а сын покровительствовал ему по службе.
«Футбольным болельщикам из Афганистана не удалось оспорить отказ в предоставлении временного убежища». В областном суде решили, что истцы не предоставили фактов, свидетельствующих о наличии объективных причин для опасений за их жизнь при возвращении на родину, где правит Талибан (признанный террористической организацией в России). Эта новость совпала с другой: посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что практически все обещания, которые дали талибы после прихода к власти в Афганистане, в том числе по правам человека, ими не выполнены.
«Взявший в плен соседку мужчина заплатит ей полмиллиона рублей». 57-летний житель Станового заклеил рот 55-летней женщины скотчем, избил ее палкой и на ночь запер в своей квартире. Причина расправы – испорченный соседскими курами огород.
«Записи в базе данных сделали из многодетного липчанина алкоголика и эпилептика». Записи не удалили даже при наличии у него справок о том, что он – не алкоголик, и что не был в полиции в тот день, когда туда к нему якобы приезжала бригада скорой помощи.
1 149
#образование #Лилия Зегеева #Инесса Шуйкова #администрация Липецка #кадры #ОДН #ЖКХ #проституция #животные
Михаил