Общество

42 минуты назад

Жителям Липецка предлагают выбрать название для нового района

2 697
#строительство
Жителям Липецка предлагают выбрать название для нового района

Голосование на портале «Открытый Липецк» уже началось.

В Липецке ведется строительство нового микрорайона - она расположен в границах улиц Виктора Музыки, Михаила Трунова, трассой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе (Опытная станция). На площади в 60 гектаров уже строятся многоквартирные дома, предполагается возведение социальной инфраструктуры и коммерческих объектов. Название для нового района администрация города предлагает придумать липчанам.  

«У района Опытной станции почти вековая история. В начале 1930-х годов к северо-западу от Липецка был образован «Овощесовхоз», вокруг которого появился жилой посёлок. В 1954 году на базе совхоза образовали опытную сельскохозяйственную станцию селекции и защиты растений. Тогда же здесь появился и совхоз «Тепличный», где выращивали овощи, в том числе опытных сортов. Отсюда название одной из двух центральных улиц — Опытной. Именно она, а также улица Виктора Музыки и Лебедянское шоссе стали границами микрорайона «Звездный». Название же соседней территории, также запланированной под застройку, пока не определено», - сообщает мэрия.
 
Выбрать название для нового района придуманных или предложить свой вариант можно здесь с 6 по 13 февраля. Кроме названия района участники голосования могут ответить на вопрос о наименовании улиц.
 
С 13 февраля по 20 февраля участники голосовании смогут оценить собранные ранее варианты названий. Те из них, что наберут наибольшее количество голосов, будут направлены в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов для принятия решения.
2 697
#строительство

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Уланя

6 минут назад
Сплошные двойные- тройные названия: Октябрьский, Европейский, Пролетарский(самая дорогая в Липецке торговая сеть со злыми продавцами-кассирами), 5-чки, махнит, хомяки. А цены растут и растут, что на недвижимость, что на продовольствие и товары. Назовите- квартал ПОБЕДА
ответить

Евдокимов-Электрод

7 минут назад
2-ая Мудиловка
ответить

Еще в рубрике

Заключивший соцконтракт на открытие шиномонтажа мужчина должен вернуть 255 700 рублей
#соцконтракт #субсидия
4
Заключивший соцконтракт на открытие шиномонтажа мужчина должен вернуть 255 700 рублей

54 минуты назад

Общество
Сегодня в Липецке: тайная дружба режиссёра и Чарли Чаплина, флюорография и запись на «Лыжню России»
#Сегодня в Липецке
4
Сегодня в Липецке: тайная дружба режиссёра и Чарли Чаплина, флюорография и запись на «Лыжню России»

сегодня, 07:00

Общество
В районе Левобережья частично отключат холодную воду
#отключение воды
5
В районе Левобережья частично отключат холодную воду

вчера, 14:53

Общество
Нашлись сразу двое хозяев обнаруженного на дереве енота
#енот зоозащитники
15
Нашлись сразу двое хозяев обнаруженного на дереве енота

вчера, 13:02

Общество
В Липецке сняли с дерева енота
#енот #побег #зоозащитники
13
В Липецке сняли с дерева енота

вчера, 08:28

Общество
В районах Сырского рудника и в Университетском отключат холодную воду
#Отключение воды
В районах Сырского рудника и в Университетском отключат холодную воду

04.02.2023 18:59

Общество