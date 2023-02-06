Общество
42 минуты назад
Жителям Липецка предлагают выбрать название для нового района
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Голосование на портале «Открытый Липецк» уже началось.
В Липецке ведется строительство нового микрорайона - она расположен в границах улиц Виктора Музыки, Михаила Трунова, трассой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе (Опытная станция). На площади в 60 гектаров уже строятся многоквартирные дома, предполагается возведение социальной инфраструктуры и коммерческих объектов. Название для нового района администрация города предлагает придумать липчанам.
«У района Опытной станции почти вековая история. В начале 1930-х годов к северо-западу от Липецка был образован «Овощесовхоз», вокруг которого появился жилой посёлок. В 1954 году на базе совхоза образовали опытную сельскохозяйственную станцию селекции и защиты растений. Тогда же здесь появился и совхоз «Тепличный», где выращивали овощи, в том числе опытных сортов. Отсюда название одной из двух центральных улиц — Опытной. Именно она, а также улица Виктора Музыки и Лебедянское шоссе стали границами микрорайона «Звездный». Название же соседней территории, также запланированной под застройку, пока не определено», - сообщает мэрия.
Выбрать название для нового района придуманных или предложить свой вариант можно здесь с 6 по 13 февраля. Кроме названия района участники голосования могут ответить на вопрос о наименовании улиц.
С 13 февраля по 20 февраля участники голосовании смогут оценить собранные ранее варианты названий. Те из них, что наберут наибольшее количество голосов, будут направлены в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов для принятия решения.
«У района Опытной станции почти вековая история. В начале 1930-х годов к северо-западу от Липецка был образован «Овощесовхоз», вокруг которого появился жилой посёлок. В 1954 году на базе совхоза образовали опытную сельскохозяйственную станцию селекции и защиты растений. Тогда же здесь появился и совхоз «Тепличный», где выращивали овощи, в том числе опытных сортов. Отсюда название одной из двух центральных улиц — Опытной. Именно она, а также улица Виктора Музыки и Лебедянское шоссе стали границами микрорайона «Звездный». Название же соседней территории, также запланированной под застройку, пока не определено», - сообщает мэрия.
Выбрать название для нового района придуманных или предложить свой вариант можно здесь с 6 по 13 февраля. Кроме названия района участники голосования могут ответить на вопрос о наименовании улиц.
С 13 февраля по 20 февраля участники голосовании смогут оценить собранные ранее варианты названий. Те из них, что наберут наибольшее количество голосов, будут направлены в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов для принятия решения.
2 697
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