35-летний мотоциклист погиб в столкновении «КамАЗом»

Вечером 27 мая в Липецке на улице Металлургов столкнулись «КамАЗ» под управлением 64-летнего мужчины и мотоцикл. 35-летний водитель мотоцикла от полученных травм умер на месте аварии. По данным GOROD48, мотоциклист был в шлеме и защите.Серьезная авария произошла вчера в Хлевенском районе на трассе «Дон»: столкнулись автобус под управлением 56-летнего мужчины и «КамАЗ» с 35-летним водителем. В столкновении получили травмы два пассажира автобуса, в том числе 10-летний мальчик. Оба госпитализированы.В Грязях на улице Правды 61-летняя женщина на велосипеде столкнулась с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 24-летнего мужчины. Женщина получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.За вчерашний день автоинспекторы зарегистрировали 22 столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.