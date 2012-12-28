Железнодорожный вокзал «Липецк» оцеплен

Проверяется сообщение о взрывном утройстве.

В Липецке оцеплено здание железнодорожного вокзала. Его посетителей эвакуировали — правоохранители проверяют сообщение о минировании.На время проверки поезда принимаются на дальней платформе. Пассажиров пропускают на перрон через ручной досмотр сбоку вокзала, минуя здание.