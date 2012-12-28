Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
Бывший ведущий инженер УГС примирилась с семьей пенсионера, убитого упавшей на него березой
Осужденный за похищение человека военнослужащий ВСУ в Липецке оштрафован за экстремистскую татуировку
На пост главы Липецка «Единая Россия» выдвинула бывшего первого вице-мэра Михаила Щербакова
Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
Общество
527
сегодня, 12:32
2
В этом году главная задача организаторов ЕГЭ и ОГЭ — свести волнение на минимум
А больше всего волнуют участившиеся случаи воздушной тревоги.
Как рассказал министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов, с красным уровнем на экзамене уже сталкивались в прошлом году и в этом на досрочных экзаменах. Порядок действий — понятен для руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов, учащихся, классных руководителей и директоров школ.
— Сложность этого года заключается в массовости подобных случаев: мы видим ту частоту, c которой включается красный уровень опасности и на нашу территорию запускают беспилотники — она значительно возросла. На оперативном штабе приняты максимально полные алгоритмы действий —мы из разделили на три большие категории: если красный уровень застал ребёнка дома, в пути и непосредственно во время проведения экзамена. Если тезисно, главное — мы руководствуемся здравым смыслом и безопасностью детей. Это для нас приоритет, — рассказал Дмитрий Демихов.
Сложную тему, которая касается многие субъекты России, затрагивали и на совещании с Рособрнадзором. Федеральный Рособрнадзор уведомят, если по объективным причинам экзамен в Липецкой области придётся начать позже или остановить на время — продолжительность его тогда будет изменяться двумя отрезками времени. После отмены красного уровня начинать экзамен будут, как только до пункта его проведения доберутся все участники.
Экзамен может быть как продлен, так и продолжен или перенесен на другой день. В случае прерывания экзамена, участник может продолжить его написание, или, если сильно переволновался, заявиться на сдачу в резервный день. На всякий случай выпускников также просят взять с собой на экзамены побольше еды и перекусов (например, шоколадок) в прозрачной упаковке без надписей — они потребуются, если нахождение в пункте проведения ЕГЭ сильно затянется.
Прочитать подробнее, как действовать, если в день ЕГЭ объявлена воздушная тревога, можно здесь.
На участие в ЕГЭ в Липецкой области зарегистрировалось более 4,5 тысячи человек. Основной период пройдет с 1 июня по 9 июля. Третий год подряд в расписание ЕГЭ включены дополнительные даты для пересдачи одного из предметов по выбору выпускника для улучшения результата. В 2026 году дополнительные «президентские дни» — это 8 и 9 июля. При пересдаче одного из предметов ЕГЭ в зачет идет только результат второй попытки, поэтому стоит подумать, следует ли идти на пересдачу, если уже получен положительный результат.
Для проведения экзаменов организовано 33 пункта. Самым массовым учебным предметом по выбору среди участников ЕГЭ в 2026 году вновь стало обществознание. Профильную математику сдают 51% выпускников. Каждый пятый выпускник будет сдавать физику. В пятерку лидеров также вошли химия, биология, информатика.
Из девятого класса в Липецкой области выпускаются 12,8 тысячи человек. ОГЭ они начнут сдавать 2 июня.
Второй год Липецкая область участвует в пилотном проекте по расширению доступности среднего профессионального образования. Количество бюджетных мест в учреждениях СПО выросло на четверть — в рамках эксперимента было добавлено 1265 мест. А суммарно за год количество мест в техникумах и колледжах (100 добавили ещё до эксперимента) увеличилось на 1365.
До 2025 года, чтобы получить аттестат, нужно было сдать четыре экзамена — два обязательных и два предмета по выбору. Теперь в Липецкой области девятиклассникам достаточно сдать только русский и математику. Но если они собираются в десятый класс — нужно сдать два профильных предмета по выбору. Например, для поступления в медицинский класс — химию и биологию.
Чтобы поступить в региональные колледжи, потребуются результаты ОГЭ по русскому языку и математике и средний балл по аттестату.
В этом году 53,7% выпускников 9-х классов будут сдавать два экзамена для продолжения обучения в колледжах и техникумах (это больше прошлого года, когда было 51%).
В экзаменационном пункте будут присутствовать представители родителей, которые будут следить за соблюдением прав выпускников и комфортностью условий экзамена. Также продолжает работать платформа обратной связи на Госуслугах. С помощью плаката с QR-кодом можно направить обращение или жалобу в Рособрнадзор. Найти его можно на входе в экзаменационный пункт.
22
0
0
0
5
Комментарии (2)