У подозреваемых в незаконной охоте нашли оружие, более 50 патронов, оптический прицел, фонари и ножи

А ещё они оказали сопротивление и попытались скрыться.

Ночью 4 февраля в Задонском районе сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области заметили движущийся автомобиль.«Несмотря на законные требования должностных лиц об остановке для проведения досмотра и проверки документов, находящиеся в автомобиле оказали сопротивление и попытались скрыться. Cотрудники охотнадзора вызвали подкрепление и полицию. В результате автомобиль удалось остановить и досмотреть. Там обнаружили оружие с насадкой, похожей на прибор для бесшумный стрельбы, более 50 патронов, оптический прицел, фонари, ножи, целлофановые пакеты», - сообщает Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.Подозреваемым теперь может грозить ответственность сразу по двум статьям уголовного кодекса. Незаконная охота с применением механического транспортного средства (статья 258 УК РФ) влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.Применение насилия в отношение представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (статья 318 УК РФ), наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.