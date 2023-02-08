Происшествия
сегодня, 15:41
Взявший в плен соседку мужчина заплатит ей полмиллиона рублей
Женщину били деревянной палкой по голове и заклеивали ей рот скотчем.
Напомним, 29 марта 2019 года на улице Королева в селе Становое 57-летний мужчина избил и похитил 55-летнюю соседку из-за испорченных ее курами посевов.
Мужчина нанес соседке удары по голове заранее приготовленной деревянной палкой, а когда женщина стала кричать, он заклеил ей рот скотчем, связал руки, ноги и сдавил шею. После чего продолжил избиение палкой и ногами, нанося удары по голове и телу. Сломив волю потерпевшей к сопротивлению, мужчина переместил женщину в свою квартиру и запер входную дверь.
Пленница с открытой черепно-мозговой травмой находилась в квартире соседа до следующего утра и не могла сообщить кому-либо о совершении в отношении неё преступления.
Утром мужчина отвел женщину домой и запретил ей сообщать кому-либо о произошедшем, пригрозив расправой. Однако потерпевшая обратилась за помощью к родственникам, после чего в тяжёлом состоянии была госпитализирована.
В апреле 2021 года 57-летнему жителю Становлянского района был вынесен приговор: суд признал мужчину виновным в похищение человека с применением насилия опасного для жизни или здоровья и применением предметов, используемых в качестве оружия, и приговорил виновного к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина признал вину частично и пояснил, что причиной нападения на соседку стал давний конфликт из-за её кур, которые портили его посевы.
После уголовного процесса потерпевшая также подала в суд на компенсацию морального вреда по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Лебедянский районный суд рассмотрел это гражданское дело и взыскал в пользу женщины 500 000 рублей.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в своём иске женщина сообщила, что ответчик, не признав себя виновным, не раскаявшись в содеянном, не загладив причиненный моральный и материальный ущерб, на протяжении судебного следствия обвинял её в клевете, причинил дополнительные переживания и страдания, в связи с чем она просила взыскать моральный вред, который оценила в 1 миллион рублей. Но суд решил взыскать ровно половину этой суммы.
Решение ещё не вступило в силу.
Мужчина нанес соседке удары по голове заранее приготовленной деревянной палкой, а когда женщина стала кричать, он заклеил ей рот скотчем, связал руки, ноги и сдавил шею. После чего продолжил избиение палкой и ногами, нанося удары по голове и телу. Сломив волю потерпевшей к сопротивлению, мужчина переместил женщину в свою квартиру и запер входную дверь.
Пленница с открытой черепно-мозговой травмой находилась в квартире соседа до следующего утра и не могла сообщить кому-либо о совершении в отношении неё преступления.
Утром мужчина отвел женщину домой и запретил ей сообщать кому-либо о произошедшем, пригрозив расправой. Однако потерпевшая обратилась за помощью к родственникам, после чего в тяжёлом состоянии была госпитализирована.
В апреле 2021 года 57-летнему жителю Становлянского района был вынесен приговор: суд признал мужчину виновным в похищение человека с применением насилия опасного для жизни или здоровья и применением предметов, используемых в качестве оружия, и приговорил виновного к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина признал вину частично и пояснил, что причиной нападения на соседку стал давний конфликт из-за её кур, которые портили его посевы.
После уголовного процесса потерпевшая также подала в суд на компенсацию морального вреда по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Лебедянский районный суд рассмотрел это гражданское дело и взыскал в пользу женщины 500 000 рублей.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в своём иске женщина сообщила, что ответчик, не признав себя виновным, не раскаявшись в содеянном, не загладив причиненный моральный и материальный ущерб, на протяжении судебного следствия обвинял её в клевете, причинил дополнительные переживания и страдания, в связи с чем она просила взыскать моральный вред, который оценила в 1 миллион рублей. Но суд решил взыскать ровно половину этой суммы.
Решение ещё не вступило в силу.
Однако
Эх
Блондинка