На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 28 мая без холодной воды останутся жители 10 улиц — с утра работы начнутся по адресам: Лебедянское шоссе, стр. 6, улица Архангельская, улица Пролетарская, 66 (Сырское), а днем — на улице Поселковой, 5, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр. 1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 18, 19, 19а, 20, 21 по улице Силикатной, № 8 по улице Усманской, №№ 1, 1б, 1в, стр. 1в, 1е, 1 стр. 1, 1 стр. 3, вл. 10, 10 стр. 2, 10 стр. 3, 10 стр. 4, 10 стр. 5, 10 стр. 6, 11а, 17а, стр. 17а, 17а/1, 17а стр. 1, 17б, 21 по проезду Трубному, №№ 1, вл. 1г, 3, 3а, 3 стр. 3, 3 стр. 4, 3 стр. 5, 3 стр. 6, 3 стр. 8, 5 по Лебедянскому шоссе, в частном секторе улиц Усманской, Гидромеханизации, Силикатной, Пролетарской, Калинина.С 12:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улицы Поселковой.Подвоз воды будет организован по адресу улица Силикатная, 19, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.29 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 в переулке Кочубея, № 22 по улице Комсомольской, № 23 по улице Котовского, №№ 3, 9 в переулке Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной и в переулке Володи Дубинина.С 17:10 до 18:10 обесточат здания №№ 2, 7 на площади Петра Великого.