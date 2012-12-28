Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
1 июня ЛЭСК и НОВИТЭН обновляют мобильное приложение
Бизнес
Липчане собирают помощь семье погорельцев из СНТ «Речное»
Происшествия
35-летний мотоциклист погиб в столкновении «КамАЗом»
Происшествия
Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
Общество
Внучка забила бабушку до смерти
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жуткий пожар в СНТ, арест Крапивина и Шишкина и покалеченный деревом
Общество
На пост главы Липецка «Единая Россия» выдвинула бывшего первого вице-мэра Михаила Щербакова
Общество
Над площадью Героев развеваются флаги погранвойск
Общество
Мужчина упал в Каменный лог с 20-метровой высоты
Происшествия
Железнодорожный вокзал «Липецк» оцеплен
Происшествия
Сегодня в Липецке: закрытие музыкального сезона, День пограничника и где перекроют движение
Общество
Читать все
Мужчина упал в Каменный лог с 20-метровой высоты
Происшествия
«Боюсь, тут завалит кого-нибудь из детей!»
Общество
Рост цен на бензин в Липецкой области снова ускорился
Экономика
Яна Лантратова заступилась за лишившегося квартиры липчанина
Происшествия
На Космонавтов после столкновения с такси перевернулcя автомобиль «Черри»
Происшествия
Циклон с севера не позволяет теплу вернуться в Липецкую область
Погода в Липецке
Пьяный липчанин угнал машину у спящего друга и врезался в автомобиль ДПС
Происшествия
Железнодорожный вокзал «Липецк» оцеплен
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Приятели проследили за старушкой и обокрали её под видом газовщиков
Происшествия
Читать все
Общество
613
сегодня, 17:00

На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 28 мая без холодной воды останутся жители 10 улиц — с утра работы начнутся по адресам: Лебедянское шоссе, стр. 6, улица Архангельская, улица Пролетарская, 66 (Сырское), а днем — на улице Поселковой, 5, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр. 1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 18, 19, 19а, 20, 21 по улице Силикатной, № 8 по улице Усманской, №№ 1, 1б, 1в, стр. 1в, 1е, 1 стр. 1, 1 стр. 3, вл. 10, 10 стр. 2, 10 стр. 3, 10 стр. 4, 10 стр. 5, 10 стр. 6, 11а, 17а, стр. 17а, 17а/1, 17а стр. 1, 17б, 21 по проезду Трубному, №№ 1, вл. 1г, 3, 3а, 3 стр. 3, 3 стр. 4, 3 стр. 5, 3 стр. 6, 3 стр. 8, 5 по Лебедянскому шоссе, в частном секторе улиц Усманской, Гидромеханизации, Силикатной, Пролетарской, Калинина. 

С 12:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улицы Поселковой. 

Подвоз воды будет организован по адресу улица Силикатная, 19, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

29 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 в переулке Кочубея, № 22 по улице Комсомольской, № 23 по улице Котовского, №№ 3, 9 в переулке Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной и в переулке Володи Дубинина. 

С 17:10 до 18:10 обесточат здания №№ 2, 7 на площади Петра Великого. 
отключения
1
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить