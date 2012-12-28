Липецкая вечЁрка: помощь Черемисовым, возможный мэр Липецка, и эвакуация вокзала

Сегодня, 28 мая, объявили сбор помощи членам семьи, жившей во взорвавшемся доме, «Единая Россия» собирается выдвинуть на пост главы Липецка бывшего вице-мэра, и железнодорожный вокзал закрывался из-за сообщения о бомбе.

Липчане в сосцетях объявили сразу несколько сборов средств помощи семье Черемисовых. Вечером 26 мая их дом в СНТ «Речное» взорвался, а потом загорелся. В доме погибли 43-летняя Людмила Черемисова, её 26-летняя дочь Мария и годовалая внучка. 

Семья была большая и дружная. Остались муж, сын и внук. В минувшие выходные глава семьи отвез внука на соревнования по боксу, по пути в Мичуринск у него случился инфаркт — так он оказался в больнице. Его сына и внука в момент пожара дома не было.

В ночь поисково-спасательных работ главу семьи привозили из больницы к дому на «скорой» опознавать тела и тут же увезли обратно: его уводили под руки.

«Какая жуткая трагедия, дай Бог сил отцу и сыну пережить такое», — написал К.

«Жизнь так разделила. Всех женщин в семье забрала», — заметила Инна.

Можно предположить, что следующим мэром Липецка станет Михаил Щербаков. Его кандидатуру собирается выдвинуть липецкое отделение «Единой России». 



48-летний Михаил Щербаков сейчас работает в Москве, но хорошо известен липчанам. Он работал в мэрии Липецка сначала ведущим специалистом и заместителем начальника отдела управления градостроительства, затем заместителем главы города и первым вице-мэром.

Процедура выдвижения кандидатов на пост мэра Липецка должна завершится в июне. В соответствии с регламентом выборы главы города должны быть альтернативными, поэтому к окончанию предварительной процедуры выборов губернатор Липецкой области Игорь Артамонов должен предложить Липецкому горсовету минимум две кандидатуры на должность мэра.

По слухам, губернатору предложат несколько кандидатов парламентские партии, Ассоциация «Совет муниципальных образований Липецкой области», Общественная палата области, Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления».

Читатели GOROD48 новость восприняли неоднозначно.

«Полный абзац!», — заявил Дожили.

«Просто так с теплого места в Москве не уходят», — уверен Гость.

«Правильно, хороший мужик!», — уверены Молодцы.

«Зачем нам эти люди. Уехал в столицу, пусть там и живёт. То деревенских присылают, то столичных. Неужели в Липецке нет хороших управленцев», — удивился еще один Гость.

Сегодня правоохоранители оцепили здание железнодорожного вокзала, а его посетителей эвакуировали. Силовики проверяли сообщение о минировании. На время проверки поезда принимали на дальней платформе, пассажиров пропускали на перрон через ручной досмотр сбоку вокзала, минуя основное здание.

Завтра в Липецке станет еще холоднее, к тому же ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +12 до +14 градусов.

И позитивное видео на вечер. Сегодня в Липецке гуляли пограничники.


