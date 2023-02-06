Происшествия
сегодня, 10:35
Косуль и лосей из лесов под ружья браконьеров манит рассыпанная на дорогах соль
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За последнюю неделю в области убили минимум трех животных.
Как сообщал GOROD48, за несколько последних дней в регионе браконьеры убили минимум трех крупных копытных животных: оленя в Задонском районе неподалеку от села Рогожино и двух лосей — в Грязинском и Добровском районах. В Задонском районе задержаны двое охотников из Липецка, в их «Ниве-Шевроле» найдены оружие, насадка, похожая на глушитель, оптический прицел, фонари, ножи, целлофановые пакеты для перевозки мяса.
По словам директора ОБУ «Охотничьи ресурсы» Виталия Чеботарева, в это время года животные зачастую выходят под ружья браконьеров сами. Их манит противогололедный материал — техническая соль. Несмотря на то, что в лесах есть специально обустроенные охотоведами солонцы, косули и лоси продолжают искать места, где можно было полакомиться солью, и выходят на дороги.
Всего в регионе, по подсчетам охотоведов, обитают 460 лосей и 4600 косуль.
По словам директора ОБУ «Охотничьи ресурсы» Виталия Чеботарева, в это время года животные зачастую выходят под ружья браконьеров сами. Их манит противогололедный материал — техническая соль. Несмотря на то, что в лесах есть специально обустроенные охотоведами солонцы, косули и лоси продолжают искать места, где можно было полакомиться солью, и выходят на дороги.
Всего в регионе, по подсчетам охотоведов, обитают 460 лосей и 4600 косуль.
3 490
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