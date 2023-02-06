Происшествия

сегодня, 10:35

Косуль и лосей из лесов под ружья браконьеров манит рассыпанная на дорогах соль

3 490
#браконьерство #охота
Косуль и лосей из лесов под ружья браконьеров манит рассыпанная на дорогах соль

За последнюю неделю в области убили минимум трех животных.

Как сообщал GOROD48, за несколько последних дней в регионе браконьеры убили минимум трех крупных копытных животных: оленя в Задонском районе неподалеку от села Рогожино и двух лосей — в Грязинском и Добровском районах. В Задонском районе задержаны двое охотников из Липецка, в их «Ниве-Шевроле» найдены оружие, насадка, похожая на глушитель, оптический прицел, фонари, ножи, целлофановые пакеты для перевозки мяса.

По словам директора ОБУ «Охотничьи ресурсы» Виталия Чеботарева, в это время года животные зачастую выходят под ружья браконьеров сами. Их манит противогололедный материал — техническая соль. Несмотря на то, что в лесах есть специально обустроенные охотоведами солонцы, косули и лоси продолжают искать места, где можно было полакомиться солью, и выходят на дороги.

Всего в регионе, по подсчетам охотоведов, обитают 460 лосей и 4600 косуль.
3 490
#браконьерство #охота

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гостья

13 минут назад
только двуногие могут убивать ради развлечения, кому помешали животные? мало 10 лет за такие развлечения, 15 минимум, это убийство беззащитных
ответить

опер

26 минут назад
Законы менять надо .за браконьерство 10 лет на уши без всяких УДО и штрафов
ответить

Овсов

38 минут назад
Зачем они убивают животных? Жрать нечего? Ради спортивного интереса? Или для Октябрьского рынка?
ответить

Еще в рубрике

Многодетную мать осудили за смерть малыша при пожаре
#пожар
Многодетную мать осудили за смерть малыша при пожаре

11 минут назад

Происшествия
Липчанин на автомобиле сбил насмерть 50-летнего жителя Воронежской области
#ДТП #пешеход
1
Липчанин на автомобиле сбил насмерть 50-летнего жителя Воронежской области

26 минут назад

Происшествия
Хронический алкоголик зарезал соседа
#убийство
1
Хронический алкоголик зарезал соседа

51 минуту назад

Происшествия
У подозреваемых в незаконной охоте нашли оружие, более 50 патронов, оптический прицел, фонари и ножи
#браконьерство #охота
6
У подозреваемых в незаконной охоте нашли оружие, более 50 патронов, оптический прицел, фонари и ножи

сегодня, 09:32

Происшествия
Полицейские раскрыли ограбление на площади Мира
#грабеж
6
Полицейские раскрыли ограбление на площади Мира

сегодня, 08:40

Происшествия
В Грязях рассмотрят дело о призывах к расправе над полицейскими
#экстремизм
25
В Грязях рассмотрят дело о призывах к расправе над полицейскими

вчера, 11:06

Происшествия