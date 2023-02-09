Из мэрии ушла главный архитектор Липецка

Вчера был последний день работы 38-летней Дианы Полуэктовой в должности начальника управления архитектуры департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка.

В городской департамент Диана Полуэктова пришла 3 года и 3 месяца назад. Имея 13-летний багаж проектировщика, новый главный архитектор, по ее словам, хотела быть полезной Липецку, «болела за него душой и сердцем». Планов у нее было много, и далеко не все они были реализованы. Но липчанам, архитекторам и застройщикам Полуэктова нравилась, так как была неравнодушным к тому, что делала, профессионалом. Безусловно, к нашим новостройкам можно предъявить много претензий, но стоит вспомнить знаменитый сюжет в советском сатирическом киножурнале «Фитиль» о том, как на выходе из строительного проекта чиновники и строители убирают 90% его первоначального облика, чтобы понять терзания архитектора, которому отбили руки.



Говорить о причинах своего ухода обычно открытая для СМИ Диана Полуэктова не пожелала.



- Должность главного архитектора Липецка пока вакантна. Скорее всего, будет объявлен конкурс на ее замещение, - сообщила GOROD48 председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Светлана Сурмий, которая, впрочем, тоже отказалась назвать причину ухода Дианы Полуэктовой.



Этот департамент, как, впрочем, и некоторые другие, постоянно лихорадит. За последние четыре года в нем сменилось несколько руководителей: Татьяну Азову заменил Михаил Бушин, его сменщиком стала Виктория Катасонова, которая позже уступила место Александру Пушилину. В итоге летом 2022 года ведомство возглавила Светлана Сурмий, бывший директор «Липецкгражданпроекта».