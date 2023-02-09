Общество

50 минут назад

Из мэрии ушла главный архитектор Липецка

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#кадры #администрация Липецка
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Из мэрии ушла главный архитектор Липецка

Вчера был последний день работы 38-летней Дианы Полуэктовой в должности начальника управления архитектуры департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка.

В городской департамент Диана Полуэктова пришла 3 года и 3 месяца назад. Имея 13-летний багаж проектировщика, новый главный архитектор, по ее словам, хотела быть полезной Липецку, «болела за него душой и сердцем». Планов у нее было много, и далеко не все они были реализованы. Но липчанам, архитекторам и застройщикам Полуэктова нравилась, так как была неравнодушным к тому, что делала, профессионалом. Безусловно, к нашим новостройкам можно предъявить много претензий, но стоит вспомнить знаменитый сюжет в советском сатирическом киножурнале «Фитиль» о том, как на выходе из строительного проекта чиновники и строители убирают 90% его первоначального облика, чтобы понять терзания архитектора, которому отбили руки.

Говорить о причинах своего ухода обычно открытая для СМИ Диана Полуэктова не пожелала.

- Должность главного архитектора Липецка пока вакантна. Скорее всего, будет объявлен конкурс на ее замещение, - сообщила GOROD48 председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Светлана Сурмий, которая, впрочем, тоже отказалась назвать причину ухода Дианы Полуэктовой.

Этот департамент, как, впрочем, и некоторые другие, постоянно лихорадит. За последние четыре года в нем сменилось несколько руководителей: Татьяну Азову заменил Михаил Бушин, его сменщиком стала Виктория Катасонова, которая позже уступила место Александру Пушилину. В итоге летом 2022 года ведомство возглавила Светлана Сурмий, бывший директор «Липецкгражданпроекта».
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#кадры #администрация Липецка
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Комментарии (12)

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Animal planet.

1 минуту назад
Прощай, если бы я был архитектором то построил бы площадки для собак,и вообще устроил бы комфортную среду для братьев наших меньших. Ну а приют это само собой.
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Андрей

4 минуты назад
Реально компетентный специалист и неравнодушный человек, вникала в каждую мелочь. Очень жаль, со временем понимаешь - что чем дальше, тем страшнее. Посмотрите на возраст каждого нового менеджера-чиновника в администрации, скоро со школьной скамьи набирать будут. Откуда там знания и опыт?
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Патриот

11 минут назад
Поливалка, сменяемость власти... Европейские ценности они такие...
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гость

12 минут назад
Кадры, конечно Азова профессионал, что не помешало ей ЖК Слобода утвердить .Или нижние светильники на Городище которые все вытоптали через неделю .Все замечательные , хоть бы одного незамечательного найти .
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та вот оно

16 минут назад
А как еще действовать ,если твои планы не реализуются, когда хочешь лучше.Везде рыночные потребности.Главное всех собрать под одной крышей" 30" - ти этажного дома.
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Гость

21 минуту назад
Уходят профессионалы, остаются - профаны! Ничего удивительного...когда департамент градостроительства возглавляет юрист, не имея профессионального образования.
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Кадры

21 минуту назад
Азова очень замечательный человек и профессионал своего дела
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Прощай

26 минут назад
Юристы , повара, менеджеры , налетай пока место свободно. Самое страшное, одни приходят нагородят в городе ужас и сваливают в неизвестном направлении. Посмотрите на город. Весь серый, какие-то катухи колхозные стоят, остановки чёрные как ритуальные услуги. Мрак.
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гость

27 минут назад
Там другие остались , которые с важным видом рассказывали , что черные ржавые контейнеры в Нижнем парке , элементы современного искусства воплощенных в архитектуре.
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Сашуня

42 минуты назад
А остановки переделают.Не спрятаться от ветра и дождя. И солнца тоже.
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