50 минут назад
Из мэрии ушла главный архитектор Липецка
Вчера был последний день работы 38-летней Дианы Полуэктовой в должности начальника управления архитектуры департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка.
Говорить о причинах своего ухода обычно открытая для СМИ Диана Полуэктова не пожелала.
- Должность главного архитектора Липецка пока вакантна. Скорее всего, будет объявлен конкурс на ее замещение, - сообщила GOROD48 председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Светлана Сурмий, которая, впрочем, тоже отказалась назвать причину ухода Дианы Полуэктовой.
Этот департамент, как, впрочем, и некоторые другие, постоянно лихорадит. За последние четыре года в нем сменилось несколько руководителей: Татьяну Азову заменил Михаил Бушин, его сменщиком стала Виктория Катасонова, которая позже уступила место Александру Пушилину. В итоге летом 2022 года ведомство возглавила Светлана Сурмий, бывший директор «Липецкгражданпроекта».
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