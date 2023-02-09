Записи в федеральной базе данных сделали из многодетного липчанина алкоголика и эпилептика

Отец трех детей уже обзавелся справками о том, что он – не алкоголик, и что он не был в полиции в тот день, когда туда к нему якобы приезжала бригада скорой помощи.





В прошлом году Александр Болотов решил поменять работу. Однако во время медкомиссии нарколог 4-й городской поликлиники спросил, были ли у него проблемы с алкоголем? На ответ нет ответил: «Странно!» и отправил его в наркологический диспансер на улицу Волгоградскую. В диспансере Александра огорошили записью из федеральной медицинской базы данных «Квазар»: оказывается в 2020 году «скорая» поставила ему диагноз F 10.3: «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, абстинентное состояние тяжелой степени».



– Я, конечно, опешил. На тот момент мы с женой уже воспитывали двух детей, жена была беременна третьим. И я, оказывается, алкоголик! Разве алкоголику доверили бы полуторамесячного ребенка! – во время этого разговора жена Александра находилась в больнице, и он заботился о трех детях, в том числе о новорожденной дочери.



Заместитель главного врача ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Виктор Коровкин по просьбе Александра распечатал карту вызова врачей за 29 мая 2020 года, из которой следовало, что в тот день в 10:24 к нему по вызову выехала медицинская бригада. Судя по записи, по причине судорог и некоего приступа. Но скорая помощь приехала не к нему домой, не на работу, а в здание по проезду Сержанта Кувшинова, 9. То есть в отдел полиции №2 УМВД РФ по Липецку. В этой же карточке указано, что вызов такого рода был повторным. В первый раз скорая помощь приезжала к Болотову десятью днями ранее, 19 мая того же года. «Куда-то на совершенно незнакомый адрес, на улицу Космонавтов, где якобы у меня определили эпилептический припадок».







– Я обратился в этот отдел полиции, где мне дали справку, что ни 19 мая, ни 29 мая меня туда не доставляли.







Липчанин съездил и стационар областного наркологического диспансера в поселок ЛТЗ, где ему дали документ, из которого следует, что Болотов «на динамическом наблюдении в наркологии не находился» и что «за наркологической помощью не обращался».







Имея на руках эти заверенные подписями и печатями справки, Александр снова приехал к Виктору Коровкину с просьбой удалить ошибочные сведения из системы «Квазар». Заместитель главврача Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, как говорит Болотов, предложил ему написать заявление об изменении поставленных в картах вызова диагнозов на какие-то иные, не препятствующие вождению автомобиля или получению каких-то лицензий, например, на оружие. Александр такую бумагу написал и забыл эту историю до февраля этого года.







В феврале, прочитав на GOROD48 историю преподавателя колледжа, добившегося исключения порочащей его записи из систему «Квазар», решил довести свое дело до логического конца. Но позавчера уже знакомый ему Виктор Коровкин сообщил ему, что никакого изменения поставленных якобы ему в мае 2020 года диагнозах в электронном документообороте не произошло. И он по документам – все тот же хронический алкоголик и эпилептик!



Попросив свою маму посидеть с детьми, Александр в этот же вторник наведался и в облздрав, и в уже хорошо знакомую ему наркологию на улице Волгоградской, и в 4-ю поликлинику. И в итоге его забег по инстанциям закончился… тем же врачом-наркологом, который первым и известил его о нехороших записях в системе «Квазар»!



– Круг замкнулся!



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Сейчас Александр обсуждает со знакомым адвокатом возможность обращаться в суд за исправлением медицинских ошибок.



– Такие ложные сведения могут стоить мне жизни. Допустим, мне станет плохо с сердцем или же я потеряю сознание в силу каких-то обстоятельств. А врачи, заглянув в базу «Квазар», начнут давать мне лекарства от несуществующей у меня эпилепсии!



В свою очередь, в ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» GOROD48 сообщили, что не вправе менять записи федеральной базы данных. Так что суд, похоже, остается той инстанцией, который поставит точку в этой странной истории. Неделю назад GOROD48 опубликовал историю о том, как из-за ошибки в федеральной медицинской базе данных «Квазар» преподавателю физики липецкого колледжа нарколог отказал в справке для продления водительских прав: в базе Валерий Попов фигурировал как запойный алкоголик . А сегодня в редакцию GOROD48 обратился 33-летний житель Липецка Александр Болотов с похожей историей.В прошлом году Александр Болотов решил поменять работу. Однако во время медкомиссии нарколог 4-й городской поликлиники спросил, были ли у него проблемы с алкоголем? На ответ нет ответил: «Странно!» и отправил его в наркологический диспансер на улицу Волгоградскую. В диспансере Александра огорошили записью из федеральной медицинской базы данных «Квазар»: оказывается в 2020 году «скорая» поставила ему диагноз F 10.3: «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, абстинентное состояние тяжелой степени».– Я, конечно, опешил. На тот момент мы с женой уже воспитывали двух детей, жена была беременна третьим. И я, оказывается, алкоголик! Разве алкоголику доверили бы полуторамесячного ребенка! – во время этого разговора жена Александра находилась в больнице, и он заботился о трех детях, в том числе о новорожденной дочери.Заместитель главного врача ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Виктор Коровкин по просьбе Александра распечатал карту вызова врачей за 29 мая 2020 года, из которой следовало, что в тот день в 10:24 к нему по вызову выехала медицинская бригада. Судя по записи, по причине судорог и некоего приступа. Но скорая помощь приехала не к нему домой, не на работу, а в здание по проезду Сержанта Кувшинова, 9. То есть в отдел полиции №2 УМВД РФ по Липецку. В этой же карточке указано, что вызов такого рода был повторным. В первый раз скорая помощь приезжала к Болотову десятью днями ранее, 19 мая того же года. «Куда-то на совершенно незнакомый адрес, на улицу Космонавтов, где якобы у меня определили эпилептический припадок».– Я обратился в этот отдел полиции, где мне дали справку, что ни 19 мая, ни 29 мая меня туда не доставляли.Липчанин съездил и стационар областного наркологического диспансера в поселок ЛТЗ, где ему дали документ, из которого следует, что Болотов «на динамическом наблюдении в наркологии не находился» и что «за наркологической помощью не обращался».Имея на руках эти заверенные подписями и печатями справки, Александр снова приехал к Виктору Коровкину с просьбой удалить ошибочные сведения из системы «Квазар». Заместитель главврача Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, как говорит Болотов, предложил ему написать заявление об изменении поставленных в картах вызова диагнозов на какие-то иные, не препятствующие вождению автомобиля или получению каких-то лицензий, например, на оружие. Александр такую бумагу написал и забыл эту историю до февраля этого года.В феврале, прочитав на GOROD48 историю преподавателя колледжа, добившегося исключения порочащей его записи из систему «Квазар», решил довести свое дело до логического конца. Но позавчера уже знакомый ему Виктор Коровкин сообщил ему, что никакого изменения поставленных якобы ему в мае 2020 года диагнозах в электронном документообороте не произошло. И он по документам – все тот же хронический алкоголик и эпилептик!Попросив свою маму посидеть с детьми, Александр в этот же вторник наведался и в облздрав, и в уже хорошо знакомую ему наркологию на улице Волгоградской, и в 4-ю поликлинику. И в итоге его забег по инстанциям закончился… тем же врачом-наркологом, который первым и известил его о нехороших записях в системе «Квазар»!– Круг замкнулся!Сейчас Александр обсуждает со знакомым адвокатом возможность обращаться в суд за исправлением медицинских ошибок.– Такие ложные сведения могут стоить мне жизни. Допустим, мне станет плохо с сердцем или же я потеряю сознание в силу каких-то обстоятельств. А врачи, заглянув в базу «Квазар», начнут давать мне лекарства от несуществующей у меня эпилепсии!В свою очередь, в ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» GOROD48 сообщили, что не вправе менять записи федеральной базы данных. Так что суд, похоже, остается той инстанцией, который поставит точку в этой странной истории.