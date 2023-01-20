Общество
сегодня, 10:50
Когда и сколько липчанам начислят ОДН по-новому?
4 722
В январских платежках крупных сумм не было.
В этом году жильцам многоэтажек, где есть общедомовые приборы учета, ОДН начислят по показаниям счетчиков. Платежки с новыми начислениями должны прийти в первом квартале. GOROD48 уже подробно писал, что часть горожан может получить весьма внушительные дополнительные суммы за электроэнергию и горячую воду. При этом жильцы только 52 многоэтажек провели собрания собственников, на которых решили разбить платеж на 12 месяцев, чтобы не платить возможную крупную сумму единовременно.
А остальным когда готовить деньги и ждать неприятных или приятных сюрпризов? (Не стоит забывать, что есть дома, в которых все налажено и нет дополнительных расходов. Там жильцы сэкономят на коммуналке после перерасчета).
GOROD48 обратился в управляющие компании, которые обслуживают городской жилфонд с вопросом, когда те планируют начислить ОДН и как это будет выглядеть? Новых квитанций не будет. Дополнительные суммы горожане увидят в привычных платежках за содержание жилья. В январе квитанций с перерасчетом за ОДН уже не будет. Они печатаются обычно после 10-го числа месяца. К этому времени коммунальщики не успели получить все данные от энергетиков, к тому же были каникулы.
При этом выяснилось, что до сих пор нет единого мнения по вопросу за какой период начислять ОДН. За четыре месяца, так как постановление правительства № 92 вступило в силу с 1 сентября, или за год, именно ему равен расчетный период в сфере ЖКХ?
В Липецкой ассоциации управляющих и обслуживающих организаций жилищно-коммунального хозяйства это обсудили на общем собрании членов организации.
— Я думаю, что перерасчет будет за четыре месяца, так как постановление вступило в силу с 1 сентября 2022 года, такова позиция большинства участников рынка ЖКХ Липецка, — сообщил директор Ассоциации Леонид Либенко.
— В законе сказано — за расчетный период. Расчетный период — это календарный год. Я так понимаю, что Госжиинспекция настаивает на перерасчете за квартал. Что буду делать? Получу данные от энергетиков и сведу в таблицу, чтобы понять - влияет ли сезонность на размер ОДН? Например, зимой расход электроэнергии на ОДН больше и людям придется доплачивать, а летом меньше (тут жильцы могут сэкономить). Если я пойму, что сезонность не влияет на размер ОДН, начислю за последний квартал, чтобы ни с кем не спорить. А если влияет, то придется защищать права собственников и начислять, как написано в постановлении, за календарный год. До сих пор нет четких разъяснений, за какой период надо начислять ОДН даже в минстрое, — пояснил Сергей Давыдов.
«Все расчёты мы выполняем в соответствии с требованиями законодательства и разъяснениями минстроя РФ», — оптекаемо уточнили в пресс-службе липецкого филиала компании «Квадра».
В управляющей компании «Университетская» по поводу сроков начисления устроили мозговой штурм с юристами и экономистами. Генеральный директор Юрий Костин пришел к выводу, что насчитывать плату за ОДН надо с момента вступления в силу постановления, то есть с сентября.
В городском департаменте ЖКХ пояснили — начисления по ОДН вне зоны их ответственности, контроль будет осуществлять ГЖИ.
У руководителя Госжилинспекции по Липецкой области Юрия Букреева никаких сомнений нет. Перерасчет надо делать за последний квартал, так как постановление вступило в силу с 1 сентября и обратной силы не имеет. Как только получившие платежки с начисленным по-новому ОДН липчане начнут жаловаться в Госжилинспекцию на большие суммы, его ведомство приступит к проверкам. Юрий Букреев особо подчеркнул, что будет следить за управляющими компаниями, которые попытаются ОДН за весь 2022 год «впихнуть» в последний квартал.
А остальным когда готовить деньги и ждать неприятных или приятных сюрпризов? (Не стоит забывать, что есть дома, в которых все налажено и нет дополнительных расходов. Там жильцы сэкономят на коммуналке после перерасчета).
GOROD48 обратился в управляющие компании, которые обслуживают городской жилфонд с вопросом, когда те планируют начислить ОДН и как это будет выглядеть? Новых квитанций не будет. Дополнительные суммы горожане увидят в привычных платежках за содержание жилья. В январе квитанций с перерасчетом за ОДН уже не будет. Они печатаются обычно после 10-го числа месяца. К этому времени коммунальщики не успели получить все данные от энергетиков, к тому же были каникулы.
При этом выяснилось, что до сих пор нет единого мнения по вопросу за какой период начислять ОДН. За четыре месяца, так как постановление правительства № 92 вступило в силу с 1 сентября, или за год, именно ему равен расчетный период в сфере ЖКХ?
В Липецкой ассоциации управляющих и обслуживающих организаций жилищно-коммунального хозяйства это обсудили на общем собрании членов организации.
— Я думаю, что перерасчет будет за четыре месяца, так как постановление вступило в силу с 1 сентября 2022 года, такова позиция большинства участников рынка ЖКХ Липецка, — сообщил директор Ассоциации Леонид Либенко.
— В законе сказано — за расчетный период. Расчетный период — это календарный год. Я так понимаю, что Госжиинспекция настаивает на перерасчете за квартал. Что буду делать? Получу данные от энергетиков и сведу в таблицу, чтобы понять - влияет ли сезонность на размер ОДН? Например, зимой расход электроэнергии на ОДН больше и людям придется доплачивать, а летом меньше (тут жильцы могут сэкономить). Если я пойму, что сезонность не влияет на размер ОДН, начислю за последний квартал, чтобы ни с кем не спорить. А если влияет, то придется защищать права собственников и начислять, как написано в постановлении, за календарный год. До сих пор нет четких разъяснений, за какой период надо начислять ОДН даже в минстрое, — пояснил Сергей Давыдов.
«Все расчёты мы выполняем в соответствии с требованиями законодательства и разъяснениями минстроя РФ», — оптекаемо уточнили в пресс-службе липецкого филиала компании «Квадра».
В управляющей компании «Университетская» по поводу сроков начисления устроили мозговой штурм с юристами и экономистами. Генеральный директор Юрий Костин пришел к выводу, что насчитывать плату за ОДН надо с момента вступления в силу постановления, то есть с сентября.
В городском департаменте ЖКХ пояснили — начисления по ОДН вне зоны их ответственности, контроль будет осуществлять ГЖИ.
У руководителя Госжилинспекции по Липецкой области Юрия Букреева никаких сомнений нет. Перерасчет надо делать за последний квартал, так как постановление вступило в силу с 1 сентября и обратной силы не имеет. Как только получившие платежки с начисленным по-новому ОДН липчане начнут жаловаться в Госжилинспекцию на большие суммы, его ведомство приступит к проверкам. Юрий Букреев особо подчеркнул, что будет следить за управляющими компаниями, которые попытаются ОДН за весь 2022 год «впихнуть» в последний квартал.
4 722
Василий
Правда
Гостья1
Что тут сказать