Происшествия
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В Ельце арестовали подозреваемого в организации занятия проституцией
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Отец высокопоставленного елецкого полицейского арестован на месяц и 12 дней.
Елецкий городской суд по ходатайству заместителя руководителя СО по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области на 1 месяц 12 дней арестовал местного жителя, который обвиняется в организации занятия проституцией. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина подозревается в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Напомним, 20 сентября стало известно, что был задержан начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ельцу Михаил Кузнецов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). А в конце сентября главного елецкого борца с экономической преступностью и коррупцией арестовали. Теперь арестовали и его отца, бизнесу которого, по версии следствия, он покровительствовал.
«По данным следствия, подозреваемый, будучи осведомленным о том, что в сауне, принадлежащей его родственнику, реализуется алкоголь без лицензии, а также организовано содержание притона для занятий проституцией, не сообщил руководству о своей личной заинтересованности и конфликте интересов, не принял мер к пресечению данной противоправной деятельности, а оказывал содействие в целях увеличения прибыли, - ранее отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области. - Противоправные действия должностного лица повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в том числе в дискредитации органов внутренних дел России, подрыве их авторитета».
Теперь арестован сам владелец сауны - отец полицейского. Он долгое время скрывался от следствия, и 24 января был объявлен в федеральный розыск. В минувшую субботу, 4 февраля, его задержали в Липецке.
«Незаконный семейный бизнес действовал на территории Ельца с 2011 года», - добавляют в пресс-службе следственного комитета.
Постановление об аресте ещё не вступило в силу.
Напомним, 20 сентября стало известно, что был задержан начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ельцу Михаил Кузнецов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). А в конце сентября главного елецкого борца с экономической преступностью и коррупцией арестовали. Теперь арестовали и его отца, бизнесу которого, по версии следствия, он покровительствовал.
«По данным следствия, подозреваемый, будучи осведомленным о том, что в сауне, принадлежащей его родственнику, реализуется алкоголь без лицензии, а также организовано содержание притона для занятий проституцией, не сообщил руководству о своей личной заинтересованности и конфликте интересов, не принял мер к пресечению данной противоправной деятельности, а оказывал содействие в целях увеличения прибыли, - ранее отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области. - Противоправные действия должностного лица повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в том числе в дискредитации органов внутренних дел России, подрыве их авторитета».
Теперь арестован сам владелец сауны - отец полицейского. Он долгое время скрывался от следствия, и 24 января был объявлен в федеральный розыск. В минувшую субботу, 4 февраля, его задержали в Липецке.
«Незаконный семейный бизнес действовал на территории Ельца с 2011 года», - добавляют в пресс-службе следственного комитета.
Постановление об аресте ещё не вступило в силу.
3 1295
Зоркий
Ежик
Жорик