Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
И обвиняемые, и их жертвы — члены одной этнической группы.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Тульской области, по данным следствия, супружеская пара из Липецка остановилась на ночлег в доме жителей поселка Ханино Суворовского района. Супруги сговорились обокрасть гостеприимных хозяев ночью. Однако тихо выкрасть ювелирные украшения не получилось. В итоге 34-летний гость начал избивать поленом 54-летнюю хозяйку дома и ее 46-летнюю сестру. Войдя в раж, он нанес удары и двум внучкам хозяйки, одной из которых было девять лет, другой — десять. Когда женщины и дети потеряли сознание, пара похитила ювелирные украшения и на своей машине скрылась с места преступления.
От полученных травм хозяйка дома умерла на месте происшествия, ее сестра и внучки были госпитализированы в тяжелом состоянии. В больнице умерла и старшая из девочек.
Налетчиков задержали по горячим следам. На допросе они дали признательные показания. По ходатайству следователя регионального Следкома, 34-летнему мужчине и 41-летней женщине суд избрал меру пресечения в виде ареста.
Мужчине вменяют убийство двух лиц, в том числе малолетнего, сопряженное с разбоем, покушение на убийство, разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Его жену обвинили в разбое, совершенном с причинение тяжкого вреда здоровью.
Как выяснил GOROD48, и обвиняемые, и их жертвы являются членами одной этнической группы.
