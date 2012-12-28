Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На время следствия арестован 18-летний Дмитрий Шишкин
Происшествия
Артём Крапивин арестован на два месяца
Происшествия
Причину смерти женщин и ребенка в «Речном» установит судебная экспертиза
Происшествия
Артёму Крапивину и Дмитрию Шишкину избирают меру пресечения
Происшествия
Раздавивший «Ладу Гранту» с водителем тополь оказался гнилым внутри
Происшествия
Липчане собирают помощь семье погорельцев из СНТ «Речное»
Происшествия
35-летний мотоциклист погиб в столкновении «КамАЗом»
Происшествия
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту нападении собак на ребенка и ее отца
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жуткий пожар в СНТ, арест Крапивина и Шишкина и покалеченный деревом
Общество
Бывший ведущий инженер УГС примирилась с семьей пенсионера, убитого упавшей на него березой
Происшествия
Читать все
Липчане собирают помощь семье погорельцев из СНТ «Речное»
Происшествия
35-летний мотоциклист погиб в столкновении «КамАЗом»
Происшествия
Компания Акопа Варданяна затоптала всех конкурентов в битве за ремонт 350 метров улицы Бородинской
Общество
Над площадью Героев развеваются флаги погранвойск
Общество
В Грязях горел магистральный тепловоз
Происшествия
38-летний и 24-летняя воронежцы попались на обороте наркотиков
Происшествия
19-летняя девушка хотела снять квартиру и перевела мошенникам 150 000 рублей
Происшествия
Осужденный за похищение человека военнослужащий ВСУ в Липецке оштрафован за экстремистскую татуировку
Происшествия
Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
Общество
В Липецкой области проводится масштабное обновление систем водоснабжения и водоотведения
Общество
Читать все
Общество
1729
сегодня, 11:15

Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой

И обвиняемые, и их жертвы — члены одной этнической группы.

25 мая в Тульской области задержали 34-летнего липчанина по подозрению в убийстве женщины и покушении на жизнь двоих детей. Позже один ребенок умер от полученных травм в больнице. Липчанин и его жена арестованы судом на время следствия.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Тульской области, по данным следствия, супружеская пара из Липецка остановилась на ночлег в доме жителей поселка Ханино Суворовского района. Супруги сговорились обокрасть гостеприимных хозяев ночью. Однако тихо выкрасть ювелирные украшения не получилось. В итоге 34-летний гость начал избивать поленом 54-летнюю хозяйку дома и ее 46-летнюю сестру. Войдя в раж, он нанес удары и двум внучкам хозяйки, одной из которых было девять лет, другой — десять. Когда женщины и дети потеряли сознание, пара похитила ювелирные украшения и на своей машине скрылась с места преступления.

От полученных травм хозяйка дома умерла на месте происшествия, ее сестра и внучки были госпитализированы в тяжелом состоянии. В больнице умерла и старшая из девочек.

Налетчиков задержали по горячим следам. На допросе они дали признательные показания. По ходатайству следователя регионального Следкома, 34-летнему мужчине и 41-летней женщине суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Мужчине вменяют убийство двух лиц, в том числе малолетнего, сопряженное с разбоем, покушение на убийство, разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Его жену обвинили в разбое, совершенном с причинение тяжкого вреда здоровью.

Как выяснил GOROD48, и обвиняемые, и их жертвы являются членами одной этнической группы.
убийство
дети
разбой
0
1
12
2
4

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить