Общество

сегодня, 13:27

Два десятка управляющих компаний не передали «Квадре» данные общедомовых счетчиков тепла

26 1096
#ОДПУ #Квадра #ОДН
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Два десятка управляющих компаний не передали «Квадре» данные общедомовых счетчиков тепла

Энергетики начислят плату жильцам домов с этими счетчиками по нормативу.

Липецкий филиал ПАО «Квадра» сообщил о том, что 20 управляющих компаний не передали данные 62 общедомовых приборов учета тепловой энергии за январь. Между тем каждый из этих приборов поверен и находится в исправном состоянии. Из-за того, что УК не исполнили своих обязательств, жильцам домов, в которых установлены эти счетчики, энергетики начислят плату за тепло по нормативу.

«Возобновление начислений по фактическому потреблению возможно в случае своевременной передачи показаний управляющими компаниями», – сообщили в «Квадре».

«Квадра» обещает провести внеплановую проверку этих 62 общедомовых счетчиков. В случае подтверждения их работоспособности расчеты за январь будут выполнены по фактическим показаниям, а корректировка отражена в платежных документах следующих месяцев. В «Квадре» подчеркивают, что обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ), фиксирование их показаний и последующая передача данных в ресурсоснабжающие организации являются обязанностями именно управляющих организаций.

Напомним, что осенью прошлого года «Квадра» информировала Липецкий горсовет о том, что лишь 80% многоквартирных домов в Липецке оборудованы общедомовыми счетчиками горячей воды. В 601 многоэтажке эти узлы учета неисправны. Еще по 158 домам УК не передают «Квадре» показания общедомовых счетчиков. В итоге в расчетах с УК используются данные счетчиков из всего 1 080 домов из оборудованных ими 2 508 городских многоэтажек. Однако и в этих домах не все в порядке с учетом горячей воды, потраченной на содержание общего имущества.

По данным «Квадры», жильцам 733 домов начисляют сверхнормативный объем горячей воды. Самые большие счета за ОДН получают жильцы домов по улицам Адмирала Лазарева, 12, Космонавтов, 44/2, Терешковой 10/3, Семашко, 25, Циолковского, 8/2 и 9-й микрорайон, 22/3 – за январь-сентябрь 2022 года в среднем на квартиру дополнительные счета за горячую воду превышали 3 000 рублей! В целом же в 1 299 липецких домах, а это, на секунду, 98% жилого фонда, оборудованных ОДПУ, на содержание общего имущества тратится больше горячей воды, чем это положено нормативами. В 601 доме узлы учета горячей воды неисправны, жильцам еще 733 домов начисляют сверхнормативный объем горячей воды, потраченный на содержание общего имущества.

Напомним, что по постановлению правительства № 92, расчеты за ОДН с сентября 2022 года полностью легли на собственников жилья – уже в этом месяце липчане получат платежку за попавшую в дом электричество, горячую и холодную воду по общедомовым приборам учета или по нормативам гарантирующих поставщиков. В ГЖИ по Липецкой области предполагают, что возможны случаи, когда жильцы каких-то домов получат счета на ОДН, исчисляемые тысячами рублей.
26 1096
#ОДПУ #Квадра #ОДН
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Комментарии (26)

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Лиза

7 минут назад
А зачем вообще нужны управляющие компании?!
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Эх

10 минут назад
Ну ждите огромное количество жалоб от собственников, если ни ГЖИ ни Квадра ни УК не могут решить данную проблему, то будут разбираться компетентные органы.
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Вопрос

11 минут назад
Список в студию!!!!!!
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Старый дед

11 минут назад
Выход один: вернуться к старым пониятиям ЖЭК сделать его казённым, вернуть липецкие тепловые сети, Липецк гор водоканал и липецк гор свет в город...иначе выхода из этого нет .....
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Горожанин

11 минут назад
А Квадра вся мягкая и пушистая. Сколько людей попортили себе нервы в этом отопительном сезоне. Скоро тепло от этой компании будет на вес золота!
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Премудрый пескарь

12 минут назад
Можно предположить, что при таком количестве косяков сотрудники УКашек состоят в сговоре с Квадрой и находятся на содержании.
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007 @

14 минут назад
А губернатору и мэру тоже N-кратные счета за ОДН приходят?
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Гость

20 минут назад
Скажите, Маркс уже давно сказал. Почитайте, это интересно.
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Скажите

27 минут назад
А кто в доле?
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Кира

29 минут назад
Квадра прислала квитанцию за январь на эл. почту сумма такая же как за декабрь.
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