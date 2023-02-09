Общество

сегодня, 15:03

Лилия Загеева назначена и. о. ректора ЛГТУ

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#ЛГТУ #Лилия Загеева
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Лилия Загеева назначена и. о. ректора ЛГТУ
Лилия Загеева назначена исполняющей обязанности ректора Липецкого государственного технического университета, об этом сообщило министерство образования и науки РФ.

—Коллективу университета Лилию Загееву представили сегодня днем на заседании ученого совета, —

 рассказали GOROD48 в пресс-службе ЛГТУ.

Напомним, до вчерашнего дня  Лилия Загеева возглавляла областное управление образования и науки. Сегодня стало известно, что начальником управления назначена Инесса Шуйкова, которая работала ректором Института развития образования Липецкой области.

Бывший ректор ЛГТУ Павел Сараев остался работать в вузе профессором кафедры АСУ.

Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
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#ЛГТУ #Лилия Загеева
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Комментарии (13)

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==иван

4 минуты назад
а что изменится .да коцерь был потом э тот .потом она .что она сделает откроет второй юр фак .я с первого курса фигею .пишут как нам жить .
ответить

Из политеха

9 минут назад
Погодаева надо в ректоры.
ответить

Гражданин поэт

9 минут назад
Вот это хорошая новость!
ответить

Вика

14 минут назад
Кругом руководят менеджеры. Это не правильно. Они учились на купи- продай. Руководить политехом должен человек с технической специальностью.
ответить

Бывалый

17 минут назад
Чем и кого не устроил бывший начальник управления образования Смольянинов? Он был против обучения по методике Загеевой, это когда учеников обучают и не ставят оценки.
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Студент

23 минуты назад
Какой позор
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ваха

28 минут назад
Боже мой куда мы катимся стыдно за наш Липецк
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ.

29 минут назад
Зачем занимала эту должность? Какую пользу принесла системе образования области? Кадровая чехарда! Спросить за результаты будет не с кого. Ситуация как в России в 90 годах.
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Ч

30 минут назад
И справьте ошибку , выделяю (Сегодня тсало известно, что начальником ... )
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Ветеран умственного труда

46 минут назад
Смешно. Такому большому ученому такую маленькую должность?
ответить
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