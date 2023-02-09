Общество
сегодня, 15:03
Лилия Загеева назначена и. о. ректора ЛГТУ
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Лилия Загеева назначена исполняющей обязанности ректора Липецкого государственного технического университета, об этом сообщило министерство образования и науки РФ.
Напомним, до вчерашнего дня Лилия Загеева возглавляла областное управление образования и науки. Сегодня стало известно, что начальником управления назначена Инесса Шуйкова, которая работала ректором Института развития образования Липецкой области.
Бывший ректор ЛГТУ Павел Сараев остался работать в вузе профессором кафедры АСУ.
Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
—Коллективу университета Лилию Загееву представили сегодня днем на заседании ученого совета, —
рассказали GOROD48 в пресс-службе ЛГТУ.
Напомним, до вчерашнего дня Лилия Загеева возглавляла областное управление образования и науки. Сегодня стало известно, что начальником управления назначена Инесса Шуйкова, которая работала ректором Института развития образования Липецкой области.
Бывший ректор ЛГТУ Павел Сараев остался работать в вузе профессором кафедры АСУ.
Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
13 1354
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==иван
Из политеха
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ.
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Ветеран умственного труда