Покусанному собакой грязинцу её хозяин выплатит 50 000 рублей

Пострадавший парень (на момент укуса он был несовершеннолетним) долго лечил раны.

Грязинский городской суд рассмотрел иск о компенсации морального вреда за укус собаки. По данным пресс-службы судебной системы Липецкой области, 8 марта 2021 года в районе дачного кооператива «Заря» в городе Грязи потерпевшего за левые руку и ноги покусала хозяйская собака без поводка и намордника.



Потерпевший обращался за помощью в Грязинскую ЦРБ, где ему обработали раны и сделали прививки. А потом парень (на момент укуса он был несовершеннолетним) длительное время лечил раны и при поступлении в ВУЗ не смог сдать нормативы из-за травмы на ноге.



Сначала хозяин собаки признал вину и собирался добровольно компенсировать моральный вред, но потом отказался.



В суде покусанный собакой просил взыскать с хозяина животного компенсацию морального вреда в 100 000 рублей.



Хозяин собаки признал вину частично, но оценил нанесённый ущерб в 30 000 рублей. Мужчина настаивал, что собака вырвалась, поскольку увидела чужих людей, и только порвала куртку. Факт укуса он отрицал, тем более, что в медицинской справке было указано на травму тупым предметом.



Но суд отметил, что при проведении проверки полицией хозяин собаки факт укуса не оспаривал и обязался возместить ущерб за испорченные вещи. Согласно журналу учета приема амбулаторных больных Грязинской ЦРБ, 8 марта потерпевший обращался по поводу укушенной раны предплечья. Экспертом также установлено наличие повреждений.



В результате суд взыскал в пользу покусанного собакой с хозяина компенсацию в 50 000 рублей.



Решение ещё не вступило в силу.