Пожар начался на кухне многоэтажки в Ельце

Вечером 28 мая на кухне квартиры в пятиэтажном доме в переулке Мельничный Ельца произошел пожар, но жильцы успели потушить огонь до приезда четырех отделений пожарных и автолестницы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В Липецке вчера горел мусорный контейнер, а в селе Хрущевка Липецкого округа пожарные потушили мусор на открытом пространстве.