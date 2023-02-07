Липчанка укусила полицейского

Женщину раззадорили две бутылки ликёра и ссора с бывшим мужем.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 41-летней продавщице магазина женского белья по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей насилия, неопасного для жизни и здоровья». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина распылила в лицо прибывшего по её же вызову сержанта полиции газовый баллончик и укусила его за предплечье.



12 августа в 22:47 в дежурную часть УМВД России по городу Липецку поступило сообщение с улицы Шаумяна, в котором женщина пожаловалась, что её бывший муж угрожает ей физической расправой. Полицейские поехали по вызову разбираться в семейном конфликте, но невольно сами стали его участниками.



Пока полицейские вели на улице напротив дома беседу с бывшим мужем женщины, та стала ругаться матом. От липчанки потребовали прекратить нецензурно выражаться в общественном месте, но в ответ пьяная женщина достала из сумки газовый баллончик и направила его в сторону лица полицейского. Тот опустил её руку вниз, что ещё больше раззадорило женщину. После этого она уже пустила баллончик в ход и распылила его в непосредственной близости с лицом старшего лейтенанта полиции. Тот стал кашлять и почувствовал острую боль в глазах.



В ответ полицейский применил против женщины приём борьбы — рычаг руки во внутрь. Но та оказала сопротивление — укусила полицейского за правое предплечье. Позже судмедэксперты диагностировали ему ушиб мягких тканей правого предплечья и ссадины — эти повреждения были расценены как не причинившие вреда здоровью.



В конце-концов на женщину надели наручники и доставили в УМВД России по городу Липецку на улице Талалихина. Уже там она сразу принесла извинения.



В суде женщина вину признала и рассказала, что до конфликта с полицейским выпила в гостях у подруги две бутылки ликёра. Засиделись допоздна. А потом позвонил бывший муж и обвинил её в том, что она плохая мать — с этого и начался семейный конфликт. А когда ей начали делать замечание ещё и полицейские (это было уже примерно в час ночи) — незаслуженно обиженная бывшим мужем женщина больше не могла себя сдерживать. Именно злость побудила её сначала пустить в ход газовый баллончик, а потом и зубы.



В результате женщину признали виновной и назначили один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

