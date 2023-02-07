Происшествия

сегодня, 12:30

Липчанка укусила полицейского

4 982
#конфликт #полиция
2
Липчанка укусила полицейского

Женщину раззадорили две бутылки ликёра и ссора с бывшим мужем.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 41-летней продавщице магазина женского белья по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей насилия, неопасного для жизни и здоровья». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина распылила в лицо прибывшего по её же вызову сержанта полиции газовый баллончик и укусила его за предплечье.

12 августа в 22:47 в дежурную часть УМВД России по городу Липецку поступило сообщение с улицы Шаумяна, в котором женщина пожаловалась, что её бывший муж угрожает ей физической расправой. Полицейские поехали по вызову разбираться в семейном конфликте, но невольно сами стали его участниками.

Пока полицейские вели на улице напротив дома беседу с бывшим мужем женщины, та стала ругаться матом. От липчанки потребовали прекратить нецензурно выражаться в общественном месте, но в ответ пьяная женщина достала из сумки газовый баллончик и направила его в сторону лица полицейского. Тот опустил её руку вниз, что ещё больше раззадорило женщину. После этого она уже пустила баллончик в ход и распылила его в непосредственной близости с лицом старшего лейтенанта полиции. Тот стал кашлять и почувствовал острую боль в глазах.

В ответ полицейский применил против женщины приём борьбы — рычаг руки во внутрь. Но та оказала сопротивление — укусила полицейского за правое предплечье. Позже судмедэксперты диагностировали ему ушиб мягких тканей правого предплечья и ссадины — эти повреждения были расценены как не причинившие вреда здоровью.

В конце-концов на женщину надели наручники и доставили в УМВД России по городу Липецку на улице Талалихина. Уже там она сразу принесла извинения.

В суде женщина вину признала и рассказала, что до конфликта с полицейским выпила в гостях у подруги две бутылки ликёра. Засиделись допоздна. А потом позвонил бывший муж и обвинил её в том, что она плохая мать — с этого и начался семейный конфликт. А когда ей начали делать замечание ещё и полицейские (это было уже примерно в час ночи) — незаслуженно обиженная бывшим мужем женщина больше не могла себя сдерживать. Именно злость побудила её сначала пустить в ход газовый баллончик, а потом и зубы.

В результате женщину признали виновной и назначили один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
4 982
#конфликт #полиция
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

баллончик ???

11 минут назад
серьезно???
ответить

Житель

15 минут назад
Теперь 40 уколов в живот делать
ответить

Гость

20 минут назад
Гы -гы,ха -ха -ха, да если б он ей по тыкве дал как следует, его ж ещё и обвинили бы в превышении силы... Поэтому только уворачивпться пришлось...
ответить

Гы -гы,ха -ха -ха

54 минуты назад
А как же полицейский будет защищать добропорядочных граждан, если он себя не может защитить. Женщина парировала его приём, а если бы у нее был лом? Как вообще служака нормативы сдавал? За пивасик?
ответить

Еще в рубрике

Сбившего женщину на переходе в Ельце водителя внедорожника ждёт суд
#ДТП
Сбившего женщину на переходе в Ельце водителя внедорожника ждёт суд

27 минут назад

Происшествия
В отношении спровоцировавшей массовое ДТП женщины возбуждено уголовное дело
#ДТП
В отношении спровоцировавшей массовое ДТП женщины возбуждено уголовное дело

52 минуты назад

Происшествия
Ещё у одного любителя пьяной езды конфисковали машину
#ПДД #нарушение #пьяная езда
7
Ещё у одного любителя пьяной езды конфисковали машину

сегодня, 11:57

Происшествия
Продавщица киоска повторно попалась на торговле алкоголем
#алкоголь #торговля #спиртное
6
Продавщица киоска повторно попалась на торговле алкоголем

сегодня, 11:33

Происшествия
У конкурсного управляющего сетями «Европейского» не хватает денег на их безаварийное содержание
#сети #ЖКХ #«Европейский»
7
У конкурсного управляющего сетями «Европейского» не хватает денег на их безаварийное содержание

сегодня, 11:06

Происшествия
33-летнего мужчину подозревают в жестоком избиении сожительницы столом и перекладиной от детской кро...
#конфликт #побои
2
33-летнего мужчину подозревают в жестоком избиении сожительницы столом и перекладиной от детской кро...

сегодня, 10:59

Происшествия