Общество

26 минут назад

На территорию детского сада в центре Липецка забралась косуля

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#животные
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Сегодня на территории детского сада №1 на улице Желябова, 9 обнаружили косулю.

Как рассказали GOROD48 в детском саду, животное примерно в 6 утра заметил сторож и сразу позвонил на номер «112».

По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, оттуда сообщение было переадресовано в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области — именно его двое государственных инспекторов по охране диких животных выловили косулю.

- Это самка косули, которой 3-4 года, - рассказали GOROD48 в Управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. - Сейчас косулю уже выпустили в ближайших общедоступных охотничьих угодиях в Липецком районе. В Липецком районе её выпустили, чтобы далеко не везти животное и не создавать ему стресс при долгой транспортировке. 

Откуда прибежало животное в центр города - неизвестно.

Видео пресс-службы администрации Липецкой области
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#животные
2

Комментарии (1)

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Гость.

13 минут назад
Надо было в Тамбов звонить они же отвечают за отлов диких животных у нас, к выходным бы приехали.
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