На территорию детского сада в центре Липецка забралась косуля

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Сегодня на территории детского сада №1 на улице Желябова, 9 обнаружили косулю.



Как рассказали GOROD48 в детском саду, животное примерно в 6 утра заметил сторож и сразу позвонил на номер «112».



По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, оттуда сообщение было переадресовано в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области — именно его двое государственных инспекторов по охране диких животных выловили косулю.



- Это самка косули, которой 3-4 года, - рассказали GOROD48 в Управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. - Сейчас косулю уже выпустили в ближайших общедоступных охотничьих угодиях в Липецком районе. В Липецком районе её выпустили, чтобы далеко не везти животное и не создавать ему стресс при долгой транспортировке.



Откуда прибежало животное в центр города - неизвестно.



Видео пресс-службы администрации Липецкой области

