Внучка забила бабушку до смерти

Жительница Тербунского округа заключена под стражу по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

В Тербунах возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней женщины по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).Женщина жила вместе со своей 76-летней бабушкой. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 24 мая во время ссоры она избила бабушку до смерти. По ходатайству следователя суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Санкция предъявленной ей статьи обвинения предусматривает до 15 лет лишения свободы.