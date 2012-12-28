16-летний воронежский подросток причастен к обману липецкой пенсионерки почти на 10 миллионов

В мошенничестве на 9,7 миллиона рублей, совершённом в отношении 80-летней липецкой пенсионерки, подозревают троих жителей Воронежской области. Двум из них 19 и 21 год, третьему – 16 лет. Они откликнулись на объявление о работе: нужно было получать от людей деньги и переводить нанимателю, оставляя себе процент от суммы. Совершеннолетние парни сейчас в СИЗО в Майкопе. Там их подозревают в совершении аналогичного преступления.Деньги женщина отдала 2 октября прошлого года около одиннадцати часов вечера у дома по проспекту Победы.«Незадолго до этого потерпевшей звонили мошенники. Один из них представился мобильным оператором и попросил сообщить паспортные данные для перезаключения договора. Следом поступил звонок от «сотрудника правоохранительных органов». Он сообщил, что мошенники получили необходимые сведения и открыли на имя женщины счёт в банке, чтобы вывести на него все её деньги. Пенсионерку убедили вручить все сбережения курьеру для «передачи в налоговую службу и дальнейшей регистрации финансов», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ продолжается.