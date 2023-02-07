Происшествия
сегодня, 11:06
У конкурсного управляющего сетями «Европейского» не хватает денег на их безаварийное содержание
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По факту, жилье и социальные объекты не имеют резервного источника электроэнергии.
На прошлой неделе, в понедельник, 30 января, в результате аварии на сетях микрорайон «Европейский» был обесточен с четырех часов утра до трех часов дня. В итоге тысячи горожан остались без света, были отменены занятия в школе, а еду воспитанникам детсада привозили в термосах. Аварийное отключение случилось на сетях какой-то из пяти подстанций, принадлежащих давно обанкротившемуся ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М», которые собирается продать с аукциона конкурсный управляющий Константин Ефимов (если на них не найдется покупателей, это имущество как бесхозяйное отойдет мэрии).
Константин Ефимов сообщил GOROD48, что собирается делать, чтобы предотвратить такого рода аварии на сетях, пока они находятся в конкурсной массе.
Константин Ефимов сообщил, что в августе 2022 года за ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» зарегистрировано право собственности на трансформаторные подстанции и наружные сети10 кВ в «Европейском». А в декабре в районе произошло аварийное отключение электроснабжения из-за аварии на сетях. «Липецкэнерго» нашло причину – повреждение кабельной линии. Поскольку сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе СУ-5, в январе этого года комитет кредиторов согласовал заключение договора подряда с ООО «АТС» на выполнение ремонтно-восстановительных работ. Однако закон о банкротстве предполагает оплату таких услуг за счет имущества должника. Чтобы развязать себе руки, найти необходимую сумму для расчетов по договору подряда, 26 января Константин Ефимов обратился в Арбитражный суд за соответствующим определением. А 30 января произошла та самая авария на сетях «Европейского», в результате которой он остался без электроснабжения на 11 часов.
Константин Ефимов говорит, что уже в 04:20 представители аварийно-технической организации были на месте аварии с ключами от подстанций, уведомили его о случившейся аварии, подали заявку в аварийно-диспетчерскую службу ПАО «Россети» и находились в «Европейском» до полного восстановления электроснабжения района.
«По результатам первичного обследования было установлено повреждение кабельных линий, а также электрооборудования в трансформаторных подстанциях. В связи со сложившейся аварийной ситуацией, конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве подано ходатайство об ускорении рассмотрения ходатайства об увеличении размера лимита на оплату услуг привлеченных специалистов для осуществления мер для восстановления электроснабжения на микрорайоне «Европейский». Судебное заседание назначено на 13 февраля», – сообщил Константин Ефимов.
Пугает в этой ситуации то, что, по словам конкурсного управляющего, сейчас проводятся лабораторные работы для точного установления мест повреждений кабельных линий 10 кВ и идет восстановительный ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций. Это может значить, что все жилье и социальные объекты, которые находятся в конкурсной массе СУ-5, не имеют резервного источника электроэнергии. Случись новая авария, микрорайон вновь рискует остаться без электроснабжения на длительное время.
Константин Ефимов сообщил GOROD48, что собирается делать, чтобы предотвратить такого рода аварии на сетях, пока они находятся в конкурсной массе.
Константин Ефимов сообщил, что в августе 2022 года за ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» зарегистрировано право собственности на трансформаторные подстанции и наружные сети10 кВ в «Европейском». А в декабре в районе произошло аварийное отключение электроснабжения из-за аварии на сетях. «Липецкэнерго» нашло причину – повреждение кабельной линии. Поскольку сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе СУ-5, в январе этого года комитет кредиторов согласовал заключение договора подряда с ООО «АТС» на выполнение ремонтно-восстановительных работ. Однако закон о банкротстве предполагает оплату таких услуг за счет имущества должника. Чтобы развязать себе руки, найти необходимую сумму для расчетов по договору подряда, 26 января Константин Ефимов обратился в Арбитражный суд за соответствующим определением. А 30 января произошла та самая авария на сетях «Европейского», в результате которой он остался без электроснабжения на 11 часов.
Константин Ефимов говорит, что уже в 04:20 представители аварийно-технической организации были на месте аварии с ключами от подстанций, уведомили его о случившейся аварии, подали заявку в аварийно-диспетчерскую службу ПАО «Россети» и находились в «Европейском» до полного восстановления электроснабжения района.
«По результатам первичного обследования было установлено повреждение кабельных линий, а также электрооборудования в трансформаторных подстанциях. В связи со сложившейся аварийной ситуацией, конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве подано ходатайство об ускорении рассмотрения ходатайства об увеличении размера лимита на оплату услуг привлеченных специалистов для осуществления мер для восстановления электроснабжения на микрорайоне «Европейский». Судебное заседание назначено на 13 февраля», – сообщил Константин Ефимов.
Пугает в этой ситуации то, что, по словам конкурсного управляющего, сейчас проводятся лабораторные работы для точного установления мест повреждений кабельных линий 10 кВ и идет восстановительный ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций. Это может значить, что все жилье и социальные объекты, которые находятся в конкурсной массе СУ-5, не имеют резервного источника электроэнергии. Случись новая авария, микрорайон вновь рискует остаться без электроснабжения на длительное время.
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Стас
Ждут землетрясения?
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