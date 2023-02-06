34 минуты назад
Футбольным болельщикам из Афганистана не удалось оспорить отказ в предоставлении временного убежища
Четверо граждан Афганистана обжаловали решение Правобережного районного суда Липецка, отказавшего им в предоставлении временного убежища на территории России. Но Липецкий областной суд подтвердил законность решения суда первой инстанции.
Граждане Афганистана приехали в Москву в июне 2021 года по паспортам болельщиков. В сентябре они были привлечены Октябрьским районный судом Липецка к ответственности по статье 18.8 ч. 1.1 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в России» с назначением дополнительного наказания в виде принудительного выдворения за пределы России. Но исполнение этого наказания постановлением судьи было прекращено в связи с отсутствием авиасообщения между Москвой и Кабулом.
Решением УВМ ГУ МВД России по Москве от 12 января этого года в отношении этих иностранцев также было принято решение о неразрешении въезда на территорию России.
Но 15 апреля они обратились в УВМ УМВД России по Липецкой области с заявлением о предоставлении временного убежища на территории России. В анкете они указали, что основной причиной и мотивом, побудившими их выехать из своей страны, являются военные действия, которые ведутся на территории Афганистана. Однако в ходе проверок было установлено, что изначально целью приезда в Россию являлся частный визит, заявители прибыли на «Футбол 2021».
14 июля афганцам решениями УМВД России по Липецкой области было отказано в предоставлении временного убежища, их обращения расценены как желание легализоваться в России без законных на то оснований. При этом в полиции обратили внимание на тот факт, что на родине не было зафиксировано фактов преследования или угроз применения насилия в адрес заявителей, а предоставление временного убежища не должно являться механизмом для легализации иностранцев в России.
- Свою страну указанные лица покинули беспрепятственно, политической, общественной или религиозной деятельностью в Афганистане не занимались, - сообщают в пресс-службе суда. - Фактов, свидетельствующих о наличии объективных причин для опасений стать жертвой преследования или негуманного обращения в случае возвращения в Афганистан, они не представили. Убедительных доводов в обоснование своего заявления о предоставлении временного убежища не привели.
В результате суд не нашёл оснований, требующих нахождения граждан Афганистана в России. Тем более, что авиасообщение с Афганистаном сейчас возобновлено, и в соответствии с информационно-справочными материалами МИД России после августа 2021 года запрещённое в России движение талибов* стало основной политической организацией в стране, распространившей свое влияние на всю территорию Афганистана, а ситуация в Афганистане заметно изменилась. Обстановка в сфере безопасности по сравнению с республиканским периодом стала более стабильной, очаги сопротивления вооруженной оппозиции практически полностью подавлены, сократилось количество терактов. За 2021 года из Ирана и Пакистана вернулось более 1,3 тысячи документированных афганских беженцев.
Таким образом, суд первой инстанции счел решения УМВД России по Липецкой области об отказе в предоставлении временного убежища на территории России законными и обоснованными, отказав гражданам Афганистана в удовлетворении исковых требований.
А теперь это решение поддержал и областной суд.
«Липецкий областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, поскольку суду не представлено доказательств того, что возвращение на Родину будет опасно для жизни молодых людей. В МИД РФ судом был направлен запрос, из ответа на который следует, что представители новой власти в Афганистане объявили всеобщую амнистию и соблюдение базовых прав человека. В страну возвращается много чиновников, военнослужащих, работавших при прежнем режиме, опасность пребывания граждан Афганистана на территории этой страны отсутствует. Судом также отмечено, что иностранные граждане имеют на территории Афганистана жилье, там проживают их родственники», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
*«Талибан» признан террористической организацией решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Деятельность организации на территории РФ запрещена.