сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: погодная аномалия и сколько стоит идеальный отпуск мечты
Нас ждут спектакли, открытие новой выставки, знакомство с городскими древностями и наука побеждать стресс.
По сравнению со вчерашним прохладным днём температура опустится ещё немного ниже и составит от +12 до +14 градусов. Возможны кратковременные дожди.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Архангельская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26;
- ул. Астраханская, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр. 1, 17, 19, 19а, 21, 23;
- ул. Силикатная, 18, 19, 19а, 20, 21;
- ул. Усманская, 8;
- пр-д Трубный, 1, 1б, 1в, 1е, 1 стр. 1, 1 стр. 3, стр. 1, стр. 17а, вл. 10, 10 стр. 3, 10 стр. 4, 10 стр. 5, 10 стр. 6, 10 стр. 26, 11а, 17а/1, 17а, 17б, 17а стр. 21;
- Лебедянское шоссе, 1, вл. 1г, 3, 3а, 3 стр. 5, 3 стр. 3, 3 стр. 5, 3 стр. 6, 3 стр. 8, 5.
Фото РВК "Липецк"
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Гидромеханизации, Силикатной, Усманской. В селе Ссёлки как обычно будут страдать обитатели улиц Калинина и Пролетарской.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Комсомольская, 22;
- ул. Котовского, 23;
- ул. Школьная, 9, 24, 26, 28;
- пер. Володи Дубинина;
- пер. Ивана Кочубея, 1;
- пер. Павлика Морозова, 3, 9.
- пл. Петра Великого, 2, 7.
Пробки
Пришла пятница, а значит – на дорогах Липецка действует «закон джунглей». Чтобы не возникло неприятных сюрпризов, лучше заглядывать в приложение.
Парки, зоны отдыха
Расписание мероприятий на свежем воздухе ниже на графике мэрии
Прогулка по проспекту
В 12:00 в путь тронется очередная экскурсия по Липецку, которая на этот раз пройдёт по проспекту Победы (12+).
Сбор в 11:55 возле магазина «Меркурий». Главный библиограф отдела краеведения Липецкой областной универсальной научной библиотеки Елена Одинцова проведёт по проспекту, который когда-то был окраиной Липецка и представлял собой ряды одноэтажных домов, покрытых соломенными крышами. Следом начиналась Дикинская слобода.
Участники прогулки узнают многолетнюю историю проспекта, познакомятся с этапами застройки и наиболее характерными примерами каждого из них.
Продолжительность экскурсии 1 час, а участие бесплатное.
Вернисаж
В 16:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7а) состоится открытие выставки «Константин Петров. Зримое и (не)возможное» (12+).
На выставке представлено более 50 живописных и графических произведений автора, наполненных эмоциями и талантом, а также необычными колористическими решениями.
Фото vk.com/lipmuseum_center
Выставка продлится до 26 июля, в день открытия вход свободный.
Всем желающим по утке
В 17:00 в Керамокрастере (ул. Студёновская, 39а) пройдет мастер класс по лепке из глины «Уточка» (6+).
На этой неделе рукодельных липчан учили лепить собственными руками фигурки коней, а теперь преподаватель и лауреат всероссийских конкурсов Виктория Демент расскажет секреты другого традиционного образа декоративно-прикладного искусства.
Фото vk.com/kemoklaster
Вечер танца
В 18:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) начнётся отчетный концерт местных танцевальных коллективов (6+).
Фото vk.com/public216351705
Выступят детский и взрослый коллективы «Колорит», воспитанники студии детского танцевального развития «Ладушки». Руководитель направления Светлана Леденёва.
Вход свободный.
Ты ж…
В 19:02 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) плейбек-театр «Притяжение» представит спектакль-перфоманс #ТыжФотограф (16+).
Фотограф — не тот, кто просто нажимает на кнопку. Фотограф — алхимик с проявителем и лампой, психолог на свадьбе, репортажник в минус тридцать, художник, который ищет золотое сечение. Расскажите историю своей любимой фотографии. А артисты сыграют ваши истории.
Глиняный спектакль
В 18:00 в пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) «Театр Под Деревом» покажет спектакль «Глиняные сказки» (6+).
Добрая постановка с романовскими игрушками, свистушками и трелями. А куда облака летят...? А от чего меж звёзд так много места...?». Такие вопросы задаёт своему деду внук Ванечка, а мастер, разминающий в руках глину, даёт ответы и рассказывает интересные истории.
Фото vk.com/teatrpodderevom
Победить стресс
В 17:30 в областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) ждут взрослых на занятия с психологом Евгенией Цехош (16+).
Гостей ждёт продолжение темы «Коммуникация и сплочение в коллективе». Поговорят, как лучше понимать друг друга и сделать общение в коллективе лёгким, тёплым и комфортным.
Анапа, Туапсе…
На «отпуск мечты» липчане хотели бы потратить 200 тысяч рублей. Год назад цифра для идеального месячного отдыха виделась горожанам в 190 тысяч, утверждают в SuperJob.
Правда, в реальности, обычный горожанин сможет рассчитывать в среднем на 63 тысячи рублей. Эта сумма тоже выросла – с 52 тысяч. Как говорится, мечтать не вредно.
Примерно треть опрошенных пожаловалась, что денег на отпуск у них совсем нет.
На «отпуск мечты» липчане хотели бы потратить 200 тысяч рублей.
