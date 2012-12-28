Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
1 июня ЛЭСК и НОВИТЭН обновляют мобильное приложение
Бизнес
Липчане собирают помощь семье погорельцев из СНТ «Речное»
Происшествия
35-летний мотоциклист погиб в столкновении «КамАЗом»
Происшествия
Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
Общество
Железнодорожный вокзал «Липецк» оцеплен
Происшествия
Внучка забила бабушку до смерти
Происшествия
На пост главы Липецка «Единая Россия» выдвинула бывшего первого вице-мэра Михаила Щербакова
Общество
Мужчина упал в Каменный лог с 20-метровой высоты
Происшествия
На Космонавтов после столкновения с такси перевернулcя автомобиль «Черри»
Происшествия
В этом году главная задача организаторов ЕГЭ и ОГЭ — свести волнение на минимум
Общество
Над площадью Героев развеваются флаги погранвойск
Общество
Читать все
На Космонавтов после столкновения с такси перевернулcя автомобиль «Черри»
Происшествия
Яна Лантратова заступилась за лишившегося квартиры липчанина
Происшествия
Пьяный липчанин угнал машину у спящего друга и врезался в автомобиль ДПС
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: помощь Черемисовым, возможный мэр Липецка, и эвакуация вокзала
Общество
Приятели проследили за старушкой и обокрали её под видом газовщиков
Происшествия
Железнодорожный вокзал «Липецк» оцеплен
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
Кристина Королёва начала летний сезон с «серебра» в Сочи
Спорт
Сегодня в Липецке: погодная аномалия и сколько стоит идеальный отпуск мечты
Общество
Читать все
Общество
541
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: погодная аномалия и сколько стоит идеальный отпуск мечты

Нас ждут спектакли, открытие новой выставки, знакомство с городскими древностями и наука побеждать стресс.

«Не май-месяц»

По сравнению со вчерашним прохладным днём температура опустится ещё немного ниже и составит от +12 до +14 градусов. Возможны кратковременные дожди.

DSC0064112.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Архангельская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26;
- ул. Астраханская, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр. 1, 17, 19, 19а, 21, 23;
- ул. Силикатная, 18, 19, 19а, 20, 21;
- ул. Усманская, 8;
- пр-д Трубный, 1, 1б, 1в, 1е, 1 стр. 1, 1 стр. 3, стр. 1, стр. 17а, вл. 10, 10 стр. 3, 10 стр. 4, 10 стр. 5, 10 стр. 6, 10 стр. 26, 11а, 17а/1, 17а, 17б, 17а стр. 21;
- Лебедянское шоссе, 1, вл. 1г, 3, 3а, 3 стр. 5, 3 стр. 3, 3 стр. 5, 3 стр. 6, 3 стр. 8, 5.

Сети1.jpg

Фото РВК "Липецк"

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Гидромеханизации, Силикатной, Усманской. В селе Ссёлки как обычно будут страдать обитатели улиц Калинина и Пролетарской.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Комсомольская, 22;
- ул. Котовского, 23;
- ул. Школьная, 9, 24, 26, 28;
- пер. Володи Дубинина;
- пер. Ивана Кочубея, 1;
- пер. Павлика Морозова, 3, 9.

ur9s3f29bj7dtboaaq2juk8zc0kwi53r.jpg

С 17:10 до 18:10 обещают уложиться для ремонта в 50 минут и отключить электроэнергию:

- пл. Петра Великого, 2, 7.

Пробки

Пришла пятница, а значит – на дорогах Липецка действует «закон джунглей». Чтобы не возникло неприятных сюрпризов, лучше заглядывать в приложение.


Парки, зоны отдыха

Расписание мероприятий на свежем воздухе ниже на графике мэрии

feDoOJ3Do4o1UxxCbQ-0l8cbwKjIoW3iSMaBm8zIeDGKVErEqVnzUuLfonxOzYMu60S3GrDpqvgXiaroMWYbWGW9.jpg

Прогулка по проспекту

В 12:00 в путь тронется очередная экскурсия по Липецку, которая на этот раз пройдёт по проспекту Победы (12+).

Сбор в 11:55 возле магазина «Меркурий». Главный библиограф отдела краеведения Липецкой областной универсальной научной библиотеки Елена Одинцова проведёт по проспекту, который когда-то был окраиной Липецка и представлял собой ряды одноэтажных домов, покрытых соломенными крышами. Следом начиналась Дикинская слобода.
Участники прогулки узнают многолетнюю историю проспекта, познакомятся с этапами застройки и наиболее характерными примерами каждого из них.

IMG_0760.jpg

Продолжительность экскурсии 1 час, а участие бесплатное.

Вернисаж

В 16:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7а) состоится открытие выставки «Константин Петров. Зримое и (не)возможное» (12+).

На выставке представлено более 50 живописных и графических произведений автора, наполненных эмоциями и талантом, а также необычными колористическими решениями.

jQYquYeCemkO7Tj0tiPZgrvueVFokoao6A7nREJ0yEJ4csCJPYG0WX8rtWaYmlAUrVp6pO5qa6CjHbIVnG_7XpkA.jpg

Фото vk.com/lipmuseum_center

Выставка продлится до 26 июля, в день открытия вход свободный.

Всем желающим по утке

В 17:00 в Керамокрастере (ул. Студёновская, 39а) пройдет мастер класс по лепке из глины «Уточка» (6+).

На этой неделе рукодельных липчан учили лепить собственными руками фигурки коней, а теперь преподаватель и лауреат всероссийских конкурсов Виктория Демент расскажет секреты другого традиционного образа декоративно-прикладного искусства.

BP7BcBwHXWKAPxhsEzXq-ObrQDOZ12q7Bnjy-u5N9kfEkP_KqKx4yyDkWc4ajTkIpWhs6c2LhOv7Nql8ePENgTom.jpg

Фото vk.com/kemoklaster

Вечер танца

В 18:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) начнётся отчетный концерт местных танцевальных коллективов (6+).

4PVI8T3BtnI_gkNY1YBEOYhHj6PVbte9kP3XUW4_XQVEq1ZdHuMIQ1Ywlzp2kg4J7Q0MYMJNtQd6eybfS0Dxhhgb.jpg

Фото vk.com/public216351705

Выступят детский и взрослый коллективы «Колорит», воспитанники студии детского танцевального развития «Ладушки». Руководитель направления Светлана Леденёва.

Вход свободный.

Ты ж…

В 19:02 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) плейбек-театр «Притяжение» представит спектакль-перфоманс #ТыжФотограф (16+).

lkIdrXrLNt1I2En3Z6cLRrUSH45eQ5RO9Uqj6TDmiLVYzDYFlnE35drPD5QzYPcuHVcwZbCgDMA4Hjv-59LSGQVb.jpg

Фотограф — не тот, кто просто нажимает на кнопку. Фотограф — алхимик с проявителем и лампой, психолог на свадьбе, репортажник в минус тридцать, художник, который ищет золотое сечение. Расскажите историю своей любимой фотографии. А артисты сыграют ваши истории.

Глиняный спектакль

В 18:00 в пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) «Театр Под Деревом» покажет спектакль «Глиняные сказки» (6+).

Добрая постановка с романовскими игрушками, свистушками и трелями. А куда облака летят...? А от чего меж звёзд так много места...?». Такие вопросы задаёт своему деду внук Ванечка, а мастер, разминающий в руках глину, даёт ответы и рассказывает интересные истории.

VtI1q4XhhACNHUJk-EJTfQf0kQED2C42xyRv4CQo92T7sKElFzw0SEJRBbL5PUf4ZR8adM6CxNE7mLXkpQKA0h8J.jpg

Фото vk.com/teatrpodderevom

Победить стресс

В 17:30 в областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) ждут взрослых на занятия с психологом Евгенией Цехош (16+).

1.jpg

Гостей ждёт продолжение темы «Коммуникация и сплочение в коллективе». Поговорят, как лучше понимать друг друга и сделать общение в коллективе лёгким, тёплым и комфортным.

Анапа, Туапсе…

На «отпуск мечты» липчане хотели бы потратить 200 тысяч рублей. Год назад цифра для идеального месячного отдыха виделась горожанам в 190 тысяч, утверждают в SuperJob.

Правда, в реальности, обычный горожанин сможет рассчитывать в среднем на 63 тысячи рублей. Эта сумма тоже выросла – с 52 тысяч. Как говорится, мечтать не вредно.

DSC0166112.jpg

Примерно треть опрошенных пожаловалась, что денег на отпуск у них совсем нет.

Дорогие липчане! Провожает последний рабочий день мая, готовимся отдохнуть и встретиться лето. И всё это в бурном потоке новостей! Не заблудиться в ней и не утонут в бескрайнем информационном море поможет GOROD48 – единое место, куда стекаются все важные новости. Вам не нужно тратить время на поиск, просто листайте ленту и будете знать ВСЁ. Ждём вас на наших электронных страницах 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
1
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить