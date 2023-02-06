Происшествия
сегодня, 13:22
В Добром прохожие спасли тонущую собаку
На реке Воронеж в селе Доброе Липецкой области развернулась спасательная операция — случайные прохожие вызволяли собаку
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Барахтающегося в промоине пса заметили прохожие и проезжавшие мимо водители. Они пришли животному на помощь.
Один из добровольных спасателей, подписчики паблика Доброе LIVE называют его имя - Роман Ращепкин, сначала пытался вызволить собаку из промоины при помощи бревна. Но затем просто поманил собаку, та подобралась близко берегу, Роману удалось ее схватить и вытащить из воды.
Видео с сообщества Доброе LIVE
Один из добровольных спасателей, подписчики паблика Доброе LIVE называют его имя - Роман Ращепкин, сначала пытался вызволить собаку из промоины при помощи бревна. Но затем просто поманил собаку, та подобралась близко берегу, Роману удалось ее схватить и вытащить из воды.
Видео с сообщества Доброе LIVE
Спасибо добрым людям
Лиза
Житель
котик
Екатерина
Елена