Происшествия

сегодня, 13:22

В Добром прохожие спасли тонущую собаку

6 759
#животные
3

На реке Воронеж в селе Доброе Липецкой области развернулась спасательная операция — случайные прохожие вызволяли собаку

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Барахтающегося в промоине пса заметили прохожие и проезжавшие мимо водители. Они пришли животному на помощь.

Один из добровольных спасателей, подписчики паблика Доброе LIVE называют его имя - Роман Ращепкин, сначала пытался вызволить собаку из промоины при помощи бревна. Но затем просто поманил собаку, та подобралась близко берегу, Роману удалось ее схватить и вытащить из воды.

Видео с сообщества Доброе LIVE

6 759
#животные
3

Комментарии (6)

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Спасибо добрым людям

22 минуты назад
Спасибо,люди. Дай Вам Бог всего самого доброго.
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Лиза

24 минуты назад
Спасибо неравнодушным людям за спасение собачули. Здоровья всем!
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Житель

40 минут назад
Муму ! Собачий суицид !
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котик

48 минут назад
РЕСПЕКТ ребятам!!!
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Екатерина

сегодня, 13:42
Хорошо,что есть такие люди. Молодцы! Спасибо!
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Елена

сегодня, 13:38
Дай бог здоровья неравнодушным ,добрым людям! Спасибо вам!
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