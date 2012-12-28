Происшествия
1069
сегодня, 15:22
6

Яна Лантратова заступилась за лишившегося квартиры липчанина

Находившегося «в уязвимом состоянии» мужчину мошенники вынудили переписать квартиру.

Новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала в соцсетях об одном из первых своих дел на этой должности.

В аппарат омбудсмена обратился житель Липецка Михаил, который, как он утверждает, лишился наследства — квартиры, в результате мошеннических действий.

«Михаил утверждает, что в день оформления находился в уязвимом состоянии. Плохо себя чувствовал и не понимал, какие документы подписывает. Думал, что речь идет об оформлении земельного участка, а не о продаже квартиры. Денег за жилье он не получил. Мужчина обратился в полицию. Но ему несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Михаил написал нам об этом», — рассказала Яна Лантратова.

Аппарат уполномоченного обратился в прокуратуру Советского района Липецка, которая после проверки, аннулировала прежний отказ от возбуждения уголовного дела. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как стало известно GOROD48, дело расследуется полицией, Михаил проживает в спорной квартире, но новые несостоявшиеся собственники, купившие ее мошенников, пытаются оспорить решение суда признавшего сделку недействительной.
мошенничество
Комментарии (6)

42 минуты назад
Ктож ему подсказал туда обротится наверно Адвокат грамотный .сам бы не додумался. И вот что ин тересно как только указание с верху так только тогда начинают заводить дело а так без толкача не чего не движется.так во всем мире происходит или только у нас росиян. Вот што интересно.
гость
46 минут назад
И что значит в уязвимом, я вчера в уязвимом непонимал что делал на последние деньги пива купил - верните мне мои деньги
мфц
15 минут назад
таких людей выискивают, спаивают, доведя до таких состояний везут на сделку, а в мфц всем до лампочки.
гость
сегодня, 15:51
а кто заступится за покупателей?
Нервная мать
сегодня, 15:50
А новые собственники при чем? Он профукал квартиру, собственники купили, отдали ,может, последние деньги, а теперь он с квартирой своей, а те с носом: ни денег, ни квартиры. Поэтому люди и опасаются покупать вторичку. Одни хитрецы кругом.
Это шайка
31 минуту назад
кто покупает такие квартиры в курсе, и идут на такие риски , так как цена заманчива. У нас такая же история отказывали. пока в Москву не написали. Работать совсем не хотят, пока не заставить.
