Яна Лантратова заступилась за лишившегося квартиры липчанина

Находившегося «в уязвимом состоянии» мужчину мошенники вынудили переписать квартиру.

Новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала в соцсетях об одном из первых своих дел на этой должности.В аппарат омбудсмена обратился житель Липецка Михаил, который, как он утверждает, лишился наследства — квартиры, в результате мошеннических действий.«Михаил утверждает, что в день оформления находился в уязвимом состоянии. Плохо себя чувствовал и не понимал, какие документы подписывает. Думал, что речь идет об оформлении земельного участка, а не о продаже квартиры. Денег за жилье он не получил. Мужчина обратился в полицию. Но ему несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Михаил написал нам об этом», — рассказала Яна Лантратова.Аппарат уполномоченного обратился в прокуратуру Советского района Липецка, которая после проверки, аннулировала прежний отказ от возбуждения уголовного дела. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Как стало известно GOROD48, дело расследуется полицией, Михаил проживает в спорной квартире, но новые несостоявшиеся собственники, купившие ее мошенников, пытаются оспорить решение суда признавшего сделку недействительной.