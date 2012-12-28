Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
Бывший ведущий инженер УГС примирилась с семьей пенсионера, убитого упавшей на него березой
На пост главы Липецка «Единая Россия» выдвинула бывшего первого вице-мэра Михаила Щербакова
На пост главы Липецка «Единая Россия» выдвинула бывшего первого вице-мэра Михаила Щербакова
Происшествия
1069
сегодня, 15:22
6
Яна Лантратова заступилась за лишившегося квартиры липчанина
Находившегося «в уязвимом состоянии» мужчину мошенники вынудили переписать квартиру.
В аппарат омбудсмена обратился житель Липецка Михаил, который, как он утверждает, лишился наследства — квартиры, в результате мошеннических действий.
«Михаил утверждает, что в день оформления находился в уязвимом состоянии. Плохо себя чувствовал и не понимал, какие документы подписывает. Думал, что речь идет об оформлении земельного участка, а не о продаже квартиры. Денег за жилье он не получил. Мужчина обратился в полицию. Но ему несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Михаил написал нам об этом», — рассказала Яна Лантратова.
Аппарат уполномоченного обратился в прокуратуру Советского района Липецка, которая после проверки, аннулировала прежний отказ от возбуждения уголовного дела. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Как стало известно GOROD48, дело расследуется полицией, Михаил проживает в спорной квартире, но новые несостоявшиеся собственники, купившие ее мошенников, пытаются оспорить решение суда признавшего сделку недействительной.
1
2
5
5
2
Комментарии (6)