Общество
сегодня, 11:17
Ясли в грязи: как мамам с малышами подходить к зданию в «Европейском»?
В мэрии обещают построить карапузам временную дорогу.
В декабре прошлого года пресс-служба мэрии сообщила о том, что к 1 сентября 2019 года в разных районах Липецка будут построены семь ясельных корпусов на 135 мест в каждом (на условии софинансирования на эти целы направлено более 800 млн рублей). До Дня знаний остается 10 дней. Вопрос: откроются ли на следующей неделе для детей в возрасте от двух до трех лет двери этих дошкольных образовательных учреждений?
Ответ: нет.
По словам куратора сферы образования, вице-мэра Липецка Евгения Павлова, тому были ряд объективных причин. Так, ясли, которые станут филиалом 119-го детского сада, начали возводить у 45-й школы только после того, как проект согласовали с родителями учеников, которые противились застройке школьного стадиона. После дебатов и публичных слушаний ясли на стадионе начали строить с условием появления рядом современного футбольного поля с искусственным покрытием. Такая же история - со строительством яслей на территории школы в 26-м микрорайоне: объект на улице Теперика строится параллельно с новым стадионом. А вот ясли в селе Сселки и на Соколе возводят вместе с котельными, которые будут подавать на эти объекты горячую воду и тепло. То есть власти города и области увязывали выделенные на ясли целевые средства с другими программами, позволявшими одновременно строить нужные и дошкольным образовательным учреждениям, и школам объекты.
Но хуже всего обстоят дела с ясельным корпусом в микрорайоне «Европейский». Его коробка готова, но принять детей ясли смогут лишь тогда, когда опять же по очень непростой юридической схеме его подключат к инженерным сетям и коммуникациям, в отношении которых все еще идут судебные разбирательства. Как известно, вся строительная площадка находится под обременениями и арестами в связи с уголовными делами в отношении руководителей «Группы компаний СУ-5», обманувших более 1800 дольщиков. Только в июле мэрия получила наконец официальный доступ к трансформаторным подстанциям в «Европейском».
Открыть ясли в этом микрорайоне будет возможно лишь тогда, когда здание будет запитано водой и электричеством. У горожан, которые хотели бы водить сюда своих малышей, есть еще один вопрос: как они будут попадать в ясли, фактически находящиеся посредине огромной строительной площадки? Она ограждена забором, вокруг рыщут сторожевые псы, территория не освещена, к яслям нет ни подхода, ни подъезда.
- Строительная документация на строительство к этим яслям пешеходной дорожки, пожарного проезда и дороги для подвоза продуктов питания уже в торгах. Пешеходная дорожка к яслям пройдет от улицы Свиридова, автомобильная - со стороны улицы Минской. Автомобильный проезд будет временным - в следующем году неподалеку от яслей мы начнем строить детский сад. Тогда же у обоих объектов появится общая транспортно-пешеходная инфраструктура, - прокомментировал ситуацию первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.
По словам другого вице-мэра, Евгения Павлова, федеральная программа финансирования строительства ясельных корпусов предполагает окончание работ к концу этого года. Поэтому все семь ясель в Липецке будут введены в эксплуатацию в декабре, а некоторые - и раньше.
- В хорошей степени готовности в Липецке два таких корпуса - на территории 20-й школы в 26-м микрорайоне и на территории 30-й школы в 29-м микрорайоне. Уже в октябре мы начнем получать лицензии на право оказания в новых яслях образовательных услуг, - сказал заместитель главы Липецка.
В настоящее время в актуальной очереди в ясли стоят две тысячи малышей в возрасте от двух до трех лет. Их родители знают свое место в электронном списке, который ведет профильный департамент мэрии. Как только все семь новых ясельный корпусов войдут в строй, это позволит сократить такую очередь наполовину.
- Оставшиеся очередники получат места в дошкольных образовательных учреждениях в 2020-2021 годах. В следующем году мэрия получит федеральное финансирование, за счет которого в Липецке будут построены три современных детских сада с ясельными группами в микрорайонах «Звездный», «Победа», «Европейский». Второй путь сокращения очереди малышей в возрасте до трех лет - создание ясельных групп в двадцати существующих детских садах юго-западной части города. В них появится по одной такой группе. Часть детей в возрасте от трех лет до семи лет будут перераспределены по новым детсадам, которые появятся в микрорайонах «Победа» и «Европейский», - сказал Евгений Павлов.
P.S. Все семь ясельных корпусов построены в Липецке по типовому проекту. К концу года в городе появится 945 дополнительных мест для малышей.
Ответ: нет.
По словам куратора сферы образования, вице-мэра Липецка Евгения Павлова, тому были ряд объективных причин. Так, ясли, которые станут филиалом 119-го детского сада, начали возводить у 45-й школы только после того, как проект согласовали с родителями учеников, которые противились застройке школьного стадиона. После дебатов и публичных слушаний ясли на стадионе начали строить с условием появления рядом современного футбольного поля с искусственным покрытием. Такая же история - со строительством яслей на территории школы в 26-м микрорайоне: объект на улице Теперика строится параллельно с новым стадионом. А вот ясли в селе Сселки и на Соколе возводят вместе с котельными, которые будут подавать на эти объекты горячую воду и тепло. То есть власти города и области увязывали выделенные на ясли целевые средства с другими программами, позволявшими одновременно строить нужные и дошкольным образовательным учреждениям, и школам объекты.
Но хуже всего обстоят дела с ясельным корпусом в микрорайоне «Европейский». Его коробка готова, но принять детей ясли смогут лишь тогда, когда опять же по очень непростой юридической схеме его подключат к инженерным сетям и коммуникациям, в отношении которых все еще идут судебные разбирательства. Как известно, вся строительная площадка находится под обременениями и арестами в связи с уголовными делами в отношении руководителей «Группы компаний СУ-5», обманувших более 1800 дольщиков. Только в июле мэрия получила наконец официальный доступ к трансформаторным подстанциям в «Европейском».
Открыть ясли в этом микрорайоне будет возможно лишь тогда, когда здание будет запитано водой и электричеством. У горожан, которые хотели бы водить сюда своих малышей, есть еще один вопрос: как они будут попадать в ясли, фактически находящиеся посредине огромной строительной площадки? Она ограждена забором, вокруг рыщут сторожевые псы, территория не освещена, к яслям нет ни подхода, ни подъезда.
- Строительная документация на строительство к этим яслям пешеходной дорожки, пожарного проезда и дороги для подвоза продуктов питания уже в торгах. Пешеходная дорожка к яслям пройдет от улицы Свиридова, автомобильная - со стороны улицы Минской. Автомобильный проезд будет временным - в следующем году неподалеку от яслей мы начнем строить детский сад. Тогда же у обоих объектов появится общая транспортно-пешеходная инфраструктура, - прокомментировал ситуацию первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.
По словам другого вице-мэра, Евгения Павлова, федеральная программа финансирования строительства ясельных корпусов предполагает окончание работ к концу этого года. Поэтому все семь ясель в Липецке будут введены в эксплуатацию в декабре, а некоторые - и раньше.
- В хорошей степени готовности в Липецке два таких корпуса - на территории 20-й школы в 26-м микрорайоне и на территории 30-й школы в 29-м микрорайоне. Уже в октябре мы начнем получать лицензии на право оказания в новых яслях образовательных услуг, - сказал заместитель главы Липецка.
В настоящее время в актуальной очереди в ясли стоят две тысячи малышей в возрасте от двух до трех лет. Их родители знают свое место в электронном списке, который ведет профильный департамент мэрии. Как только все семь новых ясельный корпусов войдут в строй, это позволит сократить такую очередь наполовину.
- Оставшиеся очередники получат места в дошкольных образовательных учреждениях в 2020-2021 годах. В следующем году мэрия получит федеральное финансирование, за счет которого в Липецке будут построены три современных детских сада с ясельными группами в микрорайонах «Звездный», «Победа», «Европейский». Второй путь сокращения очереди малышей в возрасте до трех лет - создание ясельных групп в двадцати существующих детских садах юго-западной части города. В них появится по одной такой группе. Часть детей в возрасте от трех лет до семи лет будут перераспределены по новым детсадам, которые появятся в микрорайонах «Победа» и «Европейский», - сказал Евгений Павлов.
P.S. Все семь ясельных корпусов построены в Липецке по типовому проекту. К концу года в городе появится 945 дополнительных мест для малышей.
Хи-хи
Хи-хи
Перри Мейсон
А вы чего хотите
Карапуз
Идея !
Фауст
Перри Мейсон
Шаболда.
Терпите