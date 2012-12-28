Кристина Королёва начала летний сезон с «серебра» в Сочи

Зимняя чемпионка России строит большие планы.

Липчанка Кристина Королёва заняла 2-е место в соревнованиях по прыжкам в высоту в Кубке России по легкоатлетическим многоборьям в Сочи.

Это были первые летние соревнования-2026. Кристина пока далека от идеальной формы, хотя по прежнему остаётся одной из сильнейших прыгуний страны. 35-летняя мастер спорта международного класса смогла удержать планку на отметке 189 см, затем трижды штурмовала высоту на отметке 192 см, но безрезультатно.

Надежда Андрюхина из Краснодарского края стала единственной, кому покорились 192 см, она и стала победительницей. Королёва – вторая, а замкнула «тройку» призёрок Татьяна Ермаченкова (Ленинградская область) – 186 см.

Напомним, что зимой Королёва выиграла чемпионат России в помещении, который проходил в Южно-Сахалинске и наверняка будет штурмовать самые большие высоты и летом. Главные соревнования сезона: Кубок России в Чебоксарах с 18 по 21 июня и летний (главный) чемпионат России в Екатеринбурге 23-26 июля.

В Сочи больше никому из представителей липецкой «королевы спорта» не удалось подняться на пьедестал почёта.

Ближе всех к медалям была спринтерша Софья Маркина (Провоторова), параллельным зачётом выступающая за Липецкую и Ульяновскую области, но в беге на 100 и 200 метров она заняла одинаковые 5-е места. На стометровке её результат – 11,97, при этом победительницей стала Юлия Караваева – 11,39, которая является воспитанницей липецкой лёгкой атлетики, однако давно представляет Москву. На дистанции вдвое длиннее Маркина показала 23,89, а сильнейшей стала Вера Филатова из Санкт-Петербурга – 23,05.

В беге на 800 метров наши надежды были связаны с Даниилом Некрасовым, но из-за травмы тот сошёл с дистанции. Победителем стал москвич Максим Шелих – 1.47,03.

Фото Всероссийской федерации лёгкой атлетики 
