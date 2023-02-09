Общество
51 минуту назад
Новым начальником управления образования и науки стала Инесса Шуйкова
7 1485
Сегодня ее представили коллективу.
Инесса Шуйкова возглавила управление образования и науки Липецкой области, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сегодня Инессу Шуйкову преставили коллективу, пока с приставкой и. о., она сменила Лилию Загееву.
Инессе Шуйковой 48 лет, она родилась в Курске. В 1996 году окончила ЛГПУ, получив специальность учителя математики, физики и информатики. Имеет степень кандидата технических наук. Трудовую деятельность начала с должности учителя физики в школе № 4 Липецка, затем преподавала математику в педагогическом лицее № 24, после перешла в ЛГПУ, где занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заместителя декана по воспитательной работе. В 2016 году возглавила Центр дополнительного образования «Стратегия». С 2020 года до настоящего времени работала ректором Института развития образования Липецкой области.
Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
Сегодня Инессу Шуйкову преставили коллективу, пока с приставкой и. о., она сменила Лилию Загееву.
Инессе Шуйковой 48 лет, она родилась в Курске. В 1996 году окончила ЛГПУ, получив специальность учителя математики, физики и информатики. Имеет степень кандидата технических наук. Трудовую деятельность начала с должности учителя физики в школе № 4 Липецка, затем преподавала математику в педагогическом лицее № 24, после перешла в ЛГПУ, где занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заместителя декана по воспитательной работе. В 2016 году возглавила Центр дополнительного образования «Стратегия». С 2020 года до настоящего времени работала ректором Института развития образования Липецкой области.
Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
7 1485
Ученик
1
ПреСтавили
житель Липецка
Бывшая коллега
@
Галина