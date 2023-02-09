Общество

51 минуту назад

Новым начальником управления образования и науки стала Инесса Шуйкова

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#Инесса Шуйкова #назначение
Новым начальником управления образования и науки стала Инесса Шуйкова

Сегодня ее представили коллективу.

Инесса Шуйкова возглавила управление образования и науки Липецкой области, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сегодня Инессу Шуйкову преставили коллективу, пока с приставкой и. о., она  сменила Лилию Загееву.

Инессе Шуйковой 48 лет, она родилась в Курске. В 1996 году окончила ЛГПУ, получив специальность учителя математики, физики и информатики. Имеет степень кандидата технических наук. Трудовую деятельность начала с должности учителя физики в школе № 4 Липецка, затем преподавала математику в педагогическом лицее № 24, после перешла в ЛГПУ, где занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заместителя декана по воспитательной работе. В 2016 году возглавила Центр дополнительного образования «Стратегия». С 2020 года до настоящего времени работала ректором Института развития образования Липецкой области.

Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
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#Инесса Шуйкова #назначение

Комментарии (7)

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Ученик

4 минуты назад
Бывшая коллега, напомните о себе пригласят,замом.
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1

8 минут назад
Хорошая новость, может будет меньше кумовства
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ПреСтавили

13 минут назад
это сильно! А так хорошо улыбается, молодец.
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житель Липецка

23 минуты назад
Может при ней будет проще работать в школах.--будут отремонтированы крыши.
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Бывшая коллега

25 минут назад
Искренне рада! Инесса Анатольевна - компетентный руководитель, учитель, знающий и любящий ученика. Она просто умница, уже много сделала в сфере образования города и области, сделает еще больше, это прогрессивно мыслящий человек.
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@

28 минут назад
Тут ведь главное угадать и угодить начальству
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Галина

33 минуты назад
В Липецке чиновники успевают только меняться. Работать, увы, не успевают…
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