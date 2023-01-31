Общество
56 минут назад
Конкурсный управляющий попытается продать проблемные электросети микрорайона «Европейский»
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Если у него это не выйдет, трансформаторные подстанции и кабельные линии будут переданы мэрии Липецка.
Вчера жители «Европейского» (и не только они) пережили трудный день – из-за аварии на сетях район оставался без света до 15:00. Были остановлены занятия в полилингвальной школе «Глобал», в детсады пищу привозили в термосах, в высотках не работали лифты, остановились электромоторы, качающие горячую и холодную воду… В итоге мэрия Липецка направила обращения в адрес конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой – М», прокуратуры Липецкой области, Следственного комитета, Ростехнадзора для принятия незамедлительных мер по предотвращению таких ситуаций в будущем.
Энергетическая проблема «Европейского» – врожденная. Комплексную застройку района вело ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой – М» Михаила Захарова. Проект по возведению жилья, объектов соцкультбыта, инженерных сетей и коммуникации компания завершить не сумела в связи с возбуждением уголовных дел по факту обмана дольщиков. Михаил Захаров сбежал за границу, директора его бизнес-структур попали под суд, а предприятия были признаны банкротами. С тех пор дома «Европейского», которые успел построить беглый предприниматель и ряд иных застройщиков, живут от одной аварии до другой, ведь Михаил Захаров не передал на баланс муниципалитета сети и коммуникации.
Незадолго до иммиграции, летом 2017 года, председатель Совета директоров «Группы компаний СУ-5» Михаил Захаров распространил сообщение для СМИ, заявив, что его компания построила под гарантии города электросети на 280 млн рублей, сети холодного водоснабжения и канализации на 110 миллионов, сети теплоснабжения на 250 миллионов, дороги на 100 миллионов, но все это мэрия не выкупила. Городская администрация заплатила только за две трансформаторные подстанции (они находятся в аренде у «Россетей»). Еще одну построил новый застройщик района, ООО «ОДСК Липецк». Остальное коммунальное имущество так и осталось за ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой – М» вместе с документами, схемами, чертежами. А потом попало в конкурсную массу после объявления организации банкротом.
В итоге в «Европейском» остались, по сути, бесхозяйными пять из восьми трансформаторных подстанций и кабельные линии, питающие потребителей.
– В соответствии с действующим законодательством, бремя ответственности за содержание и обслуживание электрических сетей жилого района «Европейский» несет собственник, ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой М». В отношении организации введена процедура банкротства. Управление имуществом этой организации осуществляет конкурсный управляющий ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой М», – сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.
По закону, надлежащее содержание, то есть техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого хозяйства, в том числе оперативное устранение аварийных ситуаций, собственник осуществляет самостоятельно или на договорной основе. Вчера на совещании в управлении энергетиков и тарифов правительства области конкурсному управляющему было рекомендовано заключить договор с ПАО «Россети Центр» на ремонт трансформаторных подстанций и сетей, а также заключить договор оперативно-диспетчерского взаимодействия для увеличения скорости реагирования на аварийные ситуации. Конкурсному управляющему на размышление даны сутки, до 1 февраля. Администрации Липецка предложено рассмотреть возможность принять на свой баланс как бесхозяйные сети 0,4 кВ.
По данным GOROD48, конкурсный управляющий заявил о желании продать с аукциона принадлежащие ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой М» пять трансформаторных подстанций и кабельные линии 10 кВ. Начальная цена лота – около 40 млн рублей. Если аукцион не состоится, то продавец снизит цену. И так – до суммы в 6,9 миллиона. Если и за эту цену конкурсный управляющий не найдет покупателя, то электросетевое хозяйство ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой М» будет передано безвозмездно в собственность муниципалитета.
Энергетическая проблема «Европейского» – врожденная. Комплексную застройку района вело ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой – М» Михаила Захарова. Проект по возведению жилья, объектов соцкультбыта, инженерных сетей и коммуникации компания завершить не сумела в связи с возбуждением уголовных дел по факту обмана дольщиков. Михаил Захаров сбежал за границу, директора его бизнес-структур попали под суд, а предприятия были признаны банкротами. С тех пор дома «Европейского», которые успел построить беглый предприниматель и ряд иных застройщиков, живут от одной аварии до другой, ведь Михаил Захаров не передал на баланс муниципалитета сети и коммуникации.
Незадолго до иммиграции, летом 2017 года, председатель Совета директоров «Группы компаний СУ-5» Михаил Захаров распространил сообщение для СМИ, заявив, что его компания построила под гарантии города электросети на 280 млн рублей, сети холодного водоснабжения и канализации на 110 миллионов, сети теплоснабжения на 250 миллионов, дороги на 100 миллионов, но все это мэрия не выкупила. Городская администрация заплатила только за две трансформаторные подстанции (они находятся в аренде у «Россетей»). Еще одну построил новый застройщик района, ООО «ОДСК Липецк». Остальное коммунальное имущество так и осталось за ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой – М» вместе с документами, схемами, чертежами. А потом попало в конкурсную массу после объявления организации банкротом.
В итоге в «Европейском» остались, по сути, бесхозяйными пять из восьми трансформаторных подстанций и кабельные линии, питающие потребителей.
– В соответствии с действующим законодательством, бремя ответственности за содержание и обслуживание электрических сетей жилого района «Европейский» несет собственник, ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой М». В отношении организации введена процедура банкротства. Управление имуществом этой организации осуществляет конкурсный управляющий ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой М», – сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.
По закону, надлежащее содержание, то есть техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого хозяйства, в том числе оперативное устранение аварийных ситуаций, собственник осуществляет самостоятельно или на договорной основе. Вчера на совещании в управлении энергетиков и тарифов правительства области конкурсному управляющему было рекомендовано заключить договор с ПАО «Россети Центр» на ремонт трансформаторных подстанций и сетей, а также заключить договор оперативно-диспетчерского взаимодействия для увеличения скорости реагирования на аварийные ситуации. Конкурсному управляющему на размышление даны сутки, до 1 февраля. Администрации Липецка предложено рассмотреть возможность принять на свой баланс как бесхозяйные сети 0,4 кВ.
По данным GOROD48, конкурсный управляющий заявил о желании продать с аукциона принадлежащие ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой М» пять трансформаторных подстанций и кабельные линии 10 кВ. Начальная цена лота – около 40 млн рублей. Если аукцион не состоится, то продавец снизит цену. И так – до суммы в 6,9 миллиона. Если и за эту цену конкурсный управляющий не найдет покупателя, то электросетевое хозяйство ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой М» будет передано безвозмездно в собственность муниципалитета.
3 430
проблемные сети
александер
Моя царица