Сегодня стало известно о новой отставке в мэрии: с должности ушла начальник управления архитектуры департамента градостроительства и архитектуры Диана Полуэктова. Кажется, лица в городской администрации не менялись с такой частотой никогда, как за несколько последних лет. Мы решили узнать, а как же сложилась судьба отставников городской администрации, и начали с бывших вице-мэров.









Сейчас Михаил Щербаков —заместитель руководителя проектного офиса «Чистый воздух» в Москве. Он курирует экологические федеральные проекты, которые реализуются в том числе и в Липецке.



— Опыт, приобретенный в команде Евгении Уваркиной, помогает в моей нынешней работе, — слегка поностальгировал Михаил Щербаков.



После Михаила Щербакова правой рукой Евгении Уваркиной стал Константин Востриков. Он проработал на посту первого вице-мэра около полутора лет и перешел в администрацию региона, став вице-губернатором, а потом, как и Михаил Щербаков уехал в Москву. Сейчас Константин Востриков работает заместителем генерального директора Фонда развития территорий.







— У нас была лучшая команда за всю историю мэрии. Самое главное, что это были молодые, перспективные и талантливые люди, — считает Константин Востриков.



Сейчас должность первого заместителя мэра занимает Вадим Негробов. И его с завидной регулярностью отправляют в отставку, но он пока на месте.



Евгений Павлов первым заместителем главы администрации не был, однако в должности одного из вице-мэров проработал около четырех лет и при двух руководителях. Начинал с Сергеем Ивановым, а уходил уже в пору Евгении Уваркиной. В администрации Евгений Павлов курировал сферы образования, культуры, спорта, опеки и попечительства. Сейчас Евгений Павлов — управляющий региональном отделением Социального фонда России.







Остальные вице-мэры работали в своих должностях от нескольких месяцев до полутора лет. Константин Власов — с ноября 2018 года по 28 февраля 2020 года курировал транспорт, дорожное хозяйство и благоустройство. Сейчас он директор Липецкого филиала компании «Ростелеком». Любопытно, что Константин Власов пришел в мэрию из этой же компании.







Также поступила и Галина Пономарева. Она пришла на должность вице-мэра из структуры РЖД, в нее и вернулась. С марта 2020 года по март 2021 года Галина Пономарева отвечала в горадминистрации за внутреннюю политику, кадровую работу и муниципальную службу. Сейчас, судя







Екатерина Белокопытова работала вице-мэром с 24 октября 2018 года по 21 июня 2019 года, курировала экономический блок. Сейчас она — управляющий партнер компании «Белокопытова Бизнес консалтинг». Работу в городской администрации считает хорошим жизненным опытом.







Екатерину Белокопытову сменил Кирилл Рыжков. Он проработал в мэрии меньше года. Любопытно то, что после чиновничьей работы он пошел в банк (в последнее время происходит наоборот: госсектор пополняется банковскими кадрами). Сейчас Кирилл Рыжков работает в областном отделении Сбера начальником отдела по работе с госсектором.







Кирилла Рыжкова сменила Ольга Углева, она приехала в Липецк после работы в Москве. Следы ее после ухода из мэрии теряются, возможно, она вернулась в столицу.







Сейчас у Евгении Уваркиной три заместителя. Первый — Вадим Негробов, Ирина Артемова и Анна Шамаева, у последней есть опыт работы в командах сразу трех мэров: Михаила Гулевского, Сергея Иванова и Евгении Уваркиной.



Фото: пресс-служба мэрии Липецка

Тяжеловесом в этом списке выглядит Михаил Щербаков. Его позвал в свою команду еще Сергей Иванов, но в 2019 году Евгения Уваркина не стала менять основного заместителя. В мэрии Михаил Щербаков работал с ноября 2018 года по март 2020 года, с коротким перерывом, когда был советником мэра.Сейчас Михаил Щербаков —заместитель руководителя проектного офиса «Чистый воздух» в Москве. Он курирует экологические федеральные проекты, которые реализуются в том числе и в Липецке.— Опыт, приобретенный в команде Евгении Уваркиной, помогает в моей нынешней работе, — слегка поностальгировал Михаил Щербаков.После Михаила Щербакова правой рукой Евгении Уваркиной стал Константин Востриков. Он проработал на посту первого вице-мэра около полутора лет и перешел в администрацию региона, став вице-губернатором, а потом, как и Михаил Щербаков уехал в Москву. Сейчас Константин Востриков работает заместителем генерального директора Фонда развития территорий.— У нас была лучшая команда за всю историю мэрии. Самое главное, что это были молодые, перспективные и талантливые люди, — считает Константин Востриков.Сейчас должность первого заместителя мэра занимает Вадим Негробов. И его с завидной регулярностью отправляют в отставку, но он пока на месте.Евгений Павлов первым заместителем главы администрации не был, однако в должности одного из вице-мэров проработал около четырех лет и при двух руководителях. Начинал с Сергеем Ивановым, а уходил уже в пору Евгении Уваркиной. В администрации Евгений Павлов курировал сферы образования, культуры, спорта, опеки и попечительства. Сейчас Евгений Павлов — управляющий региональном отделением Социального фонда России.Остальные вице-мэры работали в своих должностях от нескольких месяцев до полутора лет. Константин Власов — с ноября 2018 года по 28 февраля 2020 года курировал транспорт, дорожное хозяйство и благоустройство. Сейчас он директор Липецкого филиала компании «Ростелеком». Любопытно, что Константин Власов пришел в мэрию из этой же компании.Также поступила и Галина Пономарева. Она пришла на должность вице-мэра из структуры РЖД, в нее и вернулась. С марта 2020 года по март 2021 года Галина Пономарева отвечала в горадминистрации за внутреннюю политику, кадровую работу и муниципальную службу. Сейчас, судя по официальному сайту отраслевого научно-технологического института РЖД, работает директором по персоналу и организационному развитию этой структуры.Екатерина Белокопытова работала вице-мэром с 24 октября 2018 года по 21 июня 2019 года, курировала экономический блок. Сейчас она — управляющий партнер компании «Белокопытова Бизнес консалтинг». Работу в городской администрации считает хорошим жизненным опытом.Екатерину Белокопытову сменил Кирилл Рыжков. Он проработал в мэрии меньше года. Любопытно то, что после чиновничьей работы он пошел в банк (в последнее время происходит наоборот: госсектор пополняется банковскими кадрами). Сейчас Кирилл Рыжков работает в областном отделении Сбера начальником отдела по работе с госсектором.Кирилла Рыжкова сменила Ольга Углева, она приехала в Липецк после работы в Москве. Следы ее после ухода из мэрии теряются, возможно, она вернулась в столицу.Сейчас у Евгении Уваркиной три заместителя. Первый — Вадим Негробов, Ирина Артемова и Анна Шамаева, у последней есть опыт работы в командах сразу трех мэров: Михаила Гулевского, Сергея Иванова и Евгении Уваркиной.