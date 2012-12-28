Пьяный липчанин угнал машину у спящего друга и врезался в автомобиль ДПС

Правобережный районный суд отправил липчанина на год в колонию строгого режима за угон (по части первой статьи 166 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26 октября прошлого года липчанин был в гостях у друга. Когда тот уснул, он взял ключи от его автомобиля и поехал в сторону своего дома на улице Хренникова.Мужчина почему-то долго искал дорогу в микрорайон «Елецкий», поэтому ехал очень медленно и привлёк внимание автоинспекторов. Около 23:20 сотрудники ДПС по громкой связи указали ему прижаться к обочине и остановиться. Во время остановки водитель попал ДТП, задев служебный автомобиль сотрудников Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку.Задержанный водитель был пьян, документов у него не было, прав тоже.