«РВК-Липецк» построит магистральный водопровод от проспекта Победы до улицы Индустриальной

В этом году в обновление сетей водоснабжения и водоотведения Липецка ООО «РВК-Липецк» вложит почти 250 млн рублей. Компания собирается построить магистральный водопровод, пробурить новые скважины и обновить шесть километров сетей

Генеральный директор ООО «РВК-Липецк» Александр Шачнев рассказал GOROD48 о планах компании на 2023 год по выполнению концессионного соглашения о модернизации сетей города.



– В планах этого года – строительство магистрального трубопровода от проспекта Победы до улицы Индустриальной, который решит водоснабжения частного сектора поселка Коровино в летний период. Запланированы масштабные работы по обновлению водопроводных насосных станций. Для улучшения качества питьевой воды на водозаборе «Матырский» будут построены две эксплуатационные скважины. Бурение новых скважин в этом году запланировано и в поселке Северный Рудник, – сказал Александр Шачнев.



По словам гендиректора липецкой дочки «Росводоканала», в этом году будут обновлены сети водоснабжения общей протяженностью четыре километра в поселках ЛТЗ, НЛМК, Сырском Руднике, а также переложены свыше двух километров канализационных сетей в Левобережном районе города.



Однако где именно, как говорится, от сих до сих, появятся траншеи, Александр Шачнев пока не знает. По его словам, сейчас проводятся изыскательские работы, необходимые для разработки проектно-сметной документации будущих работ.



Не перекопают ли при строительство нового магистрального трубопровода проспект Победы? И согласованы ли эти планы с городским департаментом дорожного хозяйства и благоустройства?



– Насколько мне известно, при реконструкции проспекта Победы магистральные коммуникации были вынесены из-под тела новой дороги. Так что дорогу мы раскапывать не будем. Возможно, вообще обойдемся без раскопки траншеи под новый магистральный трубопровод диаметром до 200 миллиметров, обойдемся подземным проколом под него. Окончательно все станет ясно после завершения изыскательских работ. Тогда же станет понятно, в каком месте проспекта Победы между остановками «Кольцевая» и «Улица Индустриальная» будет врезка нового трубопровода в уже существующий, чтобы закольцевать сети в селе Коровино, – сказал Александр Шачнев.



Напомним, что ООО «РВК-Липецк» заменил АО «ЛГЭК» 1 января прошлого года, начав оказывать услуги водоснабжения и водоотведения в качестве гарантирующего поставщика. Весь прошлый год компания занималась текущей деятельностью, готовясь к началу реализации с этого года концессионного соглашения с администрацией Липецка, в соответствии с которым в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города за 49 должно быть вложено 16 млрд рублей в ценах 2022 года или 44,5 миллиарда – в ценах следующих лет.