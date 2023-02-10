Общество

41 минуту назад

На крыше гаража напротив окон многоэтажки обнаружили коровью голову

3 747
#животное
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На крыше гаража напротив окон многоэтажки обнаружили коровью голову

Бирка в ее ухе свидетельствует о том, что животное содержали в крупном хозяйстве.

В одном из липецких пабликов появились фотографии коровьей головы. На фоне окон многоэтажки эта картина выглядит жутковато.

Коровья голова установлена на крыше гаража напротив дома №45 по улице 40 лет Октября на Соколе. Судя по всему – это своего рода инсталляция, неизвестно что символизирующая. В ухе животного – бирка, что может говорить о том, что корова содержалась в крупном хозяйстве, где так маркируют животных.

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Подписчики паблика предложили множество версий того, что бы это значило:

«Мафия шлёт привет владельцу гаража».

«Сегодня только девушка писала, что у неё собачка отравилась на улице и умерла. Голова на крыше чисто по приколу для кого-то»,

«Наверно в холодильник не поместилась».

Полиции уже известно о коровьей голове, установленной на гараже. По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, заявлений о краже коровы пока не поступало.
3 747
#животное
2

Комментарии (3)

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Сергей

2 минуты назад
новость которую мы заслужили
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Инспектор Лестрейд

14 минут назад
Надо искать корову без головы!
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Пéс Шарик из Простоквашино

24 минуты назад
Это была моя корова Гаврюша. Как я теперь без молока?!
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