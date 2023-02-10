Общество
41 минуту назад
На крыше гаража напротив окон многоэтажки обнаружили коровью голову
Бирка в ее ухе свидетельствует о том, что животное содержали в крупном хозяйстве.
В одном из липецких пабликов появились фотографии коровьей головы. На фоне окон многоэтажки эта картина выглядит жутковато.
Коровья голова установлена на крыше гаража напротив дома №45 по улице 40 лет Октября на Соколе. Судя по всему – это своего рода инсталляция, неизвестно что символизирующая. В ухе животного – бирка, что может говорить о том, что корова содержалась в крупном хозяйстве, где так маркируют животных.
Подписчики паблика предложили множество версий того, что бы это значило:
«Мафия шлёт привет владельцу гаража».
«Сегодня только девушка писала, что у неё собачка отравилась на улице и умерла. Голова на крыше чисто по приколу для кого-то»,
«Наверно в холодильник не поместилась».
Полиции уже известно о коровьей голове, установленной на гараже. По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, заявлений о краже коровы пока не поступало.
Коровья голова установлена на крыше гаража напротив дома №45 по улице 40 лет Октября на Соколе. Судя по всему – это своего рода инсталляция, неизвестно что символизирующая. В ухе животного – бирка, что может говорить о том, что корова содержалась в крупном хозяйстве, где так маркируют животных.
Подписчики паблика предложили множество версий того, что бы это значило:
«Мафия шлёт привет владельцу гаража».
«Сегодня только девушка писала, что у неё собачка отравилась на улице и умерла. Голова на крыше чисто по приколу для кого-то»,
«Наверно в холодильник не поместилась».
Полиции уже известно о коровьей голове, установленной на гараже. По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, заявлений о краже коровы пока не поступало.
Сергей
Инспектор Лестрейд
Пéс Шарик из Простоквашино