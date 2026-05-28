На Космонавтов после столкновения с такси перевернулcя автомобиль «Черри»

На улице Космонавтов, 54а напротив Областного центра культуры, народного творчества и кино перевернулся автомобиль «Черри Арризо 8».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, автомобиль «Черри» двигался со стороны 8-го микрорайона, хотя лежит машина в противоположном направлении. «Черри» столкнулся попутным такси «Киа» и от удара машина перевернулась.В ДТП никто не пострадал.На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.