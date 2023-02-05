Общество
сегодня, 13:02
Нашлись сразу двое хозяев обнаруженного на дереве енота
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Зооволонтеры сообщили, что эпопея с енотом благополучно завершилась. Но енот пока в питомнике
Хозяева енота, снятого сотрудниками приюта «Счастливый берег» накануне вечером с дерева неподалеку от пруда на Сырском Руднике, нашлись. Их сразу двое. Оказалось, в Липецке еноты пропадают не первый раз.
Как рассказали GOROD48 в питомнике, на объявление о поиске хозяев енота откликнулись люди, у которых енот сбежал буквально вчера, и полгода назад.
В питомнике отметили, что вероятнее всего это тот самый енот, что пропал вчера. Он более подходит по описаниям.
Впрочем, пока полоскун остается в питомнике. Прийти за ним должны сегодня вечером.
Фото и видео: https://vk.com/happy_coast_lp
Как рассказали GOROD48 в питомнике, на объявление о поиске хозяев енота откликнулись люди, у которых енот сбежал буквально вчера, и полгода назад.
В питомнике отметили, что вероятнее всего это тот самый енот, что пропал вчера. Он более подходит по описаниям.
Впрочем, пока полоскун остается в питомнике. Прийти за ним должны сегодня вечером.
Фото и видео: https://vk.com/happy_coast_lp
2 669
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Animal planet.