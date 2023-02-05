Общество

сегодня, 13:02

Нашлись сразу двое хозяев обнаруженного на дереве енота

2 669
#енот зоозащитники #
Нашлись сразу двое хозяев обнаруженного на дереве енота

Зооволонтеры сообщили, что эпопея с енотом благополучно завершилась. Но енот пока в питомнике

Хозяева енота, снятого сотрудниками приюта «Счастливый берег» накануне вечером с дерева неподалеку от пруда на Сырском Руднике, нашлись. Их сразу двое. Оказалось, в Липецке еноты пропадают не первый раз.

Как рассказали GOROD48 в питомнике, на объявление о поиске хозяев енота откликнулись люди, у которых енот сбежал буквально вчера, и полгода назад.

В питомнике отметили, что вероятнее всего это тот самый енот, что пропал вчера. Он более подходит по описаниям.

Впрочем, пока полоскун остается в питомнике. Прийти за ним должны сегодня вечером.

Фото и видео: https://vk.com/happy_coast_lp

2 669
#енот зоозащитники #

Комментарии (2)

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777

30 минут назад
Готов забрать.
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Animal planet.

48 минут назад
Какая то дикость,как животное могло сбежать? Ответственнее нужно быть.
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