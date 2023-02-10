Карьерная лестница: в каких департаментах мэрии сменилось больше всего начальников

Накануне GOROD48 вспомнил, тех кто занимал ключевые должности в команде мэра Евгении Уваркиной. Теперь мы решили вспомнить, как менялись руководители департаментов городской администрации.

В настоящее время в мэрии Липецка работают десять департаментов. Рассказ о тех, кто их возглавлял мы выстроили в форме рейтинга - по количеству сменившихся председателей.Самыми жесткими в нынешней администрации Липецка стали кресла председателей департаментов ЖКХ и экономического развития. С 2019 года в каждом из них сменилось по пять руководителей. Но лидер нашего рейтинга, департамент ЖК, стоит особняком: председателей-то в нем было пять, но приказ о назначениях издавался шесть раз. Один из председателей департамента ЖКХ — Евгений Лепекин — руководил им дважды. Он возглавлял ведомство в 2019 году, и вернулся на год в апреле 2021-го. Сейчас Евгений Лепекин работает директором МБУ «Ритуальные услуги».Евгения Лепекина чуть больше чем на год сменила Юлия Кабанцова, сейчас она также работает в МБУ «Ритуальные услуги», заместителем директора.А далее менее чем год департаментом ЖКХ руководил Вадим Негробов. Его работу оценила Евгения Уваркина, сделав своим первым заместителем.После Вадима Негробова меньше года департамент возглавлял Андрей Переверзев. Судя по его странице в соцсети — человек с серьезным увлечением музыкой.Сейчас департамент ЖКХ возглавляетПять руководителей за несколько лет видел и департамент экономического развития. На должности председателя работали: Ольга Герасименко, Жанна Михайлова, Юлия Полоскина (сейчас она — финансовый директор АО «Липецкие автобусные линии»), Наталья Игнатенко, она исполняла обязанности руководителя, а теперь заместитель председателя.Ольга ГерасименкоЮлия Полоскина— Это огромный опыт. Новые задачи, новые инструменты решения этих задач. Было очень интересно. Не всегда удавалось решать задачи, которые ставились перед департаментом, теми инструментами, которые были в нашем распоряжении. Это проблема муниципалитетов в глобальном масштабе. Муниципалитет должен решать городские проблемы, а многие полномочия были переведены на уровень субъекта, — вспоминает о работе в мэрии Юлия Полоскина.Департаментом сейчас руководитНа третьем месте по сложности руководства — департамент градостроительства и архитектуры. В 2019 году его возглавлял Александр Ковалев (сейчас он работает в сфере энергетики).Александра Ковалева сменила Виктория Катасонова (теперь она руководит ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области»).Потом департамент возглавлял Александр Пушилин (сейчас — директор ОАУ «Государственная экспертиза Липецкой области»).С лета прошлого года департаментом руководитСледующий по частоте кадровых решений — департамент развития территорий. Он самый молодой в мэрии. Но департаментом успели порулить три человека. Предшественниками, которая сейчас руководит ведомством были: Антон Затонскихи Юрий Сосновский.Пятое место мы разделили между департаментами, в которых менее чем четыре года сменилось всего по одному руководителю.Департамент транспорта сейчас возглавляет, сменивший Александра Алынина, последний руководит МУП «Городской электротранспорт».Департамент дорожного хозяйства с приходом в мэрию Евгении Уваркиной возглавил, правда, сначала с приставкой и. о. Николай Воронин. Он проработал год, сейчас — на федеральной службе.Николая Воронина сменил его тезка —, который до сих пор возглавляет одно из самых сложных ведомств мэрии.— Замечательные дни. Было чему учиться, расти. Мы брали людей на работу из институтов, а не блатных. Подобрали хороший коллектив, который до сих пор дышит и работает, — вспоминает Николай Воронин.У действующего председателя департамента образованиятолько один предшественник — Александр Мочалов, который сейчас является директором школы № 27.Также как и в департаменте культуры и туризма.сменил Сергея Малько, который директорствует в школе № 42.В департаменте физкультуры и спортасменила Олега Токарева, который сейчас возглавляет физкультурно-оздоровительный комплекс «Пламя».Последнее по счету но первое по благополучности место достается департаменту финансов, который с 2016 гола возглавляет очаровательная и умная Татьяна Григорова. Кстати, ее мать — Тамара Фадеева руководила этим же департаментом 15 лет. Кажется, это тот случай, когда по наследству передаются только положительные качества.