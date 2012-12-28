Рост цен на бензин в Липецкой области снова ускорился
Бензин и дизтопливо продолжали дорожать в Липецкой области на прошлой неделе.
Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,97% и составила 67,14 рубля за литр (неделей ранее — 66,50 рубля за литр). На 0,9% выросла стоимость бензина АИ-96 , он подорожал с 63,27 рубля до 63,85 рубля. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 1,03% или 70 копеек — его цена составила 69,51 рубля (неделей ранее 68,81 рубля). На 0,23% увеличилась цена бензина АИ-95 и составила 94,53 рубля против 94,32 рубля за литр неделей ранее.
Заметнее всего, на 1,16% (86 копеек) подорожало дизельное топливо — с 74,42 до 75,28 рубля. Рост цен составил от 21 до 86 копеек.
