Рост цен на бензин в Липецкой области снова ускорился

Цены на бензин росли быстрее в Липецкой области на прошлой неделе – так, дизтопливо и бензин марки АИ-95 стали дороже более, чем на 1%. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 19 по 25 мая.Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,97% и составила 67,14 рубля за литр (неделей ранее — 66,50 рубля за литр). На 0,9% выросла стоимость бензина АИ-96 , он подорожал с 63,27 рубля до 63,85 рубля. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 1,03% или 70 копеек — его цена составила 69,51 рубля (неделей ранее 68,81 рубля). На 0,23% увеличилась цена бензина АИ-95 и составила 94,53 рубля против 94,32 рубля за литр неделей ранее.Заметнее всего, на 1,16% (86 копеек) подорожало дизельное топливо — с 74,42 до 75,28 рубля. Рост цен составил от 21 до 86 копеек.