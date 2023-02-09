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сегодня, 10:31

Лилия Загеева ушла с должности начальника управления образования и науки

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#Лилия Загеева #назначение
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Лилия Загеева ушла с должности начальника управления образования и науки

Накануне она написала заявление об уходе по собственному желанию.

Накануне был последний день работы Лилии Загеевой на должности начальника управления образования и науки Липецкой области. Об этом GOROD48 сообщили в управлении информационной политики. Сегодня на оперативке коллективу управления представят нового руководителя.

Ожидается, что Лилия Загеева будет назначена и. о. ректора ЛГТУ. Приказ об этом в скором времени может появиться на сайте профильного министерства. А через некоторое время в ЛГТУ состоятся выборы ректора. Выбирать ректора будет Ученый совет вуза.

Лилия Загеева — кандидат экономических наук, доцент. В 2008 году она защитила диссертацию по теме «Инструментарий развития региональных продуктовых рынков». Лилия Загеева в ЛГТУ человек не новый. До прихода в управление образования она возглавляла там кафедру менеджмента, а еще преподавала в частном экологическом университете.
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#Лилия Загеева #назначение
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Комментарии (5)

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гость

3 минуты назад
непонятно, зачем трогали Грушихина, меняли на нее? неужели было непонятно, что это не ее уровень?
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житель Липецка

20 минут назад
Ничего не хотела делать в школах по тематике ВОВ--правильно убрали--ничего не делала только отписки строчила.
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Против прозападного образования

35 минут назад
Гуманное образование теперь в ЛГТУ будет продвигать. Смайликами оценки ставить за сессию.
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Липчанка

37 минут назад
Лилия Александровна, удачи Вам!
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Интересно

56 минут назад
Остались у нас ещё мужики ректоры?
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