Лилия Загеева ушла с должности начальника управления образования и науки

Накануне она написала заявление об уходе по собственному желанию.

Накануне был последний день работы Лилии Загеевой на должности начальника управления образования и науки Липецкой области. Об этом GOROD48 сообщили в управлении информационной политики. Сегодня на оперативке коллективу управления представят нового руководителя.



Ожидается, что Лилия Загеева будет назначена и. о. ректора ЛГТУ. Приказ об этом в скором времени может появиться на сайте профильного министерства. А через некоторое время в ЛГТУ состоятся выборы ректора. Выбирать ректора будет Ученый совет вуза.



Лилия Загеева — кандидат экономических наук, доцент. В 2008 году она защитила диссертацию по теме «Инструментарий развития региональных продуктовых рынков». Лилия Загеева в ЛГТУ человек не новый. До прихода в управление образования она возглавляла там кафедру менеджмента, а еще преподавала в частном экологическом университете.