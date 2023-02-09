сегодня, 13:14
«Липецкий опыт строительства и ремонта школ можно тиражировать на всю страну»
Куратор федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» от Общественной палаты РФ Наталья Кравченко пообещала главам Липецка и Ельца максимум внимания Министерства просвещения к их планам.
Есть и еще одна требующая решения проблема: нагрузка на школы растет в силу демографической тенденции. Только за три последних года число детей школьного возраста выросло на 4,5 тысячи, и 1 сентября 2022 года за парты сели 61,8 тысячи учеников. Уже сейчас школы города переполнены на 129% от их нормативной наполняемости. А к 1 сентября 2024 года число их учеников вырастет еще на 9 000 человек! По этой причине большинство школ не может перейти на работу в одну смену.
Власти видят два выхода из ситуации. Первый – строительство новых школ. Но из-за дороговизны не известно, сколько их построят. В этом году начнется строительство двух – в «Звездном» на 1500 мест и в «Елецком» на 1224 места со сроком ввода в эксплуатацию в конце 2024 года. Второй – капитальный ремонт существующих школ с максимальным расширением их образовательных возможностей.
– За счет бюджетов всех уровней мы не можем быстро построить школы, которых нам не хватает. Ведь одно место в новостройке стоит около полутора миллионов рублей. Значит, школа на 800 мест обойдется федеральному, региональному и местному бюджету в 1,5 миллиарда! Обновление же старых школ стоит на порядок меньше – 150-200 миллионов рублей, – объясняет GOROD48 экономику новой федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» глава Липецка Евгения Уваркина.
Этот разговор состоялся в 63-й липецкой школе, которую посетила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию довузовского образования, глава федерального штаба общественного контроля по вопросам капремонта школ и развития школьной инфраструктуры Наталья Кравченко. Она хотела лично убедиться в решительности областных и муниципальных властей не только выделить часть денег на софинансирование новой программы, но и убедиться, что федеральные средства не потратят, условно, лишь на новую штукатурку и обои.
– У программы «Модернизация школьной системы образования» - три составные части. Первая – собственно капремонт. Вторая – оснащение школ современным оборудованием и инвентарем. На это Министерство выделяет дополнительные средства. В прошлом году – 6,5 млн рублей на школу. Но регион может эти деньги перераспределить среди школ, которые попали в программу. Тут есть место для маневра: на местах виднее, какая школа в чем нуждается. Третья составляющая – подготовка и переподготовка учителей. Нам нужно, чтобы новое оборудование, как правило, дорогостоящее цифровое, работало, а не пылилось по углам. Все эти три составные части новой федеральной программы, на которую в 2024-2026 годах выделены 250,8 млрд рублей, меняют как среду, в которой находятся школьники, так и качество самого образования, – сказала Наталья Кравченко.
Член Общественной палаты РФ пояснила, что не во всех регионах понимают, какого качества изменений образовательного процесса ждет от них Минпросвет РФ.
– Денег дали, извольте соответствовать! Средства надо потратить так, чтобы получить максимальное улучшение школьной среды и обучения. Чтобы с отдачей использовать каждый квадратный сантиметр школы, чтобы дети учились, развивались, росли творчески и профессионально. За расходованием федеральных средств будет жесточайший контроль, – многозначительно заметила Наталья Кравченко.
63-я школа – одна из тех, которая уже пропала в новую федеральную программу. Ей в этом году исполнится 40 лет. Здание эпохи развитого социализма в 20-м микрорайоне, конечно, по всем статьям отстает от новой школы «Глобал» в «Европейском» 2021 года постройки, которую также посетила Наталья Кравченко и, кажется, вышла оттуда совершенно изумленной. Последний крупный ремонт (столовой) в школе на Сиреневом проезде сделали восемь лет назад, а в ней, между прочим, учатся 825 детей.
Процесс преображения старой школы начат в прошлом году. Со строительства современного стадиона. Директор Сергей Керекелица с гордостью представил члену Общественной палаты РФ футбольное поле, волейбольно-баскетбольную площадку, беговые дорожки и зону воркаута, которыми во внеурочное время могут пользоваться жители микрорайона. Он же рассказал, как силами родителей, учеников и выпускников школы постепенно рождается проект ее обновления.
План Сергея Керекелицы вызвал одобрение Натальи Кравченко. Она сказала, что новая школа в микрорайоне «Европейский», которая обошлась бюджету в 600 млн рублей, и капитально отремонтированный за 300 миллионов лицей №5 в Ельце 1978 года постройки, который она посетила вместе с Игорем Артамоновым, убедил ее в том, что в Липецкой области образованию задана высокая планка. И в школе «Глобал», и в елецком лицее она увидела нестандартные решения интерьеров, классов, столовых, мест для занятия спортом.
В каждом из этих школ – свой дизайн-код. В зданиях – яркие коридоры с зонами отдыха, места, где можно уединиться или наоборот, собраться, чтобы порезвиться, сыграть в настольные игры, современная начинка кабинетов, тренажерные и актовые залы с трансформирующимися сценой и мебелью, станки, верстаки, интерактивные доски, коворкинг-зоны и современные STEM-лаборатории для групповых занятий, цифровые библиотеки и даже свой кафетерий! Но самое главное, что в новых и отремонтированных школах появился уют. В Минпросвете видят современную школу как, по сути, многофункциональный центр, включающий в себя плавательный бассейн и систему допобразования: кружки, секции, обучение игре на музыкальных инструментах, вокал и прочие востребованные детьми активности.
– Наш состав Общественной палаты задался вопросом: зачем строить суперсовременные школы при наличии огромного количества старых? Мы подумали над тем, как выровнять качество образования в них со школами-новостройками и предложили наш вариант Минпросвету РФ. Так и появилась программа «Модернизация школьной системы образования», по которой к концу 2026 года в России обновят 7300 школ, – сообщила мэрам Липецка и Ельца Наталья Кравченко.
Но забота Евгении Уваркиной – привлечь максимальную сумму средств этой программы в Липецк. Ведь только на обновление школ №№ 6, 54, 63 и 70 требуются 600 млн рублей (и по 13 миллионов рублей каждой на новое оборудование), и львиную долю средств глава Липецка надеется получить из федерального бюджета. Всего же в 2024-2026 годах мэр хотела бы отремонтировать за счет этой программы 52 школы из заявленных 107 по региону!
– Наш губернатор пообещал, что если Минпросвет профинансирует всю нашу заявку, то правительство области, со своей стороны, профинансирует свою часть затрат, – убеждала Евгения Уваркина Наталью Кравченко.
– Вы – тот регион, который аккумулировал лучшие из возможных решений и практик развития образовательной среды, которая мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты. Я увидела вовлеченность в этот процесс глав городов и губернатора. Липецкий опыт строительства и ремонта школ можно и нужно тиражировать на всю страну, – ответила Наталья Кравченко.
И пообещала, что, как глава федерального штаба общественного контроля по вопросам капремонта школ и развития школьной инфраструктуры сделает все от нее зависящее, чтобы гарантировать поддержку на федеральном уровне липецким проектам.
хахаха
Липчанин
гость
Денег нет вообще.
А что
Сергей