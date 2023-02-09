«Липецкий опыт строительства и ремонта школ можно тиражировать на всю страну»

Куратор федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» от Общественной палаты РФ Наталья Кравченко пообещала главам Липецка и Ельца максимум внимания Министерства просвещения к их планам.

За последние пять лет в Липецке построили пять современных школ на 4000 мест. На радость тем, кто в них учится и… на зависть тем, чьи дети учатся в старых школах. Которые, конечно, проигрывают новостройкам не только по уровню технической оснащенности, но и просто из-за возраста. Оббитые стены, деревянные подоконники, видавший виды линолеум… Это далеко не все симптомы старых зданий. Из 67-ти школ города 51-й школе – от 30 лет и больше. 25 школ требуют скорейшего ремонта.Есть и еще одна требующая решения проблема: нагрузка на школы растет в силу демографической тенденции. Только за три последних года число детей школьного возраста выросло на 4,5 тысячи, и 1 сентября 2022 года за парты сели 61,8 тысячи учеников. Уже сейчас школы города переполнены на 129% от их нормативной наполняемости. А к 1 сентября 2024 года число их учеников вырастет еще на 9 000 человек! По этой причине большинство школ не может перейти на работу в одну смену.Власти видят два выхода из ситуации. Первый – строительство новых школ. Но из-за дороговизны не известно, сколько их построят. В этом году начнется строительство двух – в «Звездном» на 1500 мест и в «Елецком» на 1224 места со сроком ввода в эксплуатацию в конце 2024 года. Второй – капитальный ремонт существующих школ с максимальным расширением их образовательных возможностей.– За счет бюджетов всех уровней мы не можем быстро построить школы, которых нам не хватает. Ведь одно место в новостройке стоит около полутора миллионов рублей. Значит, школа на 800 мест обойдется федеральному, региональному и местному бюджету в 1,5 миллиарда! Обновление же старых школ стоит на порядок меньше – 150-200 миллионов рублей, – объясняет GOROD48 экономику новой федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» глава Липецка Евгения Уваркина.Этот разговор состоялся в 63-й липецкой школе, которую посетила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию довузовского образования, глава федерального штаба общественного контроля по вопросам капремонта школ и развития школьной инфраструктуры Наталья Кравченко. Она хотела лично убедиться в решительности областных и муниципальных властей не только выделить часть денег на софинансирование новой программы, но и убедиться, что федеральные средства не потратят, условно, лишь на новую штукатурку и обои.– У программы «Модернизация школьной системы образования» - три составные части. Первая – собственно капремонт. Вторая – оснащение школ современным оборудованием и инвентарем. На это Министерство выделяет дополнительные средства. В прошлом году – 6,5 млн рублей на школу. Но регион может эти деньги перераспределить среди школ, которые попали в программу. Тут есть место для маневра: на местах виднее, какая школа в чем нуждается. Третья составляющая – подготовка и переподготовка учителей. Нам нужно, чтобы новое оборудование, как правило, дорогостоящее цифровое, работало, а не пылилось по углам. Все эти три составные части новой федеральной программы, на которую в 2024-2026 годах выделены 250,8 млрд рублей, меняют как среду, в которой находятся школьники, так и качество самого образования, – сказала Наталья Кравченко.Член Общественной палаты РФ пояснила, что не во всех регионах понимают, какого качества изменений образовательного процесса ждет от них Минпросвет РФ.– Денег дали, извольте соответствовать! Средства надо потратить так, чтобы получить максимальное улучшение школьной среды и обучения. Чтобы с отдачей использовать каждый квадратный сантиметр школы, чтобы дети учились, развивались, росли творчески и профессионально. За расходованием федеральных средств будет жесточайший контроль, – многозначительно заметила Наталья Кравченко.63-я школа – одна из тех, которая уже пропала в новую федеральную программу. Ей в этом году исполнится 40 лет. Здание эпохи развитого социализма в 20-м микрорайоне, конечно, по всем статьям отстает от новой школы «Глобал» в «Европейском» 2021 года постройки, которую также посетила Наталья Кравченко и, кажется, вышла оттуда совершенно изумленной. Последний крупный ремонт (столовой) в школе на Сиреневом проезде сделали восемь лет назад, а в ней, между прочим, учатся 825 детей.Процесс преображения старой школы начат в прошлом году. Со строительства современного стадиона. Директор Сергей Керекелица с гордостью представил члену Общественной палаты РФ футбольное поле, волейбольно-баскетбольную площадку, беговые дорожки и зону воркаута, которыми во внеурочное время могут пользоваться жители микрорайона. Он же рассказал, как силами родителей, учеников и выпускников школы постепенно рождается проект ее обновления.План Сергея Керекелицы вызвал одобрение Натальи Кравченко. Она сказала, что новая школа в микрорайоне «Европейский», которая обошлась бюджету в 600 млн рублей, и капитально отремонтированный за 300 миллионов лицей №5 в Ельце 1978 года постройки, который она посетила вместе с Игорем Артамоновым, убедил ее в том, что в Липецкой области образованию задана высокая планка. И в школе «Глобал», и в елецком лицее она увидела нестандартные решения интерьеров, классов, столовых, мест для занятия спортом.В каждом из этих школ – свой дизайн-код. В зданиях – яркие коридоры с зонами отдыха, места, где можно уединиться или наоборот, собраться, чтобы порезвиться, сыграть в настольные игры, современная начинка кабинетов, тренажерные и актовые залы с трансформирующимися сценой и мебелью, станки, верстаки, интерактивные доски, коворкинг-зоны и современные STEM-лаборатории для групповых занятий, цифровые библиотеки и даже свой кафетерий! Но самое главное, что в новых и отремонтированных школах появился уют. В Минпросвете видят современную школу как, по сути, многофункциональный центр, включающий в себя плавательный бассейн и систему допобразования: кружки, секции, обучение игре на музыкальных инструментах, вокал и прочие востребованные детьми активности.– Наш состав Общественной палаты задался вопросом: зачем строить суперсовременные школы при наличии огромного количества старых? Мы подумали над тем, как выровнять качество образования в них со школами-новостройками и предложили наш вариант Минпросвету РФ. Так и появилась программа «Модернизация школьной системы образования», по которой к концу 2026 года в России обновят 7300 школ, – сообщила мэрам Липецка и Ельца Наталья Кравченко.Но забота Евгении Уваркиной – привлечь максимальную сумму средств этой программы в Липецк. Ведь только на обновление школ №№ 6, 54, 63 и 70 требуются 600 млн рублей (и по 13 миллионов рублей каждой на новое оборудование), и львиную долю средств глава Липецка надеется получить из федерального бюджета. Всего же в 2024-2026 годах мэр хотела бы отремонтировать за счет этой программы 52 школы из заявленных 107 по региону!– Наш губернатор пообещал, что если Минпросвет профинансирует всю нашу заявку, то правительство области, со своей стороны, профинансирует свою часть затрат, – убеждала Евгения Уваркина Наталью Кравченко.– Вы – тот регион, который аккумулировал лучшие из возможных решений и практик развития образовательной среды, которая мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты. Я увидела вовлеченность в этот процесс глав городов и губернатора. Липецкий опыт строительства и ремонта школ можно и нужно тиражировать на всю страну, – ответила Наталья Кравченко.И пообещала, что, как глава федерального штаба общественного контроля по вопросам капремонта школ и развития школьной инфраструктуры сделает все от нее зависящее, чтобы гарантировать поддержку на федеральном уровне липецким проектам.