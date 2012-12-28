Мужчина упал в Каменный лог с 20-метровой высоты

Спасатели вытащили липчанина. Сейчас его обследуют врачи.

Сегодня на улице Циолковского в Каменный лог с 20-метровой высоты упал мужчина. Он приземлился на кроны деревьев. Свидетелем падения стал случайный прохожий, который вызвал спасателей.При помощи специального снаряжения спасатели Управления ГО и ЧС города Липецка вытащили 57-летнего мужчину и передали в бригаде «скорой помощи». Сейчас его обследуют врачи.