Происшествия
619
16 минут назад

Липчане собирают помощь семье погорельцев из СНТ «Речное»

Глава семьи попал в больницу с инфарктом.

Липчане не остались равнодушными к трагедии в СНТ «Речное», где при взрыве и пожаре  погибли три человека: 43-летняя Людмила Черемисова, её 26-летняя дочь Мария и годовалая внучка. Липчане организовали сразу несколько сборов средств в соцсетях для семьи Черемисовых.

Один из них объявили спортивная школа олимпийского резерва №9 и департамент по физической культуре и спорту Липецка.

В сгоревшем в СНТ «Речное» доме жила большая семья. Людмила Черемисова с мужем, их cын с внуком, дочь и внучка.

Как рассказали GOROD48 в спортивной школе олимпийского резерва №9, в минувшие выходные глава семьи сопровождал внука на соревнования (мальчик пять лет занимается боксом) и по пути в Мичуринск у мужчины случился инфаркт — так он оказался в больнице и в день трагедии ещё продолжал лечится.

Сына и внука в момент пожара также не было дома. В ночь поисково-спасательных работ главу семьи привозили из больницы к дому на «скорой» опознавать тела и тут же увезли обратно: его уводили под руки.

26-летняя Мария Черемисова — мастер перманентного макияжа и популярная в Липецке личность — в одной из соцсетей у молодой женщины 49,4 тысячи подписчиков! Её дочь только в марте отпраздновала свой первый день рождения.

Судя по соцсетям, семья была дружной и счастливой — на страницах Людмилы и Марии Черемисовых множество тёплых семейных фотографий и видео.

Известно, что муж 43-летней женщины владел автомастерской, которая располагалась на территории этого же домовладения. Но все три тела погибших: Людмилы, Марии и годовалой девочки были найдены именно в доме.

Напомним, СУ СК РФ по Липецкой области возбудил по факту пожара уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу назначена взрывотехническая экспертиза.

Фото — соцсети Марии и Людмилы Черемисовых
