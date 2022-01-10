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Итоги новогодних выходных: погибший полицейский, три убийства и четверо сгоревших в пожарах
Случались и чудеса: липчанин остался в живых после нескольких ударов топором по голове, а в разорванном в клочья автомобиле «ВАЗ-2114» выжили водитель и пассажиры.
В последний день 2021 года в авариях погибли трое липчан: 67-летний водитель «Лады-Гранты» – машина съехала с дороги Воскресенское-Данков и перевернулась, 86-летняя пассажирка автомобиля «Хендай» в результате ДТП на 256 километре трассы Орел-Тамбов у села Большие Извалы, а также 35-летний оперативный дежурный МО МВД России «Данковский», который не смог увернуться на своей «Тойоте» от выскочившего на его полосу движения грузовика. От полученных травм 35-летний майор полиции умер на месте аварии. В ДТП 7 января погиб и 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» – по предварительным данным, он выехал на встречку в селе Борино, где его машина лоб в лоб столкнулась с грузовиком «ДАФ».
ДТП на длинных выходных, впрочем, произошло не очень много – меньше, чем в будни. Некоторые были курьезными – 3 января в Липецке на улице Московской в районе кольца 9-го микрорайона столкнулись локомотив и «Ниссан Жук». Как такое вообще возможно, если по городу железнодорожный транспорт движется чуть быстрее пешехода?
В другой аварии – на Рождество – не обошлось без чуда. На 32-м километре трассы «Липецк-Грязи-Песковатка» столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «Шкода». Отечественный автомобиль буквально разорвало в клочья, но все участники ДТП остались живы.
В течении праздников GOROD48 сообщил о трех убийствах и двух покушениях на убийство. Первый случай душегубства случился 31 января в селе Преображеновка Добровского района, где 43-летняя женщина провожала старый год в гостях у 68-летнего мужчины. Посиделки закончились тем, что гостья вспомнила какие-то старые обиды и вонзила нож в шею хлебосольного хозяина. Рана стала смертельной. Как выяснилось, ранее обвиняемая уже была судима за убийство мужа. А 2 января в селе Доброе неприятные воспоминания едва не стали причиной еще одного убийства: 66-летний мужчина ударил топором в шею своего 20-летнего знакомого, заснувшего у него в гостях на диване. Потерпевший остался жив, а полицейские узнали от обвиняемого, что молодой человек несколькими годами ранее избил его чуть не до смерти.
Остались живы и некоторые другие участники новогодних разборок. Так, в новогоднюю ночь во время конфликта между соседями в доме по улице 50 лет НЛМК в Липецке мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета после того, как тот попросил сделать музыку потише. А ночью 3 января на Опытной станции кто-то несколько раз ударил топором по голове 33-летнего мужчину, но тот сумел оторваться от погони и вовремя попал в руки хирургов.
Стало известно о двух случаях падения с высоты. Оба таких происшествия случились 5 января – в одном случае потерпевший погиб, во втором – остался жив при падении с третьего этажа (48-летнего мужчину закрыли на балконе, и он неудачно попытался освободиться из плена).
В пожарах погибли за это время четыре человека. Самой пожилой жертве огня было 94 года. А самый первый пожар 2022 года, в котором погибла 67-летняя женщина, вспыхнул в час ночи 1 января.
Короткие дни и длинные ночи буйные граждане убивали как могли. Кто-то сбивал машинами детей и скрывался с места ДТП, а кто-то крал игрушки с общественных елок в Ельце, на что обратил внимание даже мэр города. В Елецком районе 3 января за раз сожгли три дачных домика, а в Липецке 4 января на улице Циолковского спалили автомобиль «Nissan Juke».
Ч
Житель