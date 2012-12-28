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Погода в Липецке
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сегодня, 13:54
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В Липецкой области заканчивается бабье лето — наступает климатическая осень

Погода сменится очень быстро: завтра ещё тепло, а в четверг похолодает и пройдёт проливной дождь.

Завтра в Липецкой области ожидается последний тёплый день осени. Столбики термометров могут подняться до +27 градусов.

23 сентября — день осеннего равноденствия. Светлое и тёмное время суток длится по 12 часов. А 24 сентября начнётся климатическая осень. В нашем регионе (в отличие от календарной, которая начинается 1 сентября) она наступает, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 градусов.

— Климатическая осень в этом году, можно сказать, придёт по расписанию, — рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого гидрометеоцентра Николай Зиборов. — В связи с прохождением холодного фронта нас ждёт резкое похолодание.

Синоптик прогнозирует сильные дожди 24 сентября примерно с 10:00 до 15:00. В этот день может выпасть до 30% сентябрьской нормы осадков. Так что не забудьте зонт. Местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

После сильного дождя больше тёплых дней в этом году в Липецкой области не ожидается.

Кстати, до Нового года осталось ровно 100 дней.
осень
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Комментарии (4)

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Как гость
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Элиот
28 минут назад
О, кстати, про 100 дней это отлично, значит через 8 дней надо смотреть билеты на поезд в теплые страны.
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Гость
19 минут назад
Точно!!
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Мужик с Липецка
28 минут назад
А когда будет мужичье лето?
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Партработник
54 минуты назад
Пора перебираться на зимовку в теплые страны
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