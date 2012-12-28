Погода в Липецке
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сегодня, 13:54
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В Липецкой области заканчивается бабье лето — наступает климатическая осень
Погода сменится очень быстро: завтра ещё тепло, а в четверг похолодает и пройдёт проливной дождь.
23 сентября — день осеннего равноденствия. Светлое и тёмное время суток длится по 12 часов. А 24 сентября начнётся климатическая осень. В нашем регионе (в отличие от календарной, которая начинается 1 сентября) она наступает, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 градусов.
— Климатическая осень в этом году, можно сказать, придёт по расписанию, — рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого гидрометеоцентра Николай Зиборов. — В связи с прохождением холодного фронта нас ждёт резкое похолодание.
Синоптик прогнозирует сильные дожди 24 сентября примерно с 10:00 до 15:00. В этот день может выпасть до 30% сентябрьской нормы осадков. Так что не забудьте зонт. Местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
После сильного дождя больше тёплых дней в этом году в Липецкой области не ожидается.
Кстати, до Нового года осталось ровно 100 дней.
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