Под Липецком в лобовом столкновении погиб 24-летний водитель

По предварительным данным, он выехал на встречную полосу.

Днем 7 января в селе Боринское Липецкого района лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2114» и грузовик «ДАФ».



- По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - От полученных травм водитель «ВАЗа» умер до приезда скорой помощи.



На месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства столкновения.



