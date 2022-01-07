Происшествия
сегодня, 14:26
Под Липецком в лобовом столкновении погиб 24-летний водитель
По предварительным данным, он выехал на встречную полосу.
Днем 7 января в селе Боринское Липецкого района лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2114» и грузовик «ДАФ».
- По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - От полученных травм водитель «ВАЗа» умер до приезда скорой помощи.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства столкновения.
- По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - От полученных травм водитель «ВАЗа» умер до приезда скорой помощи.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства столкновения.
Комментарии (14)
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Если гнал,
Кто этим четким поцам
Стас
С таким ремонтом дороги
911
Не поняла
Похоже
Жительница
Житель
Вот куда