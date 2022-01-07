Происшествия

сегодня, 14:26

Под Липецком в лобовом столкновении погиб 24-летний водитель

14 3660
#авария #ДТП
14
Под Липецком в лобовом столкновении погиб 24-летний водитель

По предварительным данным, он выехал на встречную полосу.

Днем 7 января в селе Боринское Липецкого района лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2114» и грузовик «ДАФ».

- По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - От полученных травм водитель «ВАЗа» умер до приезда скорой помощи.

 На месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства столкновения.

14 3660
#авария #ДТП
14

Комментарии (14)

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Если гнал,

2 минуты назад
то это Бог послал ему навстречу грузовик. Спасибо, что людей спас!
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Кто этим четким поцам

3 минуты назад
Дает права права? Их сажать надо в тюрьму, за таких поцев на дороге(((
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Стас

6 минут назад
Гнал как сумасшедший, там знак 40 км, обгон запрещен хорошо за собой не кого не утащил.
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С таким ремонтом дороги

10 минут назад
аварий будет ещё много. Ничего не организовано, народ играет со смертью, выезжая на главную дорогу с второстепенных. Властям всё фиолетово, не чешутся. Хотя бы у Пятерочки светофор поставьте,!
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911

13 минут назад
А если бы в легковушку? Людей бы убил!
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Не поняла

19 минут назад
Похоже, с чего такие выводы?
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Похоже

25 минут назад
надоело жить и решил самоубиться. Таким способом многие уходят из жизни
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Жительница

31 минуту назад
Горе близких не стоит ни лишних 15 минут сэкономленных, ни понтов. К сожалению есть категория людей, которые про это не задумываются
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Житель

36 минут назад
Соболезнование его семье. А он только папой стал
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Вот куда

48 минут назад
Куда же ты так торопился?! Какое горе.... Будьте внимательны и осторожны. Страшная смерть
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