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сегодня, 16:39
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После драки возле бара липчанин впал в кому

По делу вынесен приговор: его 21-летний соперник получил полтора года ограничения свободы.

21-летний липчанин выслушал приговор за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности: полтора года ограничения свободы и компенсация морального вреда потерпевшему в полмиллиона рублей. Также за потерпевшим признано право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения расходов на реабилитацию и утраченной зарплаты.

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, речь идёт о драке возле бара «Тёмное и светлое» на улице Доватора в Липецке, которая произошла ночью 11 декабря прошлого года.

Участники конфликта до этого были не знакомы. Слово за слово они поссорились, и подсудимый нанес потерпевшему удар в голову, после чего обхватил его согнутой левой рукой за шею и нанес не менее десяти ударов в туловище. Потерпевший, пытаясь освободиться от захвата, не удержался на ногах, запнулся за бордюр, и упал затылком на асфальт.

В результате мужчина получил серьёзную травму головы и впал в кому первой степени. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости. По заключению судмедэкспертизы, здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.
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Комментарии (2)

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Бомж Сифон
16 минут назад
Ограничение свободы -это с браслетом на ноге ходить? 1,5 года за то что человека инвалидом сделал на всю жизнь?!!!
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Ну шо
53 минуты назад
Готовь вещьмешок,и портки положи.
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