Общество
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Молодёжный министр вышла из декретного отпуска
За восемь лет в должности Светлана Карелина уходила в декрет дважды.
Светлана Карелина чаще всего упоминалась в публикациях GOROD48 в связи с её декретными отпусками и назначениями на место временных руководителей.
Светлана Карелина возглавила тогда ещё управление молодёжной политики в 2018 году. В 2023 году она ненадолго вернулась из декретного отпуска на работу, а осенью 2024 года снова ушла в декрет. Во время её отсутствия молодёжной политикой руководили Екатерина Щукина, Юлия Меркулова и Ксения Казакова.
Светлана Карелина родилась в 1991 году в Липецке. В 2013-м окончила Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Юриспруденция». Стажировалась в ООО «Сибур». В 2013–2014 годах работала в Центре энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС (Москва). Затем — главным специалистом департамента корпоративного управления ОАО «Московская объединённая электросетевая компания». С мая 2016 года руководила отделом корпоративного развития Группы компаний НП РТС.
Фото: правительство Липецкой области
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